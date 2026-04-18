Arpası Fazla Gelenler

14 yaşında olduğuna kim inanır? Biz onu 20 - 25 yaşında sandık, diyor görgü tanıkları okul canisi hakkında...
14 yaşında... 1.90 boyunda , 90 kilo insan azmanı...
14 yaşında aşkı cinselligi hayata dair özel olan ne varsa tüketmiş 3 lü sevgili ağı olan ( Ya Rab , bize acı, daha neler duyacağız? ) cinsiyetler umurumda değil ama kadına yakınım diyen... Erkek Arjantinli çocuğun cani kâtil , hem benim hem Victor ' un kız arkadaşıydı söylemiyle insanı hayretten tiksintiye sürükleyen bir mahlukat , bir karbon israfı, bir kanser hücresi var karşımızda...
Vereceğim zararı bugün görecekler diye kuvvetini 5. sınıflara gösteren bir çapsız, o cüssesinin altında 5 tane silahın arkasında 5. sınıf çocuklarına kaçısınız yok diye İngilizce bağıran bir manyak profili duruyor karşımızda...
Mavi Balina olayında duymuştum, muhabir oyun için intihar etmek çok saçma değil mi deyince bir çocuğa, hayır hayat çok saçma demişti...
Evet bu çocuklar hayatı anlamlandıramıyor , biz hayvan değiliz, cinselliği şiddet sarmalında böyle yaşamayız , insanız ulan , ritüellerimiz inancımız maneviyatımız var söylemlerine özgürüz biz zekiyiz de Tayyip için savaşa girip ölecek kadar aptal değiliz diyen ve akibetleri nice olan aynı tornadan (!) çıkmış bir kayıp nesil...
Ateistler ayrıca yerine koydukları hiçbir şey olmayınca boşluk, hiçlik çok büyük işte... Kimi hükumet karşılığında muhalif olmanın aykırı olmanın coolluğu derdinde , kimi özgür daha özgür olmanın...
İdolü ana baba kâtili sapıklar olan , hapse girip çıkmayı onur madalyası olarak gören, yaşlıdan çocuktan zayıftan nefret eden bu çocuklar nereden türedi Allah aşkına?
Yasaklı madde parası için annesini camdan iten de babasını dışarı çıkmasına izin vermiyor diye taciz iftirası atmakla tehdit eden de Kur ' an bayrak yırtıp tek eğlencesi iyinin güzelin doğrunun düşmanı olmakla iftihar eden bir topluluk...
Artık bol domuz etli gdolu fast foodlardan mı , aldıkları sıvılardan mı kanları bir başka bir farklı...
Bir de bunlar hep gelecek kaygısından ekonomik sıkıntılardan oluyor , o halde cemaatçi bakan istifa diyenler var... Allah şifalar versin hepimize...
Çünkü M.Âkif ' in hayatını okudum , öyle iki kere iki dört değil çocuk eğitiminde, âlimden zâlim, zâlimden âlim olabiliyor...
Kelin de merhemi yok mâlum...
Bu organize kötülük sarmalında...
Epstein , Gazze soykırımı,yenidoğan çetesi, özel hastane rantçıları, ilaç mafyası, kedi köpek maması tekelcileri , boşanmak isteyen kadınları, trafikte yol isteyenleri doğrayanlar örgütü vs.
Bir yanda iken...
Ben derse girip bakın Beren Saat Capitalizoo diye şarkı yapmış, kapitalizmi zoo yani hayvanat bahçesine benzeterek yeni bir kelime türetmiş bu edebiyatta da vardır Üvercinka , güvercin ve kadınlara özel sevgi ve küçültme eki ka, desem de sınıfta... Nedim sevdiğine güllü dibâ (elbise )giyme, oradaki nakıştaki resimde dikenin gölgesi seni incitir bundan korkarım demesini , aruz ölçüsünü anlatıyorum...
Ne beyhude bir monolog !
Teorik dersler 20 dk olsun , bu çocuklar sosyal faaliyetlerle rehabilite edilsin , ne olur ? Şeytanın da bu veledin de ilmi vardı , İngilizce bağırıyordu işte, ama irfan ama vicdan...
Peki bunu eğitimle verebilir miyiz ? En azından küntleşeceği şiddet oyunlarından uzak tutarak... Örneğin
Osmanlı ' da 20 yıllık kasaplar işinden uzaklaştırılır kesip biçe biçe merhameti kalmaz diye bahçe işlerine yönlendirilirdi...
Demek ki var bir ilgisi...
Sabah dinledim bir çocuk 6 yaşımdan beri oyun oynuyorum zararlı değil 26 yaşındayım yasaklanmasın, insan yolda öldürülse yolda yürümeyi mi yasaklayacaksınız diyor...
Evet günde 20 saat oyun oynayan okula aç susuz uykusuz gelen , karşımızda amaçsızca bekleyen ,sadece zahmet edip okula gelip giden çocuklara oyunu , fazla abur cubur yiyip yan gelip yatmayı, doğurmasaydınız madem , öyleyse bana markalı ayakkabı, çanta alacaksınız , demeyi yasaklayarak işe başlayabiliriz bence...
Nüket Belsan Taşören
Arpası Fazla Gelenler
