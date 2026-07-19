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Uyuşturucu soruşturmasında İlyas Yalçıntaş detayı

Uyuşturucu ve fuhuş suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın jandarma, savcılık ve mahkemedeki ifadelerine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Dosyaya yansıyan beyanlarda, uyuşturucu madde kullanımı konusundaki açıklamalar arasındaki farklılık dikkat çekti. Soruşturma sürecinde yargılamanın ilerleyen aşamalarında dosyaya eklenecek yeni delil ve değerlendirmeler de sürecin seyrini belirleyebilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Haber Giriş Tarihi: 19.07.2026 11:20
Haber Güncellenme Tarihi: 19.07.2026 11:23
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Uyuşturucu soruşturmasında İlyas Yalçıntaş detayı

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar ve Öner Faruk Işık'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Tutuklama kararı verildi

Sulh ceza hâkimliği, haklarında tutuklama talep edilen şüphelilerden İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman'ın "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlaması kapsamında tutuklanmasına karar verdi. Öner Faruk Işık hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, gözaltına alınan 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfadelerdeki farklılık dosyaya yansıdı

Haberlere yansıyan dosya içeriğine göre İlyas Yalçıntaş, jandarma ve savcılık ifadelerinde uyuşturucu madde kullanmadığını belirtti. Mahkemedeki savunmasında ise yaklaşık altı ay önce Londra'da tek seferlik deneme amacıyla kenevir kullandığını, bu nedenle olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Mahkemedeki savunmasında iddiaları reddetti

Mahkeme savunmasında Yalçıntaş, uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönündeki suçlamaları kabul etmedi. Evinde bulunan kavanozdaki bitki kalıntılarının annesinin gönderdiği kekik kırıntıları olduğunu, öğütücünün ise Londra'da yaşayan bir arkadaşı tarafından hediye edildiğini öne sürdü.

Yalçıntaş ayrıca hassas teraziyi spor yaptığı dönemde tükettiği gıdaların gramajını ölçmek amacıyla kullandığını savundu. Hakkındaki suçlamaları reddeden şarkıcı, suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

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