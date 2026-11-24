Çocuklar üzerinde aileden sonra en etkili kişiler hiç şüphesiz öğretmenlerdir. Hepimizin hiç unutamadığı, hayırla yad ettiği her kelimesiyle yolumuzu, ufkumuzu açan güzel hocalarımız vardır. Bununla birlikte adını anmak bile istemediğimiz öğretmenlik vasfından yüzlerce fersah uzak, bağırıp çağırıp hakaretler savurarak zamanımızı ziyan eden kişiler de. Oysa idealist bir hocayla tüm hayallerimize kavuşmak mümkün olabilirdi.
Elbette bunun zıttı da mümkün. Algıları açık, öğrenmeye hevesli, sorumluluk bilinci yerinde saygılı bir talebe, kendisine ilim sunmak için biçilmiş kaftandır. Yoğrulmaya hazır hamur misali istediğin şekli büyük bir keyifle verebilirsin. Kuru odun gibiyse yorulur, bitkin düşersin lakin çok da faydan olmaz.
Her şeye rağmen öğretmen, öğrencideki potansiyeli keşfedip en üst noktaya çıkartabilmeli. Kendi dersine ilgi ve yeteneği yoksa bile öğrenciye sevgisini hissettirmeli ki o çocuk, o derse heyecanla gelsin. Bir çok öğrenci bilirim, hoca bugün benimle gülümseyerek konuştu, bana kitap hediye etti, benimle çay içti diye gün boyu ağzı kulaklarında, sevinçle dolaşan...
Mevcut seküler eğitim sistemi, öğretmen, doktor, hakim, mühendis, mimar, müteahhit yetiştirirken insanı yaşatmayı mı yoksa insanların hayatı pahasına daha çok kazanmayı mı önceliyor belki bu ayrı bir yazı konusu olabilir...
Ivan İllich der ki:
"Mevki elde etmek amacıyla okullaştırılmış insanlar, ölçülemez yaşantıların ellerinden kayıp gitmesine müsaade etmektedirler."
Çocuğun ya da gencin ilgi ve ihtiyaçlarını görmezden gelerek onu azarlayarak, kılığına, kıyafetine, saçına, sakalına hakaretler ederek o günün dersine hazırlanmadan gelip 40 dakikasını savuşturan ve maaşını hiç vicdan azabı duymadan alan öğretmenleri biliyoruz.
Özellikle bizim çocukluk dönemimizde öğrenciye şiddetin her dozu, her rengi mevcuttu. Sevmediğimiz hocanın yalnızca kendisini değil, dersini, giyimini, kuşamını, ideolojisini, kullandığı kelimeleri, tuttuğu takımı bile sevmezdik.
Günümüzde öğretmenler fiziksel şiddette bulunmamaya gayret ediyorlar. Ancak öğretmen okumayı seven, gençleri dersine motive etmeyi becerebilen özelliklere sahip değilse bol ödev, zor sınavlar, kırık dökük notlarla öğrenciyi kendinden, dersten, okuldan uzaklaştırmayı yine başarabiliyor. Yine saygısızlık ve sorumsuzluklarıyla öğrenciden ziyade Deccal'i hatırlatan bazı çocuklara eğitim vermek de dünyanın en zor işi olsa gerek...
Matematiğe, fene, edebiyata, tarihe ilgi ve yeteneği olmayanları sanata, zanaata, spora teşvik eden, alternatif oluşturabilen bir eğitim sistemimiz olsaydı şayet hem talebeler hem de hocalar çıkışı olmayan bir labirentin içinde koşturup durmayacaklardı.
Talebelerin öğrenme azmini kamçılayan, hayallerini gerçekleştirebileceği ümidini her daim zinde tutan hocalarımı saygıyla, hayırla yad ediyorum. Mütefekkir Nurettin Topçu'nun meşhur satırlarıyla yazımı bitirmek istiyorum.
"Bir memlekette ticaret ve alışveriş tarzı bozuksa, bundan muallim mesuldür. Siyaset, millî tarihin çizdiği yoldan ayrılmış, milletinin tarihî karakterini kaybetmişse, bundan mesul olan yine muallimdir.
Gençlik avare ve dâvasız, aileler otoritesizse, bundan da muallim mesul olacaktır. Memurlar rüşvetçi, mesul makamlar iltimasçı iseler, muallimin utanması icap eder. Din hayatı bir riya veya taklit merasimi haline gelerek vicdanlar sahipsiz ve sultansız kalmışsa, bunun da mesulü muallimlerdir."
"Kırk sene öğretmenlik yaptım, mabede nasıl girdimse, sınıfa da öyle girdim.”
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Havva Bütün Saraç
Muallim Mesuldür
Çocuklar üzerinde aileden sonra en etkili kişiler hiç şüphesiz öğretmenlerdir. Hepimizin hiç unutamadığı, hayırla yad ettiği her kelimesiyle yolumuzu, ufkumuzu açan güzel hocalarımız vardır. Bununla birlikte adını anmak bile istemediğimiz öğretmenlik vasfından yüzlerce fersah uzak, bağırıp çağırıp hakaretler savurarak zamanımızı ziyan eden kişiler de. Oysa idealist bir hocayla tüm hayallerimize kavuşmak mümkün olabilirdi.
Elbette bunun zıttı da mümkün. Algıları açık, öğrenmeye hevesli, sorumluluk bilinci yerinde saygılı bir talebe, kendisine ilim sunmak için biçilmiş kaftandır. Yoğrulmaya hazır hamur misali istediğin şekli büyük bir keyifle verebilirsin. Kuru odun gibiyse yorulur, bitkin düşersin lakin çok da faydan olmaz.
Her şeye rağmen öğretmen, öğrencideki potansiyeli keşfedip en üst noktaya çıkartabilmeli. Kendi dersine ilgi ve yeteneği yoksa bile öğrenciye sevgisini hissettirmeli ki o çocuk, o derse heyecanla gelsin. Bir çok öğrenci bilirim, hoca bugün benimle gülümseyerek konuştu, bana kitap hediye etti, benimle çay içti diye gün boyu ağzı kulaklarında, sevinçle dolaşan...
Mevcut seküler eğitim sistemi, öğretmen, doktor, hakim, mühendis, mimar, müteahhit yetiştirirken insanı yaşatmayı mı yoksa insanların hayatı pahasına daha çok kazanmayı mı önceliyor belki bu ayrı bir yazı konusu olabilir...
Ivan İllich der ki:
"Mevki elde etmek amacıyla okullaştırılmış insanlar, ölçülemez yaşantıların ellerinden kayıp gitmesine müsaade etmektedirler."
Çocuğun ya da gencin ilgi ve ihtiyaçlarını görmezden gelerek onu azarlayarak, kılığına, kıyafetine, saçına, sakalına hakaretler ederek o günün dersine hazırlanmadan gelip 40 dakikasını savuşturan ve maaşını hiç vicdan azabı duymadan alan öğretmenleri biliyoruz.
Özellikle bizim çocukluk dönemimizde öğrenciye şiddetin her dozu, her rengi mevcuttu. Sevmediğimiz hocanın yalnızca kendisini değil, dersini, giyimini, kuşamını, ideolojisini, kullandığı kelimeleri, tuttuğu takımı bile sevmezdik.
Günümüzde öğretmenler fiziksel şiddette bulunmamaya gayret ediyorlar. Ancak öğretmen okumayı seven, gençleri dersine motive etmeyi becerebilen özelliklere sahip değilse bol ödev, zor sınavlar, kırık dökük notlarla öğrenciyi kendinden, dersten, okuldan uzaklaştırmayı yine başarabiliyor. Yine saygısızlık ve sorumsuzluklarıyla öğrenciden ziyade Deccal'i hatırlatan bazı çocuklara eğitim vermek de dünyanın en zor işi olsa gerek...
Matematiğe, fene, edebiyata, tarihe ilgi ve yeteneği olmayanları sanata, zanaata, spora teşvik eden, alternatif oluşturabilen bir eğitim sistemimiz olsaydı şayet hem talebeler hem de hocalar çıkışı olmayan bir labirentin içinde koşturup durmayacaklardı.
Talebelerin öğrenme azmini kamçılayan, hayallerini gerçekleştirebileceği ümidini her daim zinde tutan hocalarımı saygıyla, hayırla yad ediyorum. Mütefekkir Nurettin Topçu'nun meşhur satırlarıyla yazımı bitirmek istiyorum.
"Bir memlekette ticaret ve alışveriş tarzı bozuksa, bundan muallim mesuldür. Siyaset, millî tarihin çizdiği yoldan ayrılmış, milletinin tarihî karakterini kaybetmişse, bundan mesul olan yine muallimdir.
Gençlik avare ve dâvasız, aileler otoritesizse, bundan da muallim mesul olacaktır. Memurlar rüşvetçi, mesul makamlar iltimasçı iseler, muallimin utanması icap eder. Din hayatı bir riya veya taklit merasimi haline gelerek vicdanlar sahipsiz ve sultansız kalmışsa, bunun da mesulü muallimlerdir."
"Kırk sene öğretmenlik yaptım, mabede nasıl girdimse, sınıfa da öyle girdim.”