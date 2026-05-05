Köpek Anneleri

Bir beyaz eşya markası, Türkiye için oldukça orjinal bir reklam yayınlamış. Köpek besleyen iki kadın, mağazadan çocuklarının (köpeklerinin) tüyü dökülüyor diye elektrik süpürgesi alıyorlar. Oldukça modern, çağdaş, özgür günümüz kadınları için kusursuz bir reklam. Aynı markanın ABD ve Hırvatistan için olanında büyükanne, büyükbabanın da yer aldığı gerçek, geniş aile tablosuna yer verilirken Türkiye için münasip görülen versiyonu köpek besleyip doğurmadan anne olanları konu ediniyor.
Peki bu reklamların, kedi, köpek beslemeyi övüp çocuk doğurmanın oldukça sıkıntılı, zahmetli, kısıtlayıcı olduğunu vurgulayan filmlerin, videoların, skeçlerin ülkemizin aile yapısının şekillenmesinde ne kadar etkisi olabilir? 2015'te nüfus artış hızımız binde 11, 8 iken 2023'te binde 1,1'e kadar düşmüş. 2025'te binde 5'e ulaşabilmiştir. Bu rakamlar da Almanya gibi hızla yaşlanan bir ülke olmaya doğru gittiğimizi göstermektedir.
Son aylarda vahşi köpeklerin yolda yakaladıkları çocukları parçalayıp yediklerini ve bazı medya kuruluşlarının bu haberleri kaldırdığına şahit olduk. Zira pek çok medya patronlarının ve de milletvekilinin dahi mama lobisiyle bağlantılı şirketlerinin olduğunu öğrendik. Sözde hayvanseverlerin de köpeklerin ağzında can veren çocuklara rağmen çalışmalarına ve travmalarının tetiklendiği, delirmeli tiyatrolarına devam ettiklerini gördük. Her mahallede, sokakta açılan yüzlerce petshop da artık kedi köpek üzerinden kazanılan rantın büyüklüğünü görmemizi sağlayan işin başka bir yönü.
Aile olmanın, çocuk doğurmanın ve büyütmenin özgürlükten vazgeçiş, angarya işlerin en kötüsü olarak lanse edilirken elinde dışkı poşetiyle köpek gezdirmeyi kutsallaştırdılar. En kaba, fizik gücü gerektiren tır şoförü, kepçe operatörü, hamallık gibi işleri yapan kadınları alkışlarken karnında çocuğunu taşıyan kadını küçümsediler. Evinde kocasına, çocuklarına yemek, çay yapmaktan gocundururken kızları kafelerde çay, kahve, hamburger servisine özendirdiler. Nihayetinde aile olmaktan vazgeçmiş, modern bireyler olarak "takılan" kadınlarla çocuk doğurmasına gerek kalmadan kutlanan anneler gününe erişmiş olduk. Zaten anneler gününü biz Batı'dan ihraç etmemiş miydik? Şimdi de bizi köpek anneleri olarak görmek ve günümüzü böyle kutlamayı uygun görüyorlar.
Bizler ise yaratıcımız, Rabbimiz anneler için neler söylüyor, ona bakalım.
“Beni, anneme karşı çok iyi davranan bir evlat kıldı. Beni bir zorba, hayırsız bir bedbaht yapmadı.” (Meryem, 32)
"En içten tevâzu ve merhamet duygularıyla onlara kol kanat ger ve haklarında: “Rabbim! Nasıl onlar beni küçüklüğümde şefkat ve sevgiyle terbiye edip yetiştirdilerse, sen de onlara öyle merhamet eyle” diye dua et!" (İsra, 24)
Havva Bütün Saraç
Köpek Anneleri
