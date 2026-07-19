CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye katılmak istediği yönündeki iddia siyasi kulislerde gündeme geldi. İddiaya göre Bingöl, talebini AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'e iletti. Söz konusu iddianın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmesine sunulduğu öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 19.07.2026 09:39
Haber Güncellenme Tarihi: 19.07.2026 09:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
2024 yerel seçimlerinde Tuzla Belediyesi'ni CHP adına kazanan Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye geçmek istediği iddiası bir süredir siyasi kulislerde dile getiriliyor. İddiaya ilişkin Bingöl, AK Parti veya Tuzla Belediyesi tarafından resmi bir doğrulama ya da yalanlama yapılmadı.
Erdoğan'ın onayının beklendiği öne sürüldü
Sözcü'nün haberine göre, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği iddia edildi. Haberde, parti değişikliğinin gerçekleşmesi için Erdoğan'ın onayının beklendiği öne sürüldü.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Eren Ali Bingöl hakkında AK Parti iddiası
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye katılmak istediği yönündeki iddia siyasi kulislerde gündeme geldi. İddiaya göre Bingöl, talebini AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'e iletti. Söz konusu iddianın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirmesine sunulduğu öne sürüldü.
2024 yerel seçimlerinde Tuzla Belediyesi'ni CHP adına kazanan Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye geçmek istediği iddiası bir süredir siyasi kulislerde dile getiriliyor. İddiaya ilişkin Bingöl, AK Parti veya Tuzla Belediyesi tarafından resmi bir doğrulama ya da yalanlama yapılmadı.
Erdoğan'ın onayının beklendiği öne sürüldü
Sözcü'nün haberine göre, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği iddia edildi. Haberde, parti değişikliğinin gerçekleşmesi için Erdoğan'ın onayının beklendiği öne sürüldü.
Çok Okunanlar