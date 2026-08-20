Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i Tüpraş Stadyumu'nda 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin gollerini Oh, Murillo ve Orkun Kökçü kaydederken, turun ikinci karşılaşması 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynanacak.
Haber Giriş Tarihi: 20.08.2026 22:16
Haber Güncellenme Tarihi: 20.08.2026 22:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler'in yönettiği karşılaşmaya Beşiktaş hızlı başladı. Siyah-beyazlı ekip, 6. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşunda Oh'un kafa golüyle 1-0 öne geçti.
Beşiktaş, 12. dakikada farkı ikiye çıkardı. Rıdvan Yılmaz'ın soldan ceza sahasına gönderdiği topu Murillo altıpas içinde ağlara gönderdi ve ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Orkun Kökçü penaltıdan skoru belirledi
İkinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, 59. dakikada kazandığı penaltıyı Orkun Kökçü ile gole çevirdi. Bu golle karşılaşmada skor 3-0'a geldi.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar böylece UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına kalacak takımın belirleneceği rövanş öncesinde üç gollük avantaj elde etti.
Vlahovic Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı
Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic de Kauno Zalgiris karşılaşmasında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 26 yaşındaki Sırp futbolcu, 60. dakikada Oh'un yerine oyuna dahil oldu.
Vlahovic, 68. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan yaptığı ortada kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Kauno Zalgiris kalecisi Svedkauskas pozisyonda gole izin vermedi.
Rövanş 27 Ağustos'ta Litvanya'da
Play-off turunun ikinci karşılaşması 27 Ağustos 2026'da Litvanya'da oynanacak. Beşiktaş, iki maç sonunda rakibine üstünlük sağlaması halinde UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına katılacak.
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Beşiktaş Kauno Zalgiris karşısında farkı açtı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i Tüpraş Stadyumu'nda 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin gollerini Oh, Murillo ve Orkun Kökçü kaydederken, turun ikinci karşılaşması 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynanacak.
Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler'in yönettiği karşılaşmaya Beşiktaş hızlı başladı. Siyah-beyazlı ekip, 6. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşunda Oh'un kafa golüyle 1-0 öne geçti.
Beşiktaş, 12. dakikada farkı ikiye çıkardı. Rıdvan Yılmaz'ın soldan ceza sahasına gönderdiği topu Murillo altıpas içinde ağlara gönderdi ve ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Orkun Kökçü penaltıdan skoru belirledi
İkinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, 59. dakikada kazandığı penaltıyı Orkun Kökçü ile gole çevirdi. Bu golle karşılaşmada skor 3-0'a geldi.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar böylece UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına kalacak takımın belirleneceği rövanş öncesinde üç gollük avantaj elde etti.
Vlahovic Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı
Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic de Kauno Zalgiris karşılaşmasında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 26 yaşındaki Sırp futbolcu, 60. dakikada Oh'un yerine oyuna dahil oldu.
Vlahovic, 68. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan yaptığı ortada kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Kauno Zalgiris kalecisi Svedkauskas pozisyonda gole izin vermedi.
Rövanş 27 Ağustos'ta Litvanya'da
Play-off turunun ikinci karşılaşması 27 Ağustos 2026'da Litvanya'da oynanacak. Beşiktaş, iki maç sonunda rakibine üstünlük sağlaması halinde UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına katılacak.
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