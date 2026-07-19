İspanya ile Arjantin Dünya Kupası finalinde karşılaşıyor
İspanya ile Arjantin Dünya Kupası finalinde karşılaşıyor
İspanya ile Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk için bugün karşı karşıya gelecek. ABD'nin New Jersey kentinde TSİ 22.00'de başlayacak final mücadelesi, 170'ten fazla ülkede canlı yayınlanacak. FIFA'nın beklentilerine göre karşılaşmayı televizyon ve dijital yayın platformları üzerinden yaklaşık 2 milyar kişinin takip etmesi öngörülüyor.
Haber Giriş Tarihi: 19.07.2026 09:55
Haber Güncellenme Tarihi: 19.07.2026 09:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Final karşılaşması öncesinde düzenlenecek kapanış seremonisiyle birlikte organizasyonun yaklaşık 6 ila 7 saatlik yayın maratonuna sahne olması planlanıyor. Karşılaşma, FIFA'nın resmi yayıncıları aracılığıyla 170'i aşkın ülkede canlı olarak ekranlara gelecek.
FIFA verilerine göre final mücadelesinin televizyon yayınlarında 1 milyar 420 milyon izleyici sınırını aşması halinde, 2022 Katar Dünya Kupası finaline ait televizyon izlenme rekorunun geride kalması öngörülüyor.
Turnuva 5 milyardan fazla tekil izleyiciye ulaştı
FIFA'nın paylaştığı verilere göre 104 karşılaşmadan oluşan 2026 Dünya Kupası, televizyon, dijital platformlar ve yasal yayıncılar aracılığıyla dünya genelinde 5 milyardan fazla tekil izleyiciye ulaştı.
Final karşılaşmasının tamamlanmasının ardından organizasyonun toplam erişim rakamının daha da yükselmesi bekleniyor.
Dünya Kupası finallerinde rekor serisi sürüyor
FIFA verilerine göre 2014 Brezilya Dünya Kupası finali yaklaşık 1 milyar, 2018 Rusya Dünya Kupası finali ise 1,1 milyar televizyon izleyicisi tarafından takip edildi.
2022 yılında Katar'da oynanan Arjantin-Fransa finali ise 1 milyar 420 milyon televizyon izleyicisiyle Dünya Kupası tarihinin en çok izlenen finali olarak kayıtlara geçti. 2026 finalinin bu seviyeyi aşabileceği değerlendiriliyor.
Messi ve Yamal için tarihi fırsat
Arjantin kaptanı Lionel Messi, finalde forma giymesi halinde Brezilyalı Cafu'nun ardından üç FIFA Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci futbolcu olacak.
Messi'nin gol kaydetmesi durumunda ise iki farklı Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı oyuncu unvanını elde etmesi mümkün olacak.
İspanya adına mücadele eden Lamine Yamal ise turnuvada yedinci maçına çıkarak Dünya Kupası tarihinde bu sayıya ulaşan en genç üçüncü futbolcu olarak dikkat çekiyor. Daha önce bu başarıya Kylian Mbappe ile Pau Cubarsi ulaşmıştı.
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İspanya ile Arjantin Dünya Kupası finalinde karşılaşıyor
İspanya ile Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk için bugün karşı karşıya gelecek. ABD'nin New Jersey kentinde TSİ 22.00'de başlayacak final mücadelesi, 170'ten fazla ülkede canlı yayınlanacak. FIFA'nın beklentilerine göre karşılaşmayı televizyon ve dijital yayın platformları üzerinden yaklaşık 2 milyar kişinin takip etmesi öngörülüyor.
Final karşılaşması öncesinde düzenlenecek kapanış seremonisiyle birlikte organizasyonun yaklaşık 6 ila 7 saatlik yayın maratonuna sahne olması planlanıyor. Karşılaşma, FIFA'nın resmi yayıncıları aracılığıyla 170'i aşkın ülkede canlı olarak ekranlara gelecek.
FIFA verilerine göre final mücadelesinin televizyon yayınlarında 1 milyar 420 milyon izleyici sınırını aşması halinde, 2022 Katar Dünya Kupası finaline ait televizyon izlenme rekorunun geride kalması öngörülüyor.
Turnuva 5 milyardan fazla tekil izleyiciye ulaştı
FIFA'nın paylaştığı verilere göre 104 karşılaşmadan oluşan 2026 Dünya Kupası, televizyon, dijital platformlar ve yasal yayıncılar aracılığıyla dünya genelinde 5 milyardan fazla tekil izleyiciye ulaştı.
Final karşılaşmasının tamamlanmasının ardından organizasyonun toplam erişim rakamının daha da yükselmesi bekleniyor.
Dünya Kupası finallerinde rekor serisi sürüyor
FIFA verilerine göre 2014 Brezilya Dünya Kupası finali yaklaşık 1 milyar, 2018 Rusya Dünya Kupası finali ise 1,1 milyar televizyon izleyicisi tarafından takip edildi.
2022 yılında Katar'da oynanan Arjantin-Fransa finali ise 1 milyar 420 milyon televizyon izleyicisiyle Dünya Kupası tarihinin en çok izlenen finali olarak kayıtlara geçti. 2026 finalinin bu seviyeyi aşabileceği değerlendiriliyor.
Messi ve Yamal için tarihi fırsat
Arjantin kaptanı Lionel Messi, finalde forma giymesi halinde Brezilyalı Cafu'nun ardından üç FIFA Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci futbolcu olacak.
Messi'nin gol kaydetmesi durumunda ise iki farklı Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı oyuncu unvanını elde etmesi mümkün olacak.
İspanya adına mücadele eden Lamine Yamal ise turnuvada yedinci maçına çıkarak Dünya Kupası tarihinde bu sayıya ulaşan en genç üçüncü futbolcu olarak dikkat çekiyor. Daha önce bu başarıya Kylian Mbappe ile Pau Cubarsi ulaşmıştı.
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