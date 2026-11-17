Ne demiş ünlü düşünür Şeyma Şubaşı biz pizza değiliz herkesi mutlu edemeyiz... Oysa ben basit ve kolay olanı seviyorum yirmi liraya yaş mamayla sokaktaki kedileri mutlu etmeyi örneğin... Böyle bir bütçeyle mucize gibi bir şey cidden... Oğlumun arkadaşı geldi bugün, bir tencere makarna yaptım, oley uzun makarna diye bayıla bayıla yediler... 18 çeşit yaş pastayla yapılan günleri , israfı gösterişi sevemedim meselâ , asosyallik de bunu gerektirir zaten... Tolstoy ' un İnsan Ne ile Yaşar ' ında var ya öyle; yıllar yılı dayanacak kaliteli ayakkabı marka çanta alayım gibi heveslerim hiç olmadı hiç... Hani o çantaya sandalye çekip kişilik atfederler ve hayran hayran izlerler ya onu bazı hatunlar... Misal elektronik asortik tesbihlere alışamadım , ahşap devâsâ var bende... Hem psikolojikman aynı kelimeleri ardışık söylemek ferahlatır insanı der yogaseverler , büyük sonsuz zekâdan enerjiden , yıldızdan dilek dilemeyi severler... Bizse aynı zikirleri ritmik söylerken inşirah dolar içimize, hayhuyuna inat dünyanın , kendü uzlet gûşemizde... Hani en güzel namaz , en gösterişli camide değil, Allah ' tan başkasının gözünden pinhan , bir tenhada kılınandır... Hani en güzel namaz , henüz kılmamış olduğumuz namazdır ya fütüristik perspektifçilerimize göre...Hani hep o Ümit Meriç ' in bornozla başka kapalı kıyafet bulamayıp kıldığı o ilk sabah namazını arayışları gibi arayışlarımız bundandır hep... Ben maddiyatta aramam farz u muhal...
Ve... İnsanın kendisini anlatması ne kadar zordur... Ben şöyleyim ben böyleyim demek... Hem sosyal medya değil ki burası : En sevmediğim huyum çok yardımsever merhametli mütevazı ve mükemmmmmmel olmamdır diyerek pembe bir masal uydurmak... Fakat ben , ben diyecek olursam... Her zaman başka önceliklerim olmuştur hattezatında... Kendimi anlamak dinlemek şeklinde ontolojik problemler gibi... Tabi her insanın yoğurt yiyişi farklıdır, onun yürümesi gereken yol farklıdır, benim farklı , senin farklı vs. Okulda bulduğum bir kitapta (Bilinçaltının Gücü ) "Aşağısı nasılsa yukarısı da öyle...Dışarısı nasılsa içerisi de öyle..."Diyordu... Oturup düşündüm biraz , cehennemde zerre ateş yoktur , herkes kendi odununu kendisi sırtlar getirir diyen tasavvufçuların bakış açısı gibi biraz... Ol kişiler, vicdanın dışında ceza verici kurum kuruluş kişi yoktur ' a getirmesinler de işi, diyerekten biz kocakarı imanına aynen devam... Çıkarımında bulundum şahsen bu arada....Sonra "Öğrenci, öğretmenin gölgesidir. " sözünü hatırlıyorum... Kendimi daha çok düzeltmem için iyi bir gerekçe... Çünküüü Karate Kid filminde de "Kötü öğrenci yoktur , kötü öğretmen vardır. " diyorlardı nedendir bilinmez onu anımsıyorum... Radyoda arabada sabah okula giderken gece ............... ın konserine gittim diyen öğretmeni düşündüm meselâ , hafazanAllah , Allah muhafaza , bu değerlere hayran meftun olmuş kişinin san ' at zevkini Melih Gökçek abimizin merhametli tavrına emanet etmekten başka şansımız da kalmıyor yani... Tuuuuuuu !!! En okkalısından ! Netice itibariyle "İnsan bu, su misali akar " ve değişir gelişiriz , bazen de dolap beygiri gibi yerimizde sayarız... Aynı yerde aynı çukura düşüp dururuz kimi zaman... Deniz mesafesinin altındaki çukur insanlar tokadı aşkeder de suratımıza , kafayı kaldırır bakarız, Ya Rab , bu darbe bana senden geldi amennâ amma hangi İblis ' i vesile kıldın diye baktım gibisinden... Kimi zaman yürür bazen koşar bazen de coşarız kim bilir?
"İnsan , haller mahşeridir." sözünü yazmışım defterime okuduğum bir şeylerden... Dünkü geçen yılki 15 dakika önceki biz , biz değiliz... Hep aynı olmak aynı kalmak aynı dertlerle dertlenmek yerine yeni merhaleler yeni imtihanlar yeni leveller çıkıyor karşımıza anbean... "Bir ben vardır bende benden içeru" sözüne nazire midir bilmem ama birkaç gündür içimde İlhan İrem den : "Hayır ben değilim, ben olamam yanındakiHayır ben değilim, yanı başındakiBöylesine dopdoluyken bugün gözlerimNasıl da gülmüşüm şu resimlerdeki gibi"
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Nüket Belsan Taşören
Ben Miyim?
Ne demiş ünlü düşünür Şeyma Şubaşı biz pizza değiliz herkesi mutlu edemeyiz... Oysa ben basit ve kolay olanı seviyorum yirmi liraya yaş mamayla sokaktaki kedileri mutlu etmeyi örneğin... Böyle bir bütçeyle mucize gibi bir şey cidden... Oğlumun arkadaşı geldi bugün, bir tencere makarna yaptım, oley uzun makarna diye bayıla bayıla yediler... 18 çeşit yaş pastayla yapılan günleri , israfı gösterişi sevemedim meselâ , asosyallik de bunu gerektirir zaten... Tolstoy ' un İnsan Ne ile Yaşar ' ında var ya öyle; yıllar yılı dayanacak kaliteli ayakkabı marka çanta alayım gibi heveslerim hiç olmadı hiç... Hani o çantaya sandalye çekip kişilik atfederler ve hayran hayran izlerler ya onu bazı hatunlar... Misal elektronik asortik tesbihlere alışamadım , ahşap devâsâ var bende... Hem psikolojikman aynı kelimeleri ardışık söylemek ferahlatır insanı der yogaseverler , büyük sonsuz zekâdan enerjiden , yıldızdan dilek dilemeyi severler... Bizse aynı zikirleri ritmik söylerken inşirah dolar içimize, hayhuyuna inat dünyanın , kendü uzlet gûşemizde... Hani en güzel namaz , en gösterişli camide değil, Allah ' tan başkasının gözünden pinhan , bir tenhada kılınandır... Hani en güzel namaz , henüz kılmamış olduğumuz namazdır ya fütüristik perspektifçilerimize göre...Hani hep o Ümit Meriç ' in bornozla başka kapalı kıyafet bulamayıp kıldığı o ilk sabah namazını arayışları gibi arayışlarımız bundandır hep... Ben maddiyatta aramam farz u muhal...
Ve... İnsanın kendisini anlatması ne kadar zordur... Ben şöyleyim ben böyleyim demek... Hem sosyal medya değil ki burası : En sevmediğim huyum çok yardımsever merhametli mütevazı ve mükemmmmmmel olmamdır diyerek pembe bir masal uydurmak... Fakat ben , ben diyecek olursam... Her zaman başka önceliklerim olmuştur hattezatında... Kendimi anlamak dinlemek şeklinde ontolojik problemler gibi... Tabi her insanın yoğurt yiyişi farklıdır, onun yürümesi gereken yol farklıdır, benim farklı , senin farklı vs. Okulda bulduğum bir kitapta (Bilinçaltının Gücü ) "Aşağısı nasılsa yukarısı da öyle...Dışarısı nasılsa içerisi de öyle..."Diyordu... Oturup düşündüm biraz , cehennemde zerre ateş yoktur , herkes kendi odununu kendisi sırtlar getirir diyen tasavvufçuların bakış açısı gibi biraz... Ol kişiler, vicdanın dışında ceza verici kurum kuruluş kişi yoktur ' a getirmesinler de işi, diyerekten biz kocakarı imanına aynen devam... Çıkarımında bulundum şahsen bu arada....Sonra "Öğrenci, öğretmenin gölgesidir. " sözünü hatırlıyorum... Kendimi daha çok düzeltmem için iyi bir gerekçe... Çünküüü Karate Kid filminde de "Kötü öğrenci yoktur , kötü öğretmen vardır. " diyorlardı nedendir bilinmez onu anımsıyorum... Radyoda arabada sabah okula giderken gece ............... ın konserine gittim diyen öğretmeni düşündüm meselâ , hafazanAllah , Allah muhafaza , bu değerlere hayran meftun olmuş kişinin san ' at zevkini Melih Gökçek abimizin merhametli tavrına emanet etmekten başka şansımız da kalmıyor yani... Tuuuuuuu !!! En okkalısından ! Netice itibariyle "İnsan bu, su misali akar " ve değişir gelişiriz , bazen de dolap beygiri gibi yerimizde sayarız... Aynı yerde aynı çukura düşüp dururuz kimi zaman... Deniz mesafesinin altındaki çukur insanlar tokadı aşkeder de suratımıza , kafayı kaldırır bakarız, Ya Rab , bu darbe bana senden geldi amennâ amma hangi İblis ' i vesile kıldın diye baktım gibisinden... Kimi zaman yürür bazen koşar bazen de coşarız kim bilir?
"İnsan , haller mahşeridir." sözünü yazmışım defterime okuduğum bir şeylerden... Dünkü geçen yılki 15 dakika önceki biz , biz değiliz... Hep aynı olmak aynı kalmak aynı dertlerle dertlenmek yerine yeni merhaleler yeni imtihanlar yeni leveller çıkıyor karşımıza anbean... "Bir ben vardır bende benden içeru" sözüne nazire midir bilmem ama birkaç gündür içimde İlhan İrem den : "Hayır ben değilim, ben olamam yanındakiHayır ben değilim, yanı başındakiBöylesine dopdoluyken bugün gözlerimNasıl da gülmüşüm şu resimlerdeki gibi"