Evlilik Güzeldir Yahud Sabır Şükür

TRT' nin Evlilik Güzeldir i güzel... Devlet politikası olarak, misyon olarak güzellikleri söylemek güzel ; hem kreatif yapımcı olarak Hasan Kaçan' ın eli değmiş, olacak o kadar yani... Fikret Kuşkan ' ı Gizli Yüz ' den beri takip eder , beğenirim... Orhan Pamuk ' un Gizli Yüz ' ünde çok iyiydiler Zuhal Olcay ' la... Nostaljiklik olarak diyorum müstehcenlik müzesini pardon ne müzesi idi , masumiyet (!) mi , işte onu yazmadan hayli yıllar evveli... Saat , saatler , saatçi baba imgelerini kullandığı milattan çok önceki devirler...
Hem o değil de biraz da güzellikleri iyilikleri normalleştirelim , öyle değil mi ? Evlilik güzeldir , evlilik güzeldir diye söyleyince bilinç altımıza işler, belki de, umulur ki... Devlet televizyonu eliyle insanların üzerinde kıyafet !!! görmek de hoş oluyor hani... Uzun kollu gelinlik , 0.2mm olmayan şortlar bilakis bol paça pantolonlar, sokak modasına da yön verir mi ki diye acayip tuhaf ikircikli umutlanmalar meydana getiriyor izlerken bendenizde...
Evlilik , pragmatik olarak beklentilerimize cevap verdiği sürece değil, sabır şükür misyonu ile değerlendirilmeli bence... Misyon evet misyon diyorum çünkü "Allah ' ın emri" ya , ondan... Birbirine giysi olmak bâbında vs.
Çünkü mükemmel insan yoktur dolayısıyla mükemmel eş de yoktur... Bakınız 10 küsur kez evlenip boşananlar... Bakınız boşanan evlilik terapistleri... Bakınız ana haber bültenleri... Oysa kimi sabırdır evliliklerin , kimi şükür... Hifâ Hatun ile Suheyb ' in hikayesinde olduğu gibi...
Babaannem rahmetli hep Hülya Koçyiğit ' i örnek verirdi bize , bak nasıl boşanmadı, bak gece geç gelen kocasına asla nerde kaldın demezmiş, karnın aç mı seni bekledim yemedim dermiş, dediğini... Kendi yaşadıklarını, sinirli dedemi... Evdeki tüm fincanları kırınca ertesi gün yenisini almaya gider, fincancılar da evine ekmek götürecek, derdim diyerek...
Sonra... Çocukluğumdan bir anı canlanıyor hafızamda bu konular açılınca...
Annem , babamla tartıştıkları bir günün sabahında -6 yaşındaydım- beni ve kardeşimi alıp komşuya taksi çağırmaları için gitmişti... Kendi annesinin evine gitmek için... Komşunun bahçesinde bağırıp çağırarak tiyatral ama bir o kadar yaşayarak:
"Anne gitmeyelim, n'olur ? Benim babam çok güzel, ben başka baba istemiyorum, benim babam çok güzel... " diye feryatlarımı dün gibi hatırlıyorum... Çünkü 7 yaşında da annemi...
Yani demem o ki , yazının da ana fikri olsun , hırsız uğursuz ahlaksız değilse muhatabımız, evlilik güzeldir... Çocuklar için en güzeli kendi anne ve babasıdır... Aile , sabırla şükürle zamanla inşa edilir...
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Nüket Belsan Taşören
Evlilik Güzeldir Yahud Sabır Şükür
TRT' nin Evlilik Güzeldir i güzel... Devlet politikası olarak, misyon olarak güzellikleri söylemek güzel ; hem kreatif yapımcı olarak Hasan Kaçan' ın eli değmiş, olacak o kadar yani... Fikret Kuşkan ' ı Gizli Yüz ' den beri takip eder , beğenirim... Orhan Pamuk ' un Gizli Yüz ' ünde çok iyiydiler Zuhal Olcay ' la... Nostaljiklik olarak diyorum müstehcenlik müzesini pardon ne müzesi idi , masumiyet (!) mi , işte onu yazmadan hayli yıllar evveli... Saat , saatler , saatçi baba imgelerini kullandığı milattan çok önceki devirler...
Hem o değil de biraz da güzellikleri iyilikleri normalleştirelim , öyle değil mi ? Evlilik güzeldir , evlilik güzeldir diye söyleyince bilinç altımıza işler, belki de, umulur ki... Devlet televizyonu eliyle insanların üzerinde kıyafet !!! görmek de hoş oluyor hani... Uzun kollu gelinlik , 0.2mm olmayan şortlar bilakis bol paça pantolonlar, sokak modasına da yön verir mi ki diye acayip tuhaf ikircikli umutlanmalar meydana getiriyor izlerken bendenizde...
Evlilik , pragmatik olarak beklentilerimize cevap verdiği sürece değil, sabır şükür misyonu ile değerlendirilmeli bence... Misyon evet misyon diyorum çünkü "Allah ' ın emri" ya , ondan... Birbirine giysi olmak bâbında vs.
Çünkü mükemmel insan yoktur dolayısıyla mükemmel eş de yoktur... Bakınız 10 küsur kez evlenip boşananlar... Bakınız boşanan evlilik terapistleri... Bakınız ana haber bültenleri... Oysa kimi sabırdır evliliklerin , kimi şükür... Hifâ Hatun ile Suheyb ' in hikayesinde olduğu gibi...
Babaannem rahmetli hep Hülya Koçyiğit ' i örnek verirdi bize , bak nasıl boşanmadı, bak gece geç gelen kocasına asla nerde kaldın demezmiş, karnın aç mı seni bekledim yemedim dermiş, dediğini... Kendi yaşadıklarını, sinirli dedemi... Evdeki tüm fincanları kırınca ertesi gün yenisini almaya gider, fincancılar da evine ekmek götürecek, derdim diyerek...
Sonra... Çocukluğumdan bir anı canlanıyor hafızamda bu konular açılınca...
Annem , babamla tartıştıkları bir günün sabahında -6 yaşındaydım- beni ve kardeşimi alıp komşuya taksi çağırmaları için gitmişti... Kendi annesinin evine gitmek için... Komşunun bahçesinde bağırıp çağırarak tiyatral ama bir o kadar yaşayarak:
"Anne gitmeyelim, n'olur ? Benim babam çok güzel, ben başka baba istemiyorum, benim babam çok güzel... " diye feryatlarımı dün gibi hatırlıyorum... Çünkü 7 yaşında da annemi...
Yani demem o ki , yazının da ana fikri olsun , hırsız uğursuz ahlaksız değilse muhatabımız, evlilik güzeldir... Çocuklar için en güzeli kendi anne ve babasıdır... Aile , sabırla şükürle zamanla inşa edilir...
Dip Not :
- Evliliğe karşı mısın?
- Hayır. Birbirini sevmeyen karı kocalara karşıyım, mutsuz çocuklara, sevgisiz evlere karşıyım."
Selim İleri / Kırık Bir Aşk Hikayesi