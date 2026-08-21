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Zeytinburnu’nda narkotik operasyonu: Araçtan 83 kilo skunk çıktı

Zeytinburnu'nda bir araca düzenlenen operasyonda 83 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 21.08.2026 09:30
Haber Güncellenme Tarihi: 21.08.2026 09:31
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Zeytinburnu’nda narkotik operasyonu: Araçtan 83 kilo skunk çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Zeytinburnu'nda seyir halindeki bir araca operasyon düzenlendi.

Araçta yapılan aramada 83 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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