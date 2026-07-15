Spor camiasından 15 Temmuz paylaşımları! ''İstiklal mücadelesinin adıdır''
Spor camiasından 15 Temmuz paylaşımları! ''İstiklal mücadelesinin adıdır''
Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüpleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 15.07.2026 11:50
Haber Güncellenme Tarihi: 15.07.2026 11:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Spor kulüpleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde paylaşım yaptı.
TFF:15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde birlik ve beraberliğimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.
Beşiktaş: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize teşekkür ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Galatasaray: Ülkemizin bütünlüğünü bölmeye yönelik hain darbe girişiminin 10. yılında şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.
Fenerbahçe: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde;
Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve öncülüğünde; devletimizin bağımsızlığına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve millî iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini eşsiz bir birlik, beraberlik ve kararlılıkla bertaraf etmiş, tüm dünyaya unutulmayacak bir demokrasi destanı yazmıştır.
Trabzonspor: 15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz
Çorum FK: 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliği için gözlerini bile kırpmadan yaşamlarını feda eden şehitlerimizi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.
Çaykur Rizespor: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde; milli iradeyi kahramanca savunan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Göztepe: Ülkemiz tam 10 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize karşı yapılan hain saldırı ile karşı karşıya kalmış ve halkımızın demokrasimize sahip çıkması ile bu hain darbe girişimi engellenmiştir. Demokrasimize yapılan bu saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
Unutulmamalıdır ki Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyet için bir teminat olarak gördüğü demokrasi; çağdaş, özgür ve yenilikçi ülkeler için vazgeçilmez bir temeldir.
"Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi Cumhuriyet'tir."
Mustafa Kemal Atatürk
Gençlerbirliği: 15 Temmuz 2016'da demokrasimizi hedef alarak, Milli birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlerin gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde, vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Erzurumspor FK: Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktığı 15 Temmuz'un yıl dönümünde; aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Birlik ve beraberliğimizin en büyük gücümüz olduğuna inanıyor; vatanımıza, bayrağımıza ve millî iradeye sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kutlu olsun.
Başakşehir: 15 Temmuz, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinin, bağımsızlık destanının adıdır.
Kahraman şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
Alanyaspor: 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.
Kasımpaşa: 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.
Konyaspor: Hain darbe girişiminde vatanımızı canları pahasına savunan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, kahraman yüce milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarız.
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Spor camiasından 15 Temmuz paylaşımları! ''İstiklal mücadelesinin adıdır''
Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüpleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. İşte detaylar...
Spor kulüpleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde paylaşım yaptı.
TFF:15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde birlik ve beraberliğimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.
Beşiktaş: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize teşekkür ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Galatasaray: Ülkemizin bütünlüğünü bölmeye yönelik hain darbe girişiminin 10. yılında şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.
Fenerbahçe: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde;
Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve öncülüğünde; devletimizin bağımsızlığına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, demokrasimize ve millî iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini eşsiz bir birlik, beraberlik ve kararlılıkla bertaraf etmiş, tüm dünyaya unutulmayacak bir demokrasi destanı yazmıştır.
Trabzonspor: 15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz
Çorum FK: 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliği için gözlerini bile kırpmadan yaşamlarını feda eden şehitlerimizi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.
Çaykur Rizespor: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde; milli iradeyi kahramanca savunan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Göztepe: Ülkemiz tam 10 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize karşı yapılan hain saldırı ile karşı karşıya kalmış ve halkımızın demokrasimize sahip çıkması ile bu hain darbe girişimi engellenmiştir. Demokrasimize yapılan bu saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
Unutulmamalıdır ki Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyet için bir teminat olarak gördüğü demokrasi; çağdaş, özgür ve yenilikçi ülkeler için vazgeçilmez bir temeldir.
"Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi Cumhuriyet'tir."
Mustafa Kemal Atatürk
Gençlerbirliği: 15 Temmuz 2016'da demokrasimizi hedef alarak, Milli birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlerin gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde, vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Erzurumspor FK: Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktığı 15 Temmuz'un yıl dönümünde; aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Birlik ve beraberliğimizin en büyük gücümüz olduğuna inanıyor; vatanımıza, bayrağımıza ve millî iradeye sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kutlu olsun.
Başakşehir: 15 Temmuz, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinin, bağımsızlık destanının adıdır.
Kahraman şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
Alanyaspor: 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.
Kasımpaşa: 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.
Konyaspor: Hain darbe girişiminde vatanımızı canları pahasına savunan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, kahraman yüce milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarız.
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