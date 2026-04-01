Bursa yolsuzluğunu anlatan itirafçının başına gelenler
Yazının Giriş Tarihi: 01.04.2026 12:24
Yazının Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 12:25
Mahmut Övür
Dün "Bu kadar tesadüf olur mu?" dedirten bir olay yaşadım. Bandırma 2 No'lu Kapalı Cezaevi'nde tutuklu eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur, gönderdiği mektupta aynen şöyle diyordu:
"Mustafa Bozbey suç örgütü ile alakalı henüz bir operasyon yapılmadı."
O cümleler bitmeden telefonuma Sabah'ın son dakika haberi düştü:
"Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil toplam 55 kişi gözaltına alındı."
Mektup ve operasyon birbirini tamamlıyordu; çünkü mektubu yazan kişi, "Bursa'daki büyük yolsuzluk" olayını deşifre eden eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur'du. İnşaat ve emlak işleriyle uğraşan, Ergünkent projesiyle de bilinen Bursalı işadamı Adanur şu an cezaevinde tutuklu.
Hikâyesine şöyle başlıyor:
"İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş gibi ben de bildiklerimi kolluk güçlerine anlatarak itirafçı oldum. Benim farkım, gözaltına alınmadan kendi hür irademle giderek bildiklerimi anlatmamdı. Yaklaşık 42 kişi hakkında beyanda ve şikâyette bulundum. İlk etapta 21 kişi gözaltına alındı, 18'i tutuklandı. Bu kişiler 'Turgay Erdem Suç Örgütü'ne bağlı kişilerdi."
Bu operasyonun tarihi 10 Ekim 2025. Haberin özeti şöyle:
"Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda birçok kişi gözaltına alındı. Bu operasyonlar arasında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu ve eski imar müdürü Ayşegül Erkol da bulunuyor."
Adanur itirafıyla Bursa'da nasıl büyük bir imar vurgunu yapıldığını belgeleriyle ortaya koyuyor ve savcılığın harekete geçmesini sağlıyordu. Ancak işadamı Adanur'a göre operasyonun bir eksiği vardı:
"Mustafa Bozbey Suç Örgütü ile alakalı henüz bir operasyon yapılmadı."
İşte itirafçı Adanur'un beklediği o operasyon dün yapıldı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de gözaltına alındı.
Peki işadamı Adanur ne anlattı ki hem Turgay Erdem 18 kişiyle birlikte tutuklandı hem de Mustafa Bozbey 57 kişiyle gözaltına alındı?
Sorunun cevabı "CHP'liler çıldırmış olmalı" denebilecek bir imar yolsuzluğunda saklı. Ayrıntılarını daha sonra yazacağım ama önce işadamı Adanur'un başına gelenleri bizzat el yazısı mektubundan okuyalım:
"Ben bu kişiler hakkında itirafçı olduktan sonra, nasıl olduysa sızma oldu ve bu kişilerin tuttuğu kişiler tarafından saldırıya uğradım. Çok ciddi şekilde yaralandım. Ardından yurtdışına çıktım. Adli kontrol şartını aştığım için 9 ay sonra Kapıkule'den girerken daha doğrusu teslim olurken yakalandım ve tutuklandım. 26 Aralık 2025'ten beri de tutukluyum..."
Tutuklanmasının bir nedeni de yurtdışındayken yine Bursa'daki yolsuzlukları yazmış, bilirkişi raporlarını isim vererek yayınlamış ve doğal olarak "kişisel verileri yayınlama" suçunu işlemişti. Yine de etkili itirafçılığı nedeniyle savcı, tahliyesini talep etmiş ama mahkeme başkanı bunu onaylamamıştı. Onun nedenini de Adanur, mektubunda mahkeme başkanının şu agresif sorusuna bağlıyordu:
"Sen nerden biliyorsun Mustafa Bozbey'in suç işlediğini?.."
İtirafçı işadamı, "Yatarı olmayan bir suçtan kapalı cezaevinde tutuluyorum" diyerek son sözünü "sitem" ve "mutlulukla" söylüyordu:
"Aziz İhsan Aktaş devlet koruması altında dışarıdayken, ki doğrusu da bu, ben ise üst sınırı 3-4 yıl olan bir suçtan ve can güvenliğim tehlikedeyken yurtdışına çıkmaktan tutukluyum. Ben itirafçı olmamın bedelini ödüyorum. Ama fark etmez, gerçek suçluları devlete ve kamuoyuna gösterdiğim için mutluyum."
Yarın, Emin Adanur anlatıyor: Bursa'daki yolsuzluk çarkı.