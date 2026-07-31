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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı

Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı.

Haber Giriş Tarihi: 31.07.2026 23:05
Haber Güncellenme Tarihi: 31.07.2026 23:07
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı.

Soruşturma, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri üzerine başlatıldı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 29 Temmuz'da İstanbul'da 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ile müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan hakkında tutuklama talep edildi. Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi Adem Altıntaş ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI İKİ İSME ADLİ KONTROL

Mahkeme, Sinem Dedetaş, Alihan Koçoğlu, Burçin Çevik ve Bülent Orhan Tozkoparan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Ceyhun Ünlü ve Adem Altıntaş hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

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