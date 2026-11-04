Yeşil feminist demişler adımıza da bizlere de haddimizi bildiriyor sayın dindar erkeklerimiz...
'Erkolar kapatılsın' mâlumunuz , sosyal medya geyiği...Saçma sapan ilersiz tutarsız davranan erkek' lere böyle buyuruyor Z kuşağımız...
Bendeniz ise bu kanıya şuradan vardım sayın seyirciler :
Erzurumlu İbrahim Hakkı var ya bu aralar çok kulağını çınlattım rahmet olasıcanın :) Hani şu 4 hatun kadrosunu daim full tutan , ölen sakatlanan vs. oyundan çıkan olursa derhal yerine birini alıp kadroyu dinamik tutan Erzurumlu İbrahim Hakkı var ya onu diyorum...
Neler yazmış birlikte bakalım: İbrahim Hakkı Hazretlerinin Eşi Firdevs'e Yazdığı Mektup
«İzzetli, hürmetli, muhabbetli, hakikatli, adamlıklı, şefkatli, hatırlı, gönüllü, asıllı usullu, akıllı, iz'anlı, hünerli, marifetli, üsluplu, yakışıklı, güzel huylu, tatlı dilli, uzun boylu, ince belli, kıl ayıpsız hatunum, helalim Firdevs hatun huzuruna:
Derunu dilden ve canu gönülden selamlar ve dualar edip ol mübarek nazik hatırın sual ederiz. Hüdanın birliğine emanet veririz. Benim nazlı yarı gamküsarım, benim, şenliğim, keyfim, benim canım Firdevsim, neylersin? Nişlersin? Ne keyiftesin? Ne fikirdesin? Ne haldesin? Ne demdesin? Benim güzelim, garip gönlünü ne ile eğlersin? Okur musun, nakış mı işlersin? Oynar mısın, güler misin? Benim gönlüm senin hayalinle eğlenir, sen nicesin? Keşke sizi getirsem bu vilayetleri seyrettirsem; zira sensiz canım rahat olamıyor.
Benim güzel keyfim, senden ayrılmak ne çetin ahvalmış bilmezdim. Hak Teala gönül huşluğuyle bir dahi dünya göziyle görüşmek müyesser eylesin amin.
Firdevs, Firdevs o saçların seveyim, Firdevs Firdevs o başın seveyim, o kaşın seveyim, o gözün seveyim, o yüzün seveyim, ayıpsız canın seveyim. Sakın benden küsmeyesin ki gönlüm sıkılmasın, kusurlarımı affet, ahiret hakkını helal eyle....... Zira yadigâra ne hacet hiç hatırımdan çıkmadın, gözüm önünde durursun. Böylece apayan gönlümdesin... Allaha emanet olasın. Bin tabaka kâğıt yazsam seninle sözlerim tükenmez. Hele yavaş; inşallahü Teala ramazan geceleri sabahlara değin sana çok çok gördüğüm, işittiğim hikâyeler söylerim. Her gördüğüm, işittiğim pak şeyleri ve esvapları size layık görürüm; eğer fırsatım olursa alırım, yoksa siz sağ olunuz; birer hamaylı getirürem. Şimdilik mektubum boş olmasın için bir pak bürüncük gömlek göndermişim, mazur olsun. Sizin hevesinize çermiği yaptırırım.
Allahın birliğine emanet olasınız. Ömrün uzun olsun, amin ya muin.» Erzurumlu İbrahim Hakkı ' nın Eşi Züleyha Hatuna Yazdığı Mektup
«Ve izzetli, hürmetli, muhabbetli, hakikatli, hatırlı gönüllü, himmetli, sabırlı, marifetli, akıllı, gayretli, şefkatli, güzel yüzlü, şirin sözlü, melek huylu, çelebi kollu, nazik elli, ince belli, şirin yıldızlı has odalığım, oğlum annesi, gönlüm cenanesi, incu danesi, hatunum ve hatunum ve hanım Küçük kadın Züleyha hatun huzuruna: Candan selamlar ve gönülden dualar edip ol mülayim hatırın kat kat sual ederiz; Allahın birliğine emanet veririz.
Benim küçük kadınım, benim âşık paşam, benim gözüm, benim sırdaşım, benim dervişim, benim emektarım, ne keyiftesin? Ne haldesin? Ne demdesin? Neylersin? Nişlersin? İyi misin? Hoş musun? Allah muinin olsun. Hak Teala canına sağlık, gönlüne hoşluk versin. Tanrı seni bana bağışlasın; bir dahi dünya göziyle görüşmek müyesser eylesin amin. Aceb cihanda senin gibi var mıdır?
Zilhem, Zilhem! O tatlı canını seveyim; o tatlı bakışlarını seveyim; hiç fikrimden gitmezsin, böylece ayan gönlümde durursun. Benim nazik âşıkım, senin için yollarda ve İstanbul'da besteler yazıyorum ve öğreniyorum ki inşallah gelende seninle ses sese verelim de türlü türlü besteler, güzel güzel kitaplar okuyalım. Allahü Tealaya âşık olalım, safalar edelim.
Bir küçük kadın gördüm, hemen sana benzettim. Selam sabah ettim, sesi dahi sana benzerdi; senin hatırın için sokak ortasında ana yaranlik edip ahvalini sordum. Bir ihtiyar kocası varmış zindanda, ana ekmek görürmüş. On kuruş borcunu vererek anı halas edip sevabını sana bağısladım. Allahü Teala senden razı olsun, zira ben senden yer gök dolusu razıyım... Cümle küçük kadınlar sana kurban olsun ve büyük kadınlar bacılarına kurban olsunlar. Benim hakkımda siz bana dünyalar değersiniz."
Bu mektuplar, hani sosyal medyada var ya eşi bayılsa haberi olmaz , Gürcistan ' a geçmiş olsun yazar ilk uçakla gelsün deyu dolar euro yollar , o tipolojiye tıpatıp benziyor... Yani yolda tanımadığı bir erkekle konuşmanın ondan para yardımı kabul etmenin bu perspektiften Erzurumlu İbrahim Hakkı tarafından değil de kadın penceresinden yazıldığını varsayacak olursak erkolar kapatılsın sorunsalına direkt bağlanıyoruz vesselam...
Buradan "Bu akşam onu düşüneceğim onu ve kendimi yalnızca" diyen yoldaş Hasan Hüseyin' e selam olsun... Der de teessüflerimi bildiririm...
Başörtüsü öyle olmaz , böyle hiç olmaz... Mehir' i az istemek görgülü olmaktır , nafaka istemeyen kadın baştacıdır... Maskülen ceketli kadın vekiller erkeksi ve dominanttır, böyle bir durum nassla olmamalıdır , vs. diyorlar , şalvar - yemeni ile resmî kurumlara girmek serbestti de biz mi gelmedik hani yani sanki... Neyse sakinim...
Bu erkek hocalarımız yanlış anlaşılmasın gözlem olarak kız voleybol takımına bakarlar ve kıyafetleri tesettüre uygun değildir derler eyvallah... Fakat aynı erkek hocalar erkek futbolcularımıza mahrem ; göbekle diz kapağı arasıdır, yaptığınız iş iş değildir dediler mi hiç? Yahud ata sporumuz güreşçilerimize biraz daha tesettüre dikkat edenisenize diye buyurdular mı hiç, yok !
Bazen geçmişe dönünce bunu laf diye ben mi söylemişim diye hayıflanırım insanım çünkü nisyan ile de pek çok kusur ile de mâlülüm fakat diyanet konusunda fon konusu çıktı çıkalı kendime ne kadar hak veriyorum... Vasıfsız erkekleri sırf namaz kıldırıyor diye maaşa bağlamanın ne kadar beyhude olduğunu duyumsadıktan sonra... Oysa kadınlar mescitleri gönüllü olarak elbirliği ile temizleyebilirler ve o bütçe cidden tamamen gereksizdir...
Sonra bu hocalar ve gaz verdikleri bilumum erko , sosyal mecralarda hatun kişilerin en ufak bir hak arayışında, Demokles ' in kılıcı gibi tepemizde hem evde hem işte 7 /24 eşek gibi çalışmıyorsanızsa hem az para ile kızartma yapıp hem gül kokmuyorsanızsa sizin üzerinize evleniriz ha ikinciyi diyorlar... Restinizi gördük ve eli yükseltiyoruz: Rezil etmeyeceksenizse bakacaksanızsa evlenin , buyrun size meydan !!!
Ya hem açık saçık kadınlara hiçbir mesafe koymayan onlar günahkârdır alt tarafı biz de acuk samimi olup günah işleme hakkımızı kullanmayak mı deyip herrrr başörtülü kadından mükemmel tesettür & kâmil bir takva beklemiyorlar mı ? Hakkı tavsiye edelim birbirimize evet , sizler de azcık çeki düzen verin ki kendinize; iyi kadınlar , iyi erkeklere olsun , değil mi ama ?
Kadın, feminist olursa zinhar olmazdır bu erkolara göre... Oysa seküler dünyada gözünün yaşına bakılmaz metalaştırılıp posası çıkarılan hatun kişilerin...Onlar da mezhep ve meşreplerince her işi biz kendimiz yapacaksak siz erkeklere ne hacet diyorlar haliyle... Ne kadar da haklı gariplerim... Benim bim başım, benim otobüs şoförüm benim şoför Nebahat ' ım beyaz gri mavi yakalı mosmodern kölelerimmm...
Kadın, yeşil feminist olursa zinhar yine kabul edilemezdir , evde tarlada sömürülüp kuma olarak gizli kuma olarak çok gizli kuma olarak muta olarak mağdur olmamış gibi bu hatun kişilerin de azcık ağlayıp sızlanmaya hakları yoktur yine bu erkolara göre...
[ ] Yok emzirmezlerse bebeleri evleniriz ,yok yemek yapmazlarsa akşam işten geldiklerinde evleniriz... Kadınlar da yaş 50 'den sonra akar ve kokarınızı çekmeye çok meraklıydılar zaten... Yalnız Ağaoğlu % Acun tipinde $$$$ görükmüyorsanız elektrik alamazlar deyverem !!!
Yaw din , sizin uçkurunuzun oyuncağı mı hem ? Ahirette huriler peşinde , dünyada ikbal güç kudret arayışında... İkbal olmayınca cemaatçilik sizde, fitnecilik sizde... Boynu kalın abilerimiz , görev verilince taltif olunca iyi , olmayınca veryansın , nerde ittihat - ı İslam yaw ? Her yer her kurum sizin istediğiniz tarikat ya da cemaatle mi dolu olacaktı devlette ? Yoğurdun bu kadar bolu yok yani buralarda...
Eh ne yapalım Allah ' ın tokadı yok , bu erkolar da 79 yaşında Azeri bir hatun bulurlar da tüm malı mülkü üstüne yaparlar , çoluk çocuğa vermeyip... E sonra dedeciğim , kadın programlarında , özgüven tavan , "Benden çok elektrik aldıydı ama 24 saat geçmeden ne oldu ben de anlayamadım... "
Tabi bu erkolar ' a pırlanta gibi babacığım, eşim, aslan gibi iki tane evladım ve eşlerinin kızlarının kardeşlerinin kendilerinden razı olduğu nice adamlar dahil değildir haşiye...
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Nüket Belsan Taşören
Erkolar Kapatılsın
Yeşil feminist demişler adımıza da bizlere de haddimizi bildiriyor sayın dindar erkeklerimiz...
'Erkolar kapatılsın' mâlumunuz , sosyal medya geyiği...Saçma sapan ilersiz tutarsız davranan erkek' lere böyle buyuruyor Z kuşağımız...
Bendeniz ise bu kanıya şuradan vardım sayın seyirciler :
Erzurumlu İbrahim Hakkı var ya bu aralar çok kulağını çınlattım rahmet olasıcanın :) Hani şu 4 hatun kadrosunu daim full tutan , ölen sakatlanan vs. oyundan çıkan olursa derhal yerine birini alıp kadroyu dinamik tutan Erzurumlu İbrahim Hakkı var ya onu diyorum...
Neler yazmış birlikte bakalım:
İbrahim Hakkı Hazretlerinin Eşi Firdevs'e Yazdığı Mektup
«İzzetli, hürmetli, muhabbetli, hakikatli, adamlıklı, şefkatli, hatırlı, gönüllü, asıllı usullu, akıllı, iz'anlı, hünerli, marifetli, üsluplu, yakışıklı, güzel huylu, tatlı dilli, uzun boylu, ince belli, kıl ayıpsız hatunum, helalim Firdevs hatun huzuruna:
Derunu dilden ve canu gönülden selamlar ve dualar edip ol mübarek nazik hatırın sual ederiz. Hüdanın birliğine emanet veririz. Benim nazlı yarı gamküsarım, benim, şenliğim, keyfim, benim canım Firdevsim, neylersin? Nişlersin? Ne keyiftesin? Ne fikirdesin? Ne haldesin? Ne demdesin? Benim güzelim, garip gönlünü ne ile eğlersin? Okur musun, nakış mı işlersin? Oynar mısın, güler misin? Benim gönlüm senin hayalinle eğlenir, sen nicesin? Keşke sizi getirsem bu vilayetleri seyrettirsem; zira sensiz canım rahat olamıyor.
Benim güzel keyfim, senden ayrılmak ne çetin ahvalmış bilmezdim. Hak Teala gönül huşluğuyle bir dahi dünya göziyle görüşmek müyesser eylesin amin.
Firdevs, Firdevs o saçların seveyim, Firdevs Firdevs o başın seveyim, o kaşın seveyim, o gözün seveyim, o yüzün seveyim, ayıpsız canın seveyim. Sakın benden küsmeyesin ki gönlüm sıkılmasın, kusurlarımı affet, ahiret hakkını helal eyle....... Zira yadigâra ne hacet hiç hatırımdan çıkmadın, gözüm önünde durursun. Böylece apayan gönlümdesin... Allaha emanet olasın. Bin tabaka kâğıt yazsam seninle sözlerim tükenmez. Hele yavaş; inşallahü Teala ramazan geceleri sabahlara değin sana çok çok gördüğüm, işittiğim hikâyeler söylerim. Her gördüğüm, işittiğim pak şeyleri ve esvapları size layık görürüm; eğer fırsatım olursa alırım, yoksa siz sağ olunuz; birer hamaylı getirürem. Şimdilik mektubum boş olmasın için bir pak bürüncük gömlek göndermişim, mazur olsun. Sizin hevesinize çermiği yaptırırım.
Allahın birliğine emanet olasınız. Ömrün uzun olsun, amin ya muin.»
Erzurumlu İbrahim Hakkı ' nın Eşi Züleyha Hatuna Yazdığı Mektup
«Ve izzetli, hürmetli, muhabbetli, hakikatli, hatırlı gönüllü, himmetli, sabırlı, marifetli, akıllı, gayretli, şefkatli, güzel yüzlü, şirin sözlü, melek huylu, çelebi kollu, nazik elli, ince belli, şirin yıldızlı has odalığım, oğlum annesi, gönlüm cenanesi, incu danesi, hatunum ve hatunum ve hanım Küçük kadın Züleyha hatun huzuruna: Candan selamlar ve gönülden dualar edip ol mülayim hatırın kat kat sual ederiz; Allahın birliğine emanet veririz.
Benim küçük kadınım, benim âşık paşam, benim gözüm, benim sırdaşım, benim dervişim, benim emektarım, ne keyiftesin? Ne haldesin? Ne demdesin? Neylersin? Nişlersin? İyi misin? Hoş musun? Allah muinin olsun. Hak Teala canına sağlık, gönlüne hoşluk versin. Tanrı seni bana bağışlasın; bir dahi dünya göziyle görüşmek müyesser eylesin amin. Aceb cihanda senin gibi var mıdır?
Zilhem, Zilhem! O tatlı canını seveyim; o tatlı bakışlarını seveyim; hiç fikrimden gitmezsin, böylece ayan gönlümde durursun. Benim nazik âşıkım, senin için yollarda ve İstanbul'da besteler yazıyorum ve öğreniyorum ki inşallah gelende seninle ses sese verelim de türlü türlü besteler, güzel güzel kitaplar okuyalım. Allahü Tealaya âşık olalım, safalar edelim.
Bir küçük kadın gördüm, hemen sana benzettim. Selam sabah ettim, sesi dahi sana benzerdi; senin hatırın için sokak ortasında ana yaranlik edip ahvalini sordum. Bir ihtiyar kocası varmış zindanda, ana ekmek görürmüş. On kuruş borcunu vererek anı halas edip sevabını sana bağısladım. Allahü Teala senden razı olsun, zira ben senden yer gök dolusu razıyım... Cümle küçük kadınlar sana kurban olsun ve büyük kadınlar bacılarına kurban olsunlar. Benim hakkımda siz bana dünyalar değersiniz."
Bu mektuplar, hani sosyal medyada var ya eşi bayılsa haberi olmaz , Gürcistan ' a geçmiş olsun yazar ilk uçakla gelsün deyu dolar euro yollar , o tipolojiye tıpatıp benziyor... Yani yolda tanımadığı bir erkekle konuşmanın ondan para yardımı kabul etmenin bu perspektiften Erzurumlu İbrahim Hakkı tarafından değil de kadın penceresinden yazıldığını varsayacak olursak erkolar kapatılsın sorunsalına direkt bağlanıyoruz vesselam...
Buradan "Bu akşam onu düşüneceğim onu ve kendimi yalnızca" diyen yoldaş Hasan Hüseyin' e selam olsun... Der de teessüflerimi bildiririm...
Başörtüsü öyle olmaz , böyle hiç olmaz... Mehir' i az istemek görgülü olmaktır , nafaka istemeyen kadın baştacıdır... Maskülen ceketli kadın vekiller erkeksi ve dominanttır, böyle bir durum nassla olmamalıdır , vs. diyorlar , şalvar - yemeni ile resmî kurumlara girmek serbestti de biz mi gelmedik hani yani sanki... Neyse sakinim...
Bu erkek hocalarımız yanlış anlaşılmasın gözlem olarak kız voleybol takımına bakarlar ve kıyafetleri tesettüre uygun değildir derler eyvallah... Fakat aynı erkek hocalar erkek futbolcularımıza mahrem ; göbekle diz kapağı arasıdır, yaptığınız iş iş değildir dediler mi hiç? Yahud ata sporumuz güreşçilerimize biraz daha tesettüre dikkat edenisenize diye buyurdular mı hiç, yok !
Bazen geçmişe dönünce bunu laf diye ben mi söylemişim diye hayıflanırım insanım çünkü nisyan ile de pek çok kusur ile de mâlülüm fakat diyanet konusunda fon konusu çıktı çıkalı kendime ne kadar hak veriyorum... Vasıfsız erkekleri sırf namaz kıldırıyor diye maaşa bağlamanın ne kadar beyhude olduğunu duyumsadıktan sonra... Oysa kadınlar mescitleri gönüllü olarak elbirliği ile temizleyebilirler ve o bütçe cidden tamamen gereksizdir...
Sonra bu hocalar ve gaz verdikleri bilumum erko , sosyal mecralarda hatun kişilerin en ufak bir hak arayışında, Demokles ' in kılıcı gibi tepemizde hem evde hem işte 7 /24 eşek gibi çalışmıyorsanızsa hem az para ile kızartma yapıp hem gül kokmuyorsanızsa sizin üzerinize evleniriz ha ikinciyi diyorlar... Restinizi gördük ve eli yükseltiyoruz: Rezil etmeyeceksenizse bakacaksanızsa evlenin , buyrun size meydan !!!
Ya hem açık saçık kadınlara hiçbir mesafe koymayan onlar günahkârdır alt tarafı biz de acuk samimi olup günah işleme hakkımızı kullanmayak mı deyip herrrr başörtülü kadından mükemmel tesettür & kâmil bir takva beklemiyorlar mı ? Hakkı tavsiye edelim birbirimize evet , sizler de azcık çeki düzen verin ki kendinize; iyi kadınlar , iyi erkeklere olsun , değil mi ama ?
Kadın, feminist olursa zinhar olmazdır bu erkolara göre... Oysa seküler dünyada gözünün yaşına bakılmaz metalaştırılıp posası çıkarılan hatun kişilerin...Onlar da mezhep ve meşreplerince her işi biz kendimiz yapacaksak siz erkeklere ne hacet diyorlar haliyle... Ne kadar da haklı gariplerim... Benim bim başım, benim otobüs şoförüm benim şoför Nebahat ' ım beyaz gri mavi yakalı mosmodern kölelerimmm...
Kadın, yeşil feminist olursa zinhar yine kabul edilemezdir , evde tarlada sömürülüp kuma olarak gizli kuma olarak çok gizli kuma olarak muta olarak mağdur olmamış gibi bu hatun kişilerin de azcık ağlayıp sızlanmaya hakları yoktur yine bu erkolara göre...
[ ] Yok emzirmezlerse bebeleri evleniriz ,yok yemek yapmazlarsa akşam işten geldiklerinde evleniriz... Kadınlar da yaş 50 'den sonra akar ve kokarınızı çekmeye çok meraklıydılar zaten... Yalnız Ağaoğlu % Acun tipinde $$$$ görükmüyorsanız elektrik alamazlar deyverem !!!
Yaw din , sizin uçkurunuzun oyuncağı mı hem ? Ahirette huriler peşinde , dünyada ikbal güç kudret arayışında... İkbal olmayınca cemaatçilik sizde, fitnecilik sizde... Boynu kalın abilerimiz , görev verilince taltif olunca iyi , olmayınca veryansın , nerde ittihat - ı İslam yaw ? Her yer her kurum sizin istediğiniz tarikat ya da cemaatle mi dolu olacaktı devlette ? Yoğurdun bu kadar bolu yok yani buralarda...
Eh ne yapalım Allah ' ın tokadı yok , bu erkolar da 79 yaşında Azeri bir hatun bulurlar da tüm malı mülkü üstüne yaparlar , çoluk çocuğa vermeyip... E sonra dedeciğim , kadın programlarında , özgüven tavan , "Benden çok elektrik aldıydı ama 24 saat geçmeden ne oldu ben de anlayamadım... "
Tabi bu erkolar ' a pırlanta gibi babacığım, eşim, aslan gibi iki tane evladım ve eşlerinin kızlarının kardeşlerinin kendilerinden razı olduğu nice adamlar dahil değildir haşiye...