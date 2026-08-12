Türk bayrağına alçak saldırı! Şüpheli kıskıvrak yakalandı
Türk bayrağına alçak saldırı! Şüpheli kıskıvrak yakalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe veren şüpheli gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 12.08.2026 16:17
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2026 16:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki Kurşunlu Camisi yakınlarında bir işletmenin önünde asılı bulunan Türk bayrağının zarar gördüğünü fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgede inceleme yapan emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Kamera kayıtlarından, yoldan geçen bir kadının durarak elindeki çakmakla Türk bayrağını ateşe verdiği ve uzaklaştığı tespit edildi.
Polis, bayrağa zarar veren kişinin Ayşe A. (31) olduğunu belirledi.
İkametinde gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
MHP Menteşe İlçe Başkanı Kadir Türk yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumlular hakkında gerekli adli işlemlerin yapılmasını istedi.
Türk bayrağının, milletin bağımsızlığının, egemenliğinin ve vatan sevgisinin sembolü olduğunu belirten Türk, "Ay yıldızlı bayrağımıza yönelik herhangi bir saldırı veya saygısızlık, milletimizin ortak değerlerine yönelik açık bir hadsizliktir." değerlendirmesinde bulundu.
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Türk bayrağına alçak saldırı! Şüpheli kıskıvrak yakalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe veren şüpheli gözaltına alındı.
Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki Kurşunlu Camisi yakınlarında bir işletmenin önünde asılı bulunan Türk bayrağının zarar gördüğünü fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgede inceleme yapan emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Kamera kayıtlarından, yoldan geçen bir kadının durarak elindeki çakmakla Türk bayrağını ateşe verdiği ve uzaklaştığı tespit edildi.
Polis, bayrağa zarar veren kişinin Ayşe A. (31) olduğunu belirledi.
İkametinde gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
MHP Menteşe İlçe Başkanı Kadir Türk yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumlular hakkında gerekli adli işlemlerin yapılmasını istedi.
Türk bayrağının, milletin bağımsızlığının, egemenliğinin ve vatan sevgisinin sembolü olduğunu belirten Türk, "Ay yıldızlı bayrağımıza yönelik herhangi bir saldırı veya saygısızlık, milletimizin ortak değerlerine yönelik açık bir hadsizliktir." değerlendirmesinde bulundu.
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