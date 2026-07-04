Erkekler Ağlamaz

Yok çok da güzel ağlarlar yalnız Bülent Arınç ve Özgür Özel ' in salya sümük hönkürerek ağlamalarından sonra hiçbir insana güvenemiyorum yalan değil!
"Yeter yeter artık bu yaprak dökümü? Ne kadar daha solak aydın duayen insanımızı kaybedip bir devri daha kapatacağız? Yeter, yetsin... " Diyen laik insan sitemlerini hemen her yerde duymuşuzdur, Allah affetsin gülmüşüzdür içimizden dümdük... Hayır yani kime bu sitem ? Ölümsüzlüğü bulamadığı için imam - bilim insanlarımıza mı yoksa bizzat kendisi ölümsüz olup da milleti aydınlatmaya devam edemeyen aydın sanatçı zevatının ta kendisine mi ? Oysa gün bile ölür , biter... 99 yaşında emaneti teslim edene çok şaşırıp yeter bu yaprak dökümü demek nasıl bir kafa yapısıdır? Ezelî ve ebedî olan, sadece Allah ' tır... Ölüm hak , miras helal; demelerini de beklemiyorum ama her seferinde bu büzgün dudak , bu kırılmışlık, bu incinmişlik...Kime bu naz niyaz, diyorum...
"N'eylersin, ölüm herkesin başında? Uyudun uyanamadın olacak. " diyor ötelere pek umudu olmayan şair bile...
Ha Selvi Boylum Al Yazmalım , Kırık Bir Aşk Hikayesi , Kara Gözlüm, Evlidir Ne Yapsa Yeridir gibi benim için önemli sinema filmlerinde yer alan Kadir İnanır ' a Allah ' tan rahmet diliyorum. Cengiz Aytmatov ' un Selvi Boylum ' u sinemaya aktarılırken Türkan Şoray demiş ki olmaz ben Ahmet Mekin ' i seçmem ,başrol , jönü seçer ben gibi başkarakter demiş ki kollektivizmi sevgi , emektir ' i Nobel ödüllü Kırgız yazarımızın bu hikayesini ne kadar da anlamadığını gösteriyor. Sevgi emektir sloganını romantik zanneden insanlar çogunluktadır oysa komunizmde sevgi diye bir şey yoktur, iş emek özgürlük grev vs. anlayışında insanî duyguları yakıp yıkıp yok eden pragmatik söylemlerdir bunlar. Özelleştiri veriyorum cidden çoluk çocuğun hayallerini yıkmak istemem ama sevgi diye bir şey yok mu cidden ? Bakınız 1984- Aşk Bakanlığı... Hiç sevmediğiniz fakat size emek veren birini Türkan Şoray gibi yanınızda düşünün bakalım... Nolmuyor diymi nolmaz çünkü... Gönül, Ahmet Mekin kusura bakmasın, Kadir İnanır ' ı seçer... Böyledir bu işler...
Kırık Bir Aşk Hikayesi' ne gelince çevremde denk değilsiniz diye evlenmelerine aileleri tarafından izin verilmediği için yıllarca birbirlerini bekleyen insanlara adıyorum. Buruktur çok... Orada - ki Selim ileri ' nin romanıdır eser - evliliğe karşı mısın hayır repliği cidden çok iyidir. Defalatca yazılmış çekilmiştir... Ayrıca öğretmenler odasında örgü ören öğretmen motifi, dedikodu yapmasa sevmese aynı ben... Şimdilerde eli tığ şiş tutan öğretmen azaldı bayağı...
* Kos yani İstanköy ' e gittik Yunan pasaport memuru kimseye sormazken bana uzun uzun bir şeyler sordu İngilizce I don't know dedim sen ne biliyorsun dedi kızarak... Yarım saatlik feribot yolculuğu için 3 saat ayakta bekletilen rezil yolculuk... Bodrum ' un aynısı coğrafya için değmezdi ama her şey sizin için sevgili okurlarım, araştırmacı gazetecilik bunu gerektirir diye gittim , gittim ama niye gittim? Yurt dışına (!) çıkmak ülkemize ve yemeklerine çayına kahvesine hasret kalacak tefekkür eylemek vs. Neyse artık döndüm ve burdayım , bu- ra - da - yım inşallah!
Ve sizlere bu satırları yazıyorum güzel ve yalnız (!) ülkemden...
Kara Gözlüm filminin kıymeti harbiyesi bende daha çok görsel, bıyıksız hali ve bıyık sevmem Kadir İnanır ' da bu yani...
Evlidir Ne Yapsa Yeridir adlı filmde işe giderken otomobillere bakıp sosyalist kimliğini paradoksal olarak popüler bir filmde konuşturup ironi yapıyor ya durduracaksın şunları açacaksın kapıyı bineceksin içine sür diyeceksin bu sefer de anarşist derler diye... Eldeki imkanlarla ancak bu kadar yapılabilen propaganda... Jakoben bir kimlik ile savundukları arasındaki uçurum...
Böyleyken böyle durumlar yoldaşlar... Erkekler ağlamaz dememeli ağlamanın riyasız yalansız olduğunda rahmet olduğunu hatırlamalıyız bence... Yine öğretmenlik hastalığı, mesleki deformasyon sosyal mesaj vermeden yapamıyorum...
Hem Barış Manço ne diyor :
"Gökler ağlıyor dostlar, ben ağlamışım çok mu ? "
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Nüket Belsan Taşören
Erkekler Ağlamaz
Yok çok da güzel ağlarlar yalnız Bülent Arınç ve Özgür Özel ' in salya sümük hönkürerek ağlamalarından sonra hiçbir insana güvenemiyorum yalan değil!
"Yeter yeter artık bu yaprak dökümü? Ne kadar daha solak aydın duayen insanımızı kaybedip bir devri daha kapatacağız? Yeter, yetsin... " Diyen laik insan sitemlerini hemen her yerde duymuşuzdur, Allah affetsin gülmüşüzdür içimizden dümdük... Hayır yani kime bu sitem ? Ölümsüzlüğü bulamadığı için imam - bilim insanlarımıza mı yoksa bizzat kendisi ölümsüz olup da milleti aydınlatmaya devam edemeyen aydın sanatçı zevatının ta kendisine mi ? Oysa gün bile ölür , biter... 99 yaşında emaneti teslim edene çok şaşırıp yeter bu yaprak dökümü demek nasıl bir kafa yapısıdır? Ezelî ve ebedî olan, sadece Allah ' tır... Ölüm hak , miras helal; demelerini de beklemiyorum ama her seferinde bu büzgün dudak , bu kırılmışlık, bu incinmişlik...Kime bu naz niyaz, diyorum...
"N'eylersin, ölüm herkesin başında? Uyudun uyanamadın olacak. " diyor ötelere pek umudu olmayan şair bile...
Ha Selvi Boylum Al Yazmalım , Kırık Bir Aşk Hikayesi , Kara Gözlüm, Evlidir Ne Yapsa Yeridir gibi benim için önemli sinema filmlerinde yer alan Kadir İnanır ' a Allah ' tan rahmet diliyorum. Cengiz Aytmatov ' un Selvi Boylum ' u sinemaya aktarılırken Türkan Şoray demiş ki olmaz ben Ahmet Mekin ' i seçmem ,başrol , jönü seçer ben gibi başkarakter demiş ki kollektivizmi sevgi , emektir ' i Nobel ödüllü Kırgız yazarımızın bu hikayesini ne kadar da anlamadığını gösteriyor. Sevgi emektir sloganını romantik zanneden insanlar çogunluktadır oysa komunizmde sevgi diye bir şey yoktur, iş emek özgürlük grev vs. anlayışında insanî duyguları yakıp yıkıp yok eden pragmatik söylemlerdir bunlar. Özelleştiri veriyorum cidden çoluk çocuğun hayallerini yıkmak istemem ama sevgi diye bir şey yok mu cidden ? Bakınız 1984- Aşk Bakanlığı... Hiç sevmediğiniz fakat size emek veren birini Türkan Şoray gibi yanınızda düşünün bakalım... Nolmuyor diymi nolmaz çünkü... Gönül, Ahmet Mekin kusura bakmasın, Kadir İnanır ' ı seçer... Böyledir bu işler...
Kırık Bir Aşk Hikayesi' ne gelince çevremde denk değilsiniz diye evlenmelerine aileleri tarafından izin verilmediği için yıllarca birbirlerini bekleyen insanlara adıyorum. Buruktur çok... Orada - ki Selim ileri ' nin romanıdır eser - evliliğe karşı mısın hayır repliği cidden çok iyidir. Defalatca yazılmış çekilmiştir... Ayrıca öğretmenler odasında örgü ören öğretmen motifi, dedikodu yapmasa sevmese aynı ben... Şimdilerde eli tığ şiş tutan öğretmen azaldı bayağı...
* Kos yani İstanköy ' e gittik Yunan pasaport memuru kimseye sormazken bana uzun uzun bir şeyler sordu İngilizce I don't know dedim sen ne biliyorsun dedi kızarak... Yarım saatlik feribot yolculuğu için 3 saat ayakta bekletilen rezil yolculuk... Bodrum ' un aynısı coğrafya için değmezdi ama her şey sizin için sevgili okurlarım, araştırmacı gazetecilik bunu gerektirir diye gittim , gittim ama niye gittim? Yurt dışına (!) çıkmak ülkemize ve yemeklerine çayına kahvesine hasret kalacak tefekkür eylemek vs. Neyse artık döndüm ve burdayım , bu- ra - da - yım inşallah!
Ve sizlere bu satırları yazıyorum güzel ve yalnız (!) ülkemden...
Kara Gözlüm filminin kıymeti harbiyesi bende daha çok görsel, bıyıksız hali ve bıyık sevmem Kadir İnanır ' da bu yani...
Evlidir Ne Yapsa Yeridir adlı filmde işe giderken otomobillere bakıp sosyalist kimliğini paradoksal olarak popüler bir filmde konuşturup ironi yapıyor ya durduracaksın şunları açacaksın kapıyı bineceksin içine sür diyeceksin bu sefer de anarşist derler diye... Eldeki imkanlarla ancak bu kadar yapılabilen propaganda... Jakoben bir kimlik ile savundukları arasındaki uçurum...
Böyleyken böyle durumlar yoldaşlar... Erkekler ağlamaz dememeli ağlamanın riyasız yalansız olduğunda rahmet olduğunu hatırlamalıyız bence... Yine öğretmenlik hastalığı, mesleki deformasyon sosyal mesaj vermeden yapamıyorum...
Hem Barış Manço ne diyor :
"Gökler ağlıyor dostlar, ben ağlamışım çok mu ? "