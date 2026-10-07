İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
CHP'den istifa ederek bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün AK Parti'ye katıldı. AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Tugay'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Tugay yaptığı açıklamada, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 07.10.2026 13:35
Haber Güncellenme Tarihi: 07.10.2026 13:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'den istifa etmesinin ardından yoluna bir süre bağımsız olarak devam eden ve AK Parti'ye katılma kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, AK Parti Genel Merkez binasına geldi.
"İZMİR'İ ÇOK GÜZEL ŞEYLE BEKLİYOR"
Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi binasına giriş yaparken "Daha sonra konuşalım. Şimdi salona geçelim. Hayırlı olsun. İzmir'i güzel şeyler bekliyor. Kimse merak etmesin. İzmir'i seviyorum" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AK PARTİ AİLESİNE HOŞ GELDİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum" dedi.
ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI
AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Tugay'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
"EN İYİ SİYASETİN DE HİZMET OLDUĞUNU ÇOK KISA SÜREDE ANLADIM"
Cemil Tugay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
* İzmir'de büyüdüm. Mütevazı bir ailenin çocuğuyum. Doktor oldum, 30 yıl hekimlik mesleğiyle ülkeme hizmet ettim. Ve bir büyüğümüz dedi ki: 'Milletimize en iyi hizmet siyasettir.' dedi. Bu sözden sonra ülkeme hizmet için siyasete dahil oldum. Ama en iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım ve hep buna inandım.
* 7,5 yıldır belediye başkanıyım. Önce Karşıyaka'da, sonra İzmir Büyükşehir'de. Görev sürem boyunca tüm hemşehrilerimize hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırmadan hizmet ettim. Zorda, yoklukta, darlıkta olan insanlarımıza özellikle sahip çıkmaya çalıştım. En küçüğünden en yaşlısına tüm vatandaşlarımız benim ailem oldu. İzmir'in 30 ilçesi, 1390 mahallesi benim evim oldu, yuvam oldu.
"AK PARTİ KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR"
* İzmir'imiz çok kıymetli bir şehirdir. İzmir'imizin insanları vatanseverdir. Milletine, manevi değerlerine çok düşkün insanlardır. Böyle bir şehre ve o şehrin insanlarına hizmet etmek elbette şereftir.
* Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında: 'Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.'
* Bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir.
* Tam burada şunu söylemek isterim: Her İzmirli bilir ki; cumhuriyete samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır.
"GÖNÜLLER YAPMAYA GELDİM"
* Ben, huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
* Yunus Emre misali; 'Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.'
"ŞEHRİMİZİ ADETA YENİDEN İNŞA ETMEK ÜZERE YOLA ÇIKIYORUZ"
* İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
* Hiç şüphem yok, yerel yönetim, merkezi hükümet uyumu ve iş birliğiyle çok güzel işler başaracağız. Ancak en önemli şeyin milletimizin güvenini kazanmak, gönlünü yapmak olduğunu da hiçbir zaman unutmayacağız, hiçbir zaman unutmayacağım.
* Hoş geldik ve hoş bulduk saygıdeğer Cumhurbaşkanım ve kıymetli AK Parti ailesi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hürmetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
CEMİL TUGAY'DAN "İZMİR" MESAJI: GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZTugay, AK Parti Genel Merkezi'ndeki buluşmaya ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunarak kendilerine gösterilen karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilen buluşmanın ardından İzmir'in sorunlarını çözmek için çalışacaklarını belirterek, "Artık gece gündüz çalışacağız. İnanın İzmir bir anda rahatlayacak, iyi olacak." dedi.
"Güzel bir buluşma oldu." diyen Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bakanlara ve milletvekillerine teşekkür etti. Önceliklerinin İzmir'e hizmet etmek olduğunu vurgulayan Tugay, şöyle konuştu:
"Herkesin şu anda düşündüğü tek şey var: İzmir'e yapabildiğimiz en iyi hizmetleri yapmak, İzmir'in sorunlarını çözmek. Bu açıdan ben çok huzurluyum. Döneceğiz, artık gece gündüz çalışacağız. İnanın İzmir bir anda rahatlayacak, iyi olacak. Hayırlı olsun hepimize."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TUGAY'I KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti. Görüşmede, Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay da yer aldı.
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İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
CHP'den istifa ederek bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün AK Parti'ye katıldı. AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Tugay'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Tugay yaptığı açıklamada, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.' dedi.
CHP'den istifa etmesinin ardından yoluna bir süre bağımsız olarak devam eden ve AK Parti'ye katılma kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, AK Parti Genel Merkez binasına geldi.
"İZMİR'İ ÇOK GÜZEL ŞEYLE BEKLİYOR"
Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi binasına giriş yaparken "Daha sonra konuşalım. Şimdi salona geçelim. Hayırlı olsun. İzmir'i güzel şeyler bekliyor. Kimse merak etmesin. İzmir'i seviyorum" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AK PARTİ AİLESİNE HOŞ GELDİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da "AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum" dedi.
ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI
AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Tugay'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
"EN İYİ SİYASETİN DE HİZMET OLDUĞUNU ÇOK KISA SÜREDE ANLADIM"
Cemil Tugay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
* İzmir'de büyüdüm. Mütevazı bir ailenin çocuğuyum. Doktor oldum, 30 yıl hekimlik mesleğiyle ülkeme hizmet ettim. Ve bir büyüğümüz dedi ki: 'Milletimize en iyi hizmet siyasettir.' dedi. Bu sözden sonra ülkeme hizmet için siyasete dahil oldum. Ama en iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım ve hep buna inandım.
* 7,5 yıldır belediye başkanıyım. Önce Karşıyaka'da, sonra İzmir Büyükşehir'de. Görev sürem boyunca tüm hemşehrilerimize hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırmadan hizmet ettim. Zorda, yoklukta, darlıkta olan insanlarımıza özellikle sahip çıkmaya çalıştım. En küçüğünden en yaşlısına tüm vatandaşlarımız benim ailem oldu. İzmir'in 30 ilçesi, 1390 mahallesi benim evim oldu, yuvam oldu.
"AK PARTİ KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR"
* İzmir'imiz çok kıymetli bir şehirdir. İzmir'imizin insanları vatanseverdir. Milletine, manevi değerlerine çok düşkün insanlardır. Böyle bir şehre ve o şehrin insanlarına hizmet etmek elbette şereftir.
* Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında: 'Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.'
* Bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir.
* Tam burada şunu söylemek isterim: Her İzmirli bilir ki; cumhuriyete samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır.
"GÖNÜLLER YAPMAYA GELDİM"
* Ben, huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
* Yunus Emre misali; 'Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.'
"ŞEHRİMİZİ ADETA YENİDEN İNŞA ETMEK ÜZERE YOLA ÇIKIYORUZ"
* İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
* Hiç şüphem yok, yerel yönetim, merkezi hükümet uyumu ve iş birliğiyle çok güzel işler başaracağız. Ancak en önemli şeyin milletimizin güvenini kazanmak, gönlünü yapmak olduğunu da hiçbir zaman unutmayacağız, hiçbir zaman unutmayacağım.
* Hoş geldik ve hoş bulduk saygıdeğer Cumhurbaşkanım ve kıymetli AK Parti ailesi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hürmetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
CEMİL TUGAY'DAN "İZMİR" MESAJI: GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZTugay, AK Parti Genel Merkezi'ndeki buluşmaya ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunarak kendilerine gösterilen karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilen buluşmanın ardından İzmir'in sorunlarını çözmek için çalışacaklarını belirterek, "Artık gece gündüz çalışacağız. İnanın İzmir bir anda rahatlayacak, iyi olacak." dedi.
"Güzel bir buluşma oldu." diyen Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bakanlara ve milletvekillerine teşekkür etti. Önceliklerinin İzmir'e hizmet etmek olduğunu vurgulayan Tugay, şöyle konuştu:
"Herkesin şu anda düşündüğü tek şey var: İzmir'e yapabildiğimiz en iyi hizmetleri yapmak, İzmir'in sorunlarını çözmek. Bu açıdan ben çok huzurluyum. Döneceğiz, artık gece gündüz çalışacağız. İnanın İzmir bir anda rahatlayacak, iyi olacak. Hayırlı olsun hepimize."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TUGAY'I KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti. Görüşmede, Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay da yer aldı.
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