Vegan Kurban Bayramı

Bu yıl önceki yıllardan çok daha fazla kurbanın kan dökülen, hayvan katliamının yapıldığı anlamsız bir bayram olduguna dair görseller paylaşıldı. Üç yıldır İsrail'in oluk oluk akıttığı Gazzeli bebek kanlarına gözlerini kapatanlar, Kurban Bayramı için "Ben bu zulme sessiz kalmayacağım, bu bayram benim bayramım degil" diyerek tepki gösterdi. Halbuki birkaç hafta önce aynı hayvansever ünlü, mangal yellerken, kebapçıda antrikot gömerken, istakozu bağırta bağırta haşlarken vlog çekmişti. Demek ki konu yine hayvan değil. Asıl mesele Kurban Bayramı'nın İslam'i bir öğreti olması, Hz. İbrahim'i, dini, Kuran'ı hatırlatması...
Hac konusunda da aynı tavrı görürsünüz. "O kadar parayı Araplara vereceğinize bir fakire, bir talebeye verin." derlerdi. Şimdi Kurban kesene de hacca gidene de o paraya köpeklere mama alın daha sevap diyorlar. Zira birkaç yıldır en kutsal ibadet vahşi köpekleri beslemek.
İşin ironik bir başka tarafı Kurban Bayramı tatilini çoğunlukla Avrupa'da geçirenler değil de hep umre ve hac ibadeti için Arabistan'a gidenler fuzuli masraf yapmış sayılırlar. Zira yine işin içinde Allah'ın emrine karşı duyulan menfi hisler var.
Ve modernist, sözde hocaların laik kitlelerine yaranmak için kurbanı önemsiz gösterme yarışları... Ayette Allah'a zaten kurbanın kanı ulaşmaz diyor o zaman tanrı bize kesmeyin demek istiyor şeklinde sığ, bayağı, cehalet kokan yorumları. Mağaradaki gazlardan hallusinasyon gördüğü için cennet, cehennem, melek gördüğünü zannedenler var diyecek kadar da vahye, risalete, Kuran'a yabancılaşan, ömrünün son anlarını Müslümanları ve İslam'ı kötülemeye vakfeden garip, zavallı alim görünen cahil insanlar...
Tüm bunlara rağmen gerek ülkemizde gerekse mazlum Müslüman coğrafyada dünyanın öbür ucuna kurban etlerini ulaştırıp gülen çocuk yüzlerinin sayısını arttırmak için gece gündüz çaba harcayan güzel insanlar da var. Pek çok yardım gönüllüsü bu mübarek bayramda da aç, açıkta olan kardeşlerimizin yanında oldular, bağışlarımızı onlara ulaştırdılar. Müslümanların bayramı diğer bayramlara benzemez. Cadılar bayramıyla, Noel'le, yılbaşı partileriyle kıyaslanamaz. Bu bayramlarda lokmanı ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak ve büyükleri ziyaret esastır. Kendi sınıfından zengin kankileriyle eğlenmek, yalnızca kendi nefsini şımartmak, modern ve kapital toplumlarda görülen bir alışkanlıktır. Unutmayalım ki çocuklarınız da gelecekte sizden görmüş oldukları tavırları taklit edecekler. Bayramlar yurt dışına kaçma ve eğlenme fırsatı, huzurevlerindeki ebeveyne ise bir çiçek göndermenin kafi görüldüğü sıradan günlere dönüşürse elbette bunun neticesi yaşlanma sırası gelen bir sonraki nesil için hiç hayırlı olmayacaktır.
Ve mutlak butlan sonrası muhalefetin oldukça komik iki ayrı bayramlaşma ve miting macerası... Kemal Kılıçdaroğlu siyasi arenaya "Temiz siyaset, arınmış CHP" sloganlarıyla hızlı bir giriş yaparken Özgür Özel de arkasına aldığı kalabalıkla bazen ıslandı, bazen yoruldu, bazen üşüttü ama koltuğu Kılıçdaroğlu'na kolay bırakma niyetinde değildi. Kemal Kılıçdaroğlu “Atatürk’ün partisini pavyon masalarında meze yapamazsınız.” derken Özgür Özel
“Ben Atatürk’e, Anıtkabir’e gidiyorum. Beni seven arkamdan gelsin.” diyerek yine şikayet ve toplantı yeri olarak Anıtkabir'i seçti. CHP tabanı çoğunlukla Özgür Özel'i tercih ediyor görünse de Kemal Kılıçdaroğlu, yönetimi tamamen eline alıp kendisine muhalif olanları bertaraf ettiğinde ani bir dönüş yapacaklarından hiç kuşkumuz yok. Zaten tabanda "Naylon terlik bile olsa oy veririz." diyecek kadar adayların kim olduğunu önemsemeyen kemikleşmiş bir kesim var ve bu yaklaşım şimdi Kılıçdaroğlu'nun çok işine yarayabilir.
Havva Bütün Saraç
Vegan Kurban Bayramı
