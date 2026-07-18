Süper Lig tarihine geçecek transfer! Beşiktaş'ta Salah için geri sayım
Süper Lig tarihine geçecek transfer! Beşiktaş'ta Salah için geri sayım
Leandro Trossard'ın ardından gözünü Mohamed Salah'a çeviren Beşiktaş'ın, Mısırlı yıldızla maaş konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Tarafların 1+1 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştığı belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 18.07.2026 11:38
Haber Güncellenme Tarihi: 18.07.2026 11:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Geçtiğimiz Perşembe günü Leandro Trossard için görkemli bir imza töreni düzenleyen Beşiktaş, hız kesmeden transferde ikinci bombasını patlatıyor. Siyah-Beyazlılar, Liverpool'dan ayrılan Salah ile temaslarda bulunduğu bildirildi.
Mısırlı futbolcunun 15 milyon euroluk maaş beklentisinde de indirime gittiği ve 12 milyon euro karşılığında 'evet' dediği öğrenildi. Anlaşmanın ise 1+1 yıllık olduğu kaydedildi. Mısır basını, Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Juventus ve bir İngiliz kulübü ile Suudi Arabistan'dan Al-Ittihad ve Al-Ahli'nin yıldız oyuncuyla ilgilendiğini öne sürdü.
MLS TAKIMLARI DA İLGİ GÖSTERDİ
Ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano, oyuncunun menajerinin Türkiye'de bulunduğunu belirterek Salah'ın maddi şartlar dışında sunulan projeye de büyük önem verdiğini söyledi. MLS'ten de talibi olan 34 yaşındaki yetenekli futbolcunun geleceği kısa süre içerisinde netleşecek. Menajeri Ramy Abbas, "Mohamed Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını hala bilmiyoruz ama çok yakında öğrenebiliriz" açıklamasını yaptı. Bu ifadeler, Beşiktaş'ın transferi bitirmek üzere olduğu şeklinde yorumlandı.
3 KEZ PREMİER LİG'İ KAZANDI
Kariyerine ülkesinin ekiplerinden Mokawloon'da başlayan Salah, 2012-13 sezonunda 2.5 milyon euro bedelle Basel'e transfer oldu. 1.5 sezonluk İsviçre macerasının ardından Chelsea, Mısırlı oyuncunun bonservisi için 16.5 milyon euro ödedi. Kiralık olarak Fiorentina ve Roma formalarını terleten Salah, 2016-17'de 15 milyon euro karşılığında kalıcı olarak Roma'ya imza attı. 1 sezonluk Roma dönemi ise Liverpool'un 42 milyon euro bonservis bedeli vermesiyle bitti. Ada ekibinde en güçlü dönemini geçiren Salah, kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 İngiltere Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası, ve 3 Premier Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.
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Süper Lig tarihine geçecek transfer! Beşiktaş'ta Salah için geri sayım
Leandro Trossard'ın ardından gözünü Mohamed Salah'a çeviren Beşiktaş'ın, Mısırlı yıldızla maaş konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Tarafların 1+1 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştığı belirtildi.
Geçtiğimiz Perşembe günü Leandro Trossard için görkemli bir imza töreni düzenleyen Beşiktaş, hız kesmeden transferde ikinci bombasını patlatıyor. Siyah-Beyazlılar, Liverpool'dan ayrılan Salah ile temaslarda bulunduğu bildirildi.
Mısırlı futbolcunun 15 milyon euroluk maaş beklentisinde de indirime gittiği ve 12 milyon euro karşılığında 'evet' dediği öğrenildi. Anlaşmanın ise 1+1 yıllık olduğu kaydedildi. Mısır basını, Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Juventus ve bir İngiliz kulübü ile Suudi Arabistan'dan Al-Ittihad ve Al-Ahli'nin yıldız oyuncuyla ilgilendiğini öne sürdü.
MLS TAKIMLARI DA İLGİ GÖSTERDİ
Ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano, oyuncunun menajerinin Türkiye'de bulunduğunu belirterek Salah'ın maddi şartlar dışında sunulan projeye de büyük önem verdiğini söyledi. MLS'ten de talibi olan 34 yaşındaki yetenekli futbolcunun geleceği kısa süre içerisinde netleşecek. Menajeri Ramy Abbas, "Mohamed Salah'ın gelecek sezon nerede oynayacağını hala bilmiyoruz ama çok yakında öğrenebiliriz" açıklamasını yaptı. Bu ifadeler, Beşiktaş'ın transferi bitirmek üzere olduğu şeklinde yorumlandı.
3 KEZ PREMİER LİG'İ KAZANDI
Kariyerine ülkesinin ekiplerinden Mokawloon'da başlayan Salah, 2012-13 sezonunda 2.5 milyon euro bedelle Basel'e transfer oldu. 1.5 sezonluk İsviçre macerasının ardından Chelsea, Mısırlı oyuncunun bonservisi için 16.5 milyon euro ödedi. Kiralık olarak Fiorentina ve Roma formalarını terleten Salah, 2016-17'de 15 milyon euro karşılığında kalıcı olarak Roma'ya imza attı. 1 sezonluk Roma dönemi ise Liverpool'un 42 milyon euro bonservis bedeli vermesiyle bitti. Ada ekibinde en güçlü dönemini geçiren Salah, kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 İngiltere Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası, ve 3 Premier Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.
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