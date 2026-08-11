Yaka yaka ilerledi! 250 dönüm alan küle döndü

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında kuru otları çakmakla ateşe vererek ilerlediği tespit edilen Yunus Emre G., güvenlik ekiplerince suçüstü yakalandı. Yaklaşık 250 dönümlük alanı etkileyen yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yangının etkilediği alan ve olayla ilgili adli sürecin ayrıntıları yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 11.08.2026 18:16
Haber Güncellenme Tarihi: 11.08.2026 18:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Olay, Polatlı ilçesine bağlı Yassıhöyük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şüpheli, çakmak kullanarak 50-100 metre aralıklarla kuru otları ateşe verdi ve kırsal Beylikköprü Mahallesi yönüne doğru ilerledi.
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik ve müdahale ekipleri sevk edildi. Alevlerin çevredeki otluk alana yayılması üzerine yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Otları yakarken suçüstü yakalandı
Güvenlik ekipleri, Yunus Emre G.’yi Beylikköprü Mahallesi girişinde kuru otları yakmaya devam ettiği sırada yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken bölgede yangınla mücadele çalışmaları sürdürüldü.
Yapılan alkol ölçümünde şüphelinin 2,81 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yunus Emre G., işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.
Yangın 250 dönümlük alanı etkiledi
Kuru otların tutuşmasıyla yayılan yangının yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında meydana gelmesi nedeniyle olayın koruma altındaki bölge üzerindeki etkisi de önem kazandı.
Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emre G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli, tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.
Türk Ceza Kanunu kapsamında kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak ya da toplumda korku, kaygı veya panik oluşturabilecek şekilde kasten yangın çıkarılması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu kapsamında değerlendirilebiliyor. İlgili suç için bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
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Yaka yaka ilerledi! 250 dönüm alan küle döndü
Ankara’nın Polatlı ilçesinde Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında kuru otları çakmakla ateşe vererek ilerlediği tespit edilen Yunus Emre G., güvenlik ekiplerince suçüstü yakalandı. Yaklaşık 250 dönümlük alanı etkileyen yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yangının etkilediği alan ve olayla ilgili adli sürecin ayrıntıları yakından takip edilecek.
Olay, Polatlı ilçesine bağlı Yassıhöyük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şüpheli, çakmak kullanarak 50-100 metre aralıklarla kuru otları ateşe verdi ve kırsal Beylikköprü Mahallesi yönüne doğru ilerledi.
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik ve müdahale ekipleri sevk edildi. Alevlerin çevredeki otluk alana yayılması üzerine yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Otları yakarken suçüstü yakalandı
Güvenlik ekipleri, Yunus Emre G.’yi Beylikköprü Mahallesi girişinde kuru otları yakmaya devam ettiği sırada yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken bölgede yangınla mücadele çalışmaları sürdürüldü.
Yapılan alkol ölçümünde şüphelinin 2,81 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yunus Emre G., işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.
Yangın 250 dönümlük alanı etkiledi
Kuru otların tutuşmasıyla yayılan yangının yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında meydana gelmesi nedeniyle olayın koruma altındaki bölge üzerindeki etkisi de önem kazandı.
Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emre G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli, tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.
Türk Ceza Kanunu kapsamında kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak ya da toplumda korku, kaygı veya panik oluşturabilecek şekilde kasten yangın çıkarılması, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu kapsamında değerlendirilebiliyor. İlgili suç için bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
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