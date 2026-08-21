Türkiye'den İsrail'in skandal E1 planına sert tepki: Soykırımcı şiddetin tehlikeli aşaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz.' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 21.08.2026 11:39
Haber Güncellenme Tarihi: 21.08.2026 11:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planına sert tepki gösterdi.
İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığının "mekansal soykırım" olduğunu vurgulayan Ömer Çelik, söz konusu işgal girişiminin şiddetle kınandığını bildirdi.
Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı "Gazzeleştirme"ye dönük soykırım politikası devam ediyor.
İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır.
"Yerleşim" ve "yerleşimci" kavramları yanlıştır; bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir.
İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır.
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz.
Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır.
Cumhurbaşkanımız yıllardır BM başta olmak üzere pek çok zeminde "İsrail'in sınırları neresidir?" diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir.
İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına "yerleşim" ve "yerleşimci" denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır.
Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır.
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Türkiye'den İsrail'in skandal E1 planına sert tepki: Soykırımcı şiddetin tehlikeli aşaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz.' açıklamasında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planına sert tepki gösterdi.
İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığının "mekansal soykırım" olduğunu vurgulayan Ömer Çelik, söz konusu işgal girişiminin şiddetle kınandığını bildirdi.
Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı "Gazzeleştirme"ye dönük soykırım politikası devam ediyor.
İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır.
"Yerleşim" ve "yerleşimci" kavramları yanlıştır; bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir.
İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır.
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz.
Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır.
Cumhurbaşkanımız yıllardır BM başta olmak üzere pek çok zeminde "İsrail'in sınırları neresidir?" diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir.
İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına "yerleşim" ve "yerleşimci" denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır.
Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır.
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