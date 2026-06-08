Kurtlar Vadisi, Türk televizyonculuğunda dizi olarak önemli bir
yere ve büyük bir izleyici kitlesine sahip dizilerimizdendi.
Yayınlandığı dönemde yalnızca bir televizyon dizisi olmanın
ötesine geçmiş; karakterleriyle, diyaloglarıyla ve işlediği siyasi-
toplumsal meselelerle geniş kitlelerin gündemini belirleyen bir
yapım hâline gelmişti...
Öyle ki dizide geçen bazı sahneler ve karakterler, yıllar sonra
bile hafızalardaki yerini korumayı başardı...
Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin ve
Kurtlar Vadisi Suriye gibi birçok yapım çekildi ve bunlar da Türk
halkından büyük ilgi gördü...
Dizinin etkisi, ekran sınırlarını aşarak gündelik hayatın ve siyasi
tartışmaların da bir parçası hâline geldi...
Bugün Halk TV’de dahi CHP’de yaşanan gelişmeler izah
edilmeye çalışılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni PM
üyelerinden Bülent Kuşoğlu'nun Mehmet Ağar’a yakınlığına ve
siyasi geçmişine vurgu yapılan bazı değerlendirmelerde;
"devlet aklı", "güç odakları" ve "farklı hesaplar" gibi
ifadelerin öne çıkarılması dikkat çekiyor.
Bu değerlendirmeler ile dizi arasında benzetmeler kurulunca,
insanın aklına ister istemez Kurtlar Vadisi'ndeki karmaşık ilişkiler
ağı geliyordu.
Hâl böyle olunca, "Acaba önümüzdeki günlerde Kurtlar
Vadisi: CHP bölümü de çekilir ve Halk TV ile Sözcü TV’de
dizi niyetine yayınlanır mı?" sorusu da insanın zihnini
kurcalamadan edemiyor...
Bu soruya, "Olur mu kardeşim? Yıllardır bu kesim Kurtlar
Vadisi'ni şiddet içerikli sahneler nedeniyle tenkit etti. Hem onlar
diziden ziyade tiyatro severler." diye itiraz edeceklerdir.
Ama "at izi ile it izi birbirine karışmış" vaziyette; yarının ne
getireceği hiç belli olmaz diyelim...
Çünkü son günlerde yapılan açıklamalar ve karşılıklı
değerlendirmeler, kamuoyunda yaşanan sürecin sıradan bir
parti içi tartışmadan ibaret olmadığı yönündeki algıyı daha da
güçlendirmiş görünüyor...
Zira yapılan tartışmalar artık sadece kurultay veya parti yönetimi
meselesi olmaktan çıkmış vaziyette...
Ortada sadece bir siyasi çekişme değil; farklı hesapların, farklı
güç odaklarının ve birbirleriyle çelişen hedeflerin iç içe geçtiği
karmaşık ve içinden çıkılmaz gibi görünen bir tablo var...
Kimin kimi desteklediği, kimin kiminle mücadele ettiği şimdilik
hiç belli değil...
Dengeler günlük değil, saatlik değişiyor...
Dün kol kola olanlar bugün karşı karşıya... Dün baba-oğul
olanlar bugün siyaseten kanlı bıçaklı...
Kamuoyuna yansıyan tartışmaların yoğunluğu ve farklı
aktörlerin süreç içerisindeki konumları hakkında ortaya atılan
yorumlar da bu ilginin sürekli canlı kalmasına neden oluyor...
Bu yönüyle CHP’de yaşananlar, zaman zaman Kurtlar Vadisi’nin
senaryolarını aratmayan bir görüntü ortaya koyuyor...
Ancak dizilerde senaryoyu yazar belirlerken, siyasette sonuçları
milyonlarca vatandaşın hayatını etkiliyor...
Tam da bu nedenle siyasi gelişmeleri yalnızca benzetmeler
üzerinden değil, ortaya çıkaracağı sonuçlar bakımından da
değerlendirmek gerekiyor...
Bu nedenle yaşananları sadece bir güç mücadelesi veya parti
içi hesaplaşma olarak görmek mümkün değil...
Ortaya çıkacak sonuç, yalnızca CHP’nin geleceğini değil,
Türkiye siyasetinin önümüzdeki dönemdeki dengelerini de
etkileyebilecek bir potansiyel taşıyor...
Muhalefetin ana aktörü konumundaki bir partide yaşanan
gelişmelerin, doğal olarak siyasi sistemin bütünü üzerinde de
yansımaları olacaktır...
Özellikle önümüzdeki süreçte alınacak kararlar ve oluşacak yeni
siyasi dengeler, hem parti tabanında hem de genel seçmen
nezdinde önemli sonuçlar doğurabilir...
Bu yüzden CHP’de yaşanan her gelişme dikkatle izlenmeyi hak
ediyor...
Çünkü bugün parti içinde yaşanan tartışmaların nasıl
sonuçlanacağı, yarının siyasi denkleminde belirleyici
unsurlardan biri olabilir...
Belki de bugün yaşananlar, yalnızca bir parti içi kriz olarak değil,
Türk siyasetinin önümüzdeki yıllarını etkileyecek daha büyük bir
dönüşümün habercisi olarak da hatırlanacaktır...
Dahası, CHP’de yaşanan bu süreç yalnızca partinin kendi iç
dengelerini ilgilendirmiyor.
Muhalefet blokunun geleceği ve olası ittifak arayışları, bu
sürecin sonucuna bağlı olarak yeniden değerlendirilebilir.
Bu nedenle bugün CHP içerisinde yaşanan her gelişme, sadece
parti üyeleri tarafından değil, Türkiye’nin siyasi geleceğini
yakından takip eden geniş kesimler tarafından da dikkatle
izleniyor...
Çünkü mesele yalnızca kimin genel başkan olacağı veya parti
yönetiminde kimin söz sahibi olacağı meselesi değildir.
Asıl mesele, "arınma" ile başlayan taleplerin önümüzdeki
dönemde nasıl bir siyasi rota çizeceği, seçmene nasıl bir
gelecek vizyonu sunacağı ve Türkiye siyasetindeki ağırlığını
hangi ölçüde koruyabileceğidir...
Peki bundan sonra ne olabilir?
Olası ihtimallerin her biri, yalnızca CHP açısından değil, Türkiye
siyasetinin bütünü açısından da farklı sonuçlar doğurabilecek
nitelikte...
Bir ihtimal, yaşanan tartışmaların belirli bir uzlaşı zemini
içerisinde son bulması ve partinin yeniden siyasi gündemine
odaklanmasıdır...
Bir başka ihtimal ise parti içerisindeki görüş ayrılıklarının daha
da derinleşerek yeni kırılmalara yol açmasıdır...
Daha farklı bir senaryoda, bugün yaşanan gelişmeler CHP'nin
kadrolarında, yönetim anlayışında ve siyasi söyleminde önemli
değişimlerin önünü açabilir...
Bir diğer ihtimal ise yaşanan sürecin, yalnızca CHP'nin iç
yapısını değil, muhalefet blokunun genel dengelerini de
etkilemesidir.
Böyle bir durumda yeni siyasi iş birlikleri, farklı ittifak arayışları
veya muhalefet içerisindeki güç dağılımında dikkat çekici
değişiklikler gündeme gelebilir...
Ayrıca parti içerisinde yaşanacak olası bir güç konsolidasyonu
ya da yeni bir kırılma, CHP'nin önümüzdeki seçimlerde
seçmene sunacağı siyasi vizyonu da doğrudan etkileyebilir.
Bu nedenle bugün yaşanan gelişmeler, yalnızca mevcut
yönetime ilişkin bir tartışma değil; aynı zamanda partinin
gelecekteki siyasi kimliğinin nasıl şekilleneceğine ilişkin bir
mücadele olarak da okunabilir...
Elbette bütün bunlar şu an için birer ihtimalden ibaret...
Ancak kesin olan bir şey var ki; bugün CHP içerisinde yaşanan
tartışmaların sonucu yalnızca parti binasının duvarları arasında
kalmayacaktır...
Çünkü CHP, ana muhalefet partisi olarak Türkiye siyasetinin en
önemli aktörlerinden biridir ve burada yaşanacak her değişim,
ister istemez muhalefetin genel yapısını, siyasi rekabetin şeklini
ve seçmen davranışlarını da etkileyecektir...
Ancak bütün bu tartışmaların ötesinde cevabı merak edilen bir
başka soru daha bulunuyor.
CHP'de yaşanan süreç, yalnızca parti içindeki güç dengelerini
mi değiştirecek, yoksa muhalefetin önümüzdeki seçimlere ilişkin
yol haritasını da yeniden mi şekillendirecek?
Çünkü seçmen, siyasi partilerin kendi iç mücadelelerinden çok,
ülkenin sorunlarına yönelik ortaya koydukları çözümlerle
ilgileniyor.
Bu nedenle CHP'nin bu süreci nasıl yöneteceği, yalnızca parti
içi dengeler açısından değil; muhalefetin geleceği, olası seçim
stratejileri ve Türkiye siyasetindeki güç dağılımı açısından da
belirleyici olabilir...
Belki de bu nedenle kamuoyu, yaşananları sıradan bir parti içi
çekişme olarak değil; sonucu henüz yazılmamış, final bölümü
henüz yayınlanmamış bir siyasi senaryo gibi takip ediyor...
Ve tıpkı Kurtlar Vadisi'nde olduğu gibi, herkes aynı sorunun
cevabını merak ediyor:
Perdenin arkasında gerçekten ne yaşanıyor ve bu hikâyenin
sonunda kim kazanacak?
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Hasan Kaya
Kurtlar Vadisi: CHP
Kurtlar Vadisi, Türk televizyonculuğunda dizi olarak önemli bir
yere ve büyük bir izleyici kitlesine sahip dizilerimizdendi.
Yayınlandığı dönemde yalnızca bir televizyon dizisi olmanın
ötesine geçmiş; karakterleriyle, diyaloglarıyla ve işlediği siyasi-
toplumsal meselelerle geniş kitlelerin gündemini belirleyen bir
yapım hâline gelmişti...
Öyle ki dizide geçen bazı sahneler ve karakterler, yıllar sonra
bile hafızalardaki yerini korumayı başardı...
Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin ve
Kurtlar Vadisi Suriye gibi birçok yapım çekildi ve bunlar da Türk
halkından büyük ilgi gördü...
Dizinin etkisi, ekran sınırlarını aşarak gündelik hayatın ve siyasi
tartışmaların da bir parçası hâline geldi...
Bugün Halk TV’de dahi CHP’de yaşanan gelişmeler izah
edilmeye çalışılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni PM
üyelerinden Bülent Kuşoğlu'nun Mehmet Ağar’a yakınlığına ve
siyasi geçmişine vurgu yapılan bazı değerlendirmelerde;
"devlet aklı", "güç odakları" ve "farklı hesaplar" gibi
ifadelerin öne çıkarılması dikkat çekiyor.
Bu değerlendirmeler ile dizi arasında benzetmeler kurulunca,
insanın aklına ister istemez Kurtlar Vadisi'ndeki karmaşık ilişkiler
ağı geliyordu.
Hâl böyle olunca, "Acaba önümüzdeki günlerde Kurtlar
Vadisi: CHP bölümü de çekilir ve Halk TV ile Sözcü TV’de
dizi niyetine yayınlanır mı?" sorusu da insanın zihnini
kurcalamadan edemiyor...
Bu soruya, "Olur mu kardeşim? Yıllardır bu kesim Kurtlar
Vadisi'ni şiddet içerikli sahneler nedeniyle tenkit etti. Hem onlar
diziden ziyade tiyatro severler." diye itiraz edeceklerdir.
Ama "at izi ile it izi birbirine karışmış" vaziyette; yarının ne
getireceği hiç belli olmaz diyelim...
Çünkü son günlerde yapılan açıklamalar ve karşılıklı
değerlendirmeler, kamuoyunda yaşanan sürecin sıradan bir
parti içi tartışmadan ibaret olmadığı yönündeki algıyı daha da
güçlendirmiş görünüyor...
Zira yapılan tartışmalar artık sadece kurultay veya parti yönetimi
meselesi olmaktan çıkmış vaziyette...
Ortada sadece bir siyasi çekişme değil; farklı hesapların, farklı
güç odaklarının ve birbirleriyle çelişen hedeflerin iç içe geçtiği
karmaşık ve içinden çıkılmaz gibi görünen bir tablo var...
Kimin kimi desteklediği, kimin kiminle mücadele ettiği şimdilik
hiç belli değil...
Dengeler günlük değil, saatlik değişiyor...
Dün kol kola olanlar bugün karşı karşıya... Dün baba-oğul
olanlar bugün siyaseten kanlı bıçaklı...
Kamuoyuna yansıyan tartışmaların yoğunluğu ve farklı
aktörlerin süreç içerisindeki konumları hakkında ortaya atılan
yorumlar da bu ilginin sürekli canlı kalmasına neden oluyor...
Bu yönüyle CHP’de yaşananlar, zaman zaman Kurtlar Vadisi’nin
senaryolarını aratmayan bir görüntü ortaya koyuyor...
Ancak dizilerde senaryoyu yazar belirlerken, siyasette sonuçları
milyonlarca vatandaşın hayatını etkiliyor...
Tam da bu nedenle siyasi gelişmeleri yalnızca benzetmeler
üzerinden değil, ortaya çıkaracağı sonuçlar bakımından da
değerlendirmek gerekiyor...
Bu nedenle yaşananları sadece bir güç mücadelesi veya parti
içi hesaplaşma olarak görmek mümkün değil...
Ortaya çıkacak sonuç, yalnızca CHP’nin geleceğini değil,
Türkiye siyasetinin önümüzdeki dönemdeki dengelerini de
etkileyebilecek bir potansiyel taşıyor...
Muhalefetin ana aktörü konumundaki bir partide yaşanan
gelişmelerin, doğal olarak siyasi sistemin bütünü üzerinde de
yansımaları olacaktır...
Özellikle önümüzdeki süreçte alınacak kararlar ve oluşacak yeni
siyasi dengeler, hem parti tabanında hem de genel seçmen
nezdinde önemli sonuçlar doğurabilir...
Bu yüzden CHP’de yaşanan her gelişme dikkatle izlenmeyi hak
ediyor...
Çünkü bugün parti içinde yaşanan tartışmaların nasıl
sonuçlanacağı, yarının siyasi denkleminde belirleyici
unsurlardan biri olabilir...
Belki de bugün yaşananlar, yalnızca bir parti içi kriz olarak değil,
Türk siyasetinin önümüzdeki yıllarını etkileyecek daha büyük bir
dönüşümün habercisi olarak da hatırlanacaktır...
Dahası, CHP’de yaşanan bu süreç yalnızca partinin kendi iç
dengelerini ilgilendirmiyor.
Muhalefet blokunun geleceği ve olası ittifak arayışları, bu
sürecin sonucuna bağlı olarak yeniden değerlendirilebilir.
Bu nedenle bugün CHP içerisinde yaşanan her gelişme, sadece
parti üyeleri tarafından değil, Türkiye’nin siyasi geleceğini
yakından takip eden geniş kesimler tarafından da dikkatle
izleniyor...
Çünkü mesele yalnızca kimin genel başkan olacağı veya parti
yönetiminde kimin söz sahibi olacağı meselesi değildir.
Asıl mesele, "arınma" ile başlayan taleplerin önümüzdeki
dönemde nasıl bir siyasi rota çizeceği, seçmene nasıl bir
gelecek vizyonu sunacağı ve Türkiye siyasetindeki ağırlığını
hangi ölçüde koruyabileceğidir...
Peki bundan sonra ne olabilir?
Olası ihtimallerin her biri, yalnızca CHP açısından değil, Türkiye
siyasetinin bütünü açısından da farklı sonuçlar doğurabilecek
nitelikte...
Bir ihtimal, yaşanan tartışmaların belirli bir uzlaşı zemini
içerisinde son bulması ve partinin yeniden siyasi gündemine
odaklanmasıdır...
Bir başka ihtimal ise parti içerisindeki görüş ayrılıklarının daha
da derinleşerek yeni kırılmalara yol açmasıdır...
Daha farklı bir senaryoda, bugün yaşanan gelişmeler CHP'nin
kadrolarında, yönetim anlayışında ve siyasi söyleminde önemli
değişimlerin önünü açabilir...
Bir diğer ihtimal ise yaşanan sürecin, yalnızca CHP'nin iç
yapısını değil, muhalefet blokunun genel dengelerini de
etkilemesidir.
Böyle bir durumda yeni siyasi iş birlikleri, farklı ittifak arayışları
veya muhalefet içerisindeki güç dağılımında dikkat çekici
değişiklikler gündeme gelebilir...
Ayrıca parti içerisinde yaşanacak olası bir güç konsolidasyonu
ya da yeni bir kırılma, CHP'nin önümüzdeki seçimlerde
seçmene sunacağı siyasi vizyonu da doğrudan etkileyebilir.
Bu nedenle bugün yaşanan gelişmeler, yalnızca mevcut
yönetime ilişkin bir tartışma değil; aynı zamanda partinin
gelecekteki siyasi kimliğinin nasıl şekilleneceğine ilişkin bir
mücadele olarak da okunabilir...
Elbette bütün bunlar şu an için birer ihtimalden ibaret...
Ancak kesin olan bir şey var ki; bugün CHP içerisinde yaşanan
tartışmaların sonucu yalnızca parti binasının duvarları arasında
kalmayacaktır...
Çünkü CHP, ana muhalefet partisi olarak Türkiye siyasetinin en
önemli aktörlerinden biridir ve burada yaşanacak her değişim,
ister istemez muhalefetin genel yapısını, siyasi rekabetin şeklini
ve seçmen davranışlarını da etkileyecektir...
Ancak bütün bu tartışmaların ötesinde cevabı merak edilen bir
başka soru daha bulunuyor.
CHP'de yaşanan süreç, yalnızca parti içindeki güç dengelerini
mi değiştirecek, yoksa muhalefetin önümüzdeki seçimlere ilişkin
yol haritasını da yeniden mi şekillendirecek?
Çünkü seçmen, siyasi partilerin kendi iç mücadelelerinden çok,
ülkenin sorunlarına yönelik ortaya koydukları çözümlerle
ilgileniyor.
Bu nedenle CHP'nin bu süreci nasıl yöneteceği, yalnızca parti
içi dengeler açısından değil; muhalefetin geleceği, olası seçim
stratejileri ve Türkiye siyasetindeki güç dağılımı açısından da
belirleyici olabilir...
Belki de bu nedenle kamuoyu, yaşananları sıradan bir parti içi
çekişme olarak değil; sonucu henüz yazılmamış, final bölümü
henüz yayınlanmamış bir siyasi senaryo gibi takip ediyor...
Ve tıpkı Kurtlar Vadisi'nde olduğu gibi, herkes aynı sorunun
cevabını merak ediyor:
Perdenin arkasında gerçekten ne yaşanıyor ve bu hikâyenin
sonunda kim kazanacak?