Tribün çetelerine darbe! ''Forza'' ve ''Yalı'' gruplarına eş zamanlı baskın
Tribün çetelerine darbe! ''Forza'' ve ''Yalı'' gruplarına eş zamanlı baskın
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir'de organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonun detaylarını paylaştı. İstanbul'da turizm bölgelerinde hırsızlık yapan yabancı uyruklu şebekenin çökertildiğini belirten Gürlek, İzmir'de ise 'Forza' ve 'Yalı' taraftar grupları içerisindeki silahlı yapılanmalara darbe indirildiğini açıkladı. 'Kimse tribünleri ve turizm alanlarını güvenli liman göremez' diyen Bakan Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 21.08.2026 11:46
Haber Güncellenme Tarihi: 21.08.2026 11:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir'de organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen iki kritik operasyonun detaylarını açıklayarak, kamu düzenini ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, "Şehirlerimizin huzurunu bozan, vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini tehdit eden, şiddeti ve suçu kazanç kapısına dönüştüren organize yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul ve İzmir'de bugün gerçekleştirilen iki önemli operasyon, bu mücadeledeki kararlılığımızın somut göstergesidir" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA TURİSTLERİ HEDEF ALAN ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, turistik bölgelerde faaliyet gösteren organize hırsızlık yapılanması deşifre edildi. Çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin; tramvay, durak ve yaya geçitlerinde gruplar halinde hareket ederek özellikle yabancı turistleri "sıkıştırma ve perdeleme" yöntemiyle hedef aldığı belirlendi.
Örgütün tespit edilen 25 ayrı hırsızlık eyleminde, günde ortalama 10 eylem gerçekleştirerek günlük yaklaşık 400 bin TL haksız kazanç elde ettiği saptandı. Yapılanmanın faaliyetlerine son vermek amacıyla İstanbul'da belirlenen 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İZMİR'DE TRİBÜN ÇETELERİNE DARBE: 28 GÖZALTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen diğer soruşturmada ise "Forza" ve "Yalı" taraftar grupları içerisinde çöreklenen iki ayrı organize suç yapılanması deşifre edildi. 19 Eylül 2025 tarihindeki Emircan Övüç cinayetinin ardından derinleştirilen incelemelerde, iki grup arasında 8 ay içerisinde 8 ayrı şiddet eyleminin yaşandığı tespit edildi.
Toplam 59 örgüt mensubunun belirlendiği dosyada, 27 kişinin halihazırda cezaevinde olduğu anlaşıldı. Aktif durumdaki 32 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 4 ilde, 39 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli yakalanırken, firari 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu hap ve suç unsuru ele geçirildi.
"KİMSE TRİBÜNLERİ VE TURİZMİ SUÇ ALANI GÖREMEZ"
Kararlılık mesajını yineleyen Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kimse İstanbul'un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez. İçişleri Bakanlığımız ve güvenlik güçlerimizle güçlü koordinasyon içerisinde, suç örgütlerinin yöneticilerinin, üyelerinin, bağlantılarının ve suçtan elde ettikleri gelirlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz" dedi.
Gürlek, başarılı operasyonlara imza atan İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyet teşkilatına ve görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür ederek, "Şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
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Tribün çetelerine darbe! ''Forza'' ve ''Yalı'' gruplarına eş zamanlı baskın
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir'de organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonun detaylarını paylaştı. İstanbul'da turizm bölgelerinde hırsızlık yapan yabancı uyruklu şebekenin çökertildiğini belirten Gürlek, İzmir'de ise 'Forza' ve 'Yalı' taraftar grupları içerisindeki silahlı yapılanmalara darbe indirildiğini açıkladı. 'Kimse tribünleri ve turizm alanlarını güvenli liman göremez' diyen Bakan Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir'de organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen iki kritik operasyonun detaylarını açıklayarak, kamu düzenini ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, "Şehirlerimizin huzurunu bozan, vatandaşlarımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini tehdit eden, şiddeti ve suçu kazanç kapısına dönüştüren organize yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul ve İzmir'de bugün gerçekleştirilen iki önemli operasyon, bu mücadeledeki kararlılığımızın somut göstergesidir" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA TURİSTLERİ HEDEF ALAN ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, turistik bölgelerde faaliyet gösteren organize hırsızlık yapılanması deşifre edildi. Çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin; tramvay, durak ve yaya geçitlerinde gruplar halinde hareket ederek özellikle yabancı turistleri "sıkıştırma ve perdeleme" yöntemiyle hedef aldığı belirlendi.
Örgütün tespit edilen 25 ayrı hırsızlık eyleminde, günde ortalama 10 eylem gerçekleştirerek günlük yaklaşık 400 bin TL haksız kazanç elde ettiği saptandı. Yapılanmanın faaliyetlerine son vermek amacıyla İstanbul'da belirlenen 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İZMİR'DE TRİBÜN ÇETELERİNE DARBE: 28 GÖZALTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen diğer soruşturmada ise "Forza" ve "Yalı" taraftar grupları içerisinde çöreklenen iki ayrı organize suç yapılanması deşifre edildi. 19 Eylül 2025 tarihindeki Emircan Övüç cinayetinin ardından derinleştirilen incelemelerde, iki grup arasında 8 ay içerisinde 8 ayrı şiddet eyleminin yaşandığı tespit edildi.
Toplam 59 örgüt mensubunun belirlendiği dosyada, 27 kişinin halihazırda cezaevinde olduğu anlaşıldı. Aktif durumdaki 32 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 4 ilde, 39 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli yakalanırken, firari 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu hap ve suç unsuru ele geçirildi.
"KİMSE TRİBÜNLERİ VE TURİZMİ SUÇ ALANI GÖREMEZ"
Kararlılık mesajını yineleyen Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kimse İstanbul'un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez. İçişleri Bakanlığımız ve güvenlik güçlerimizle güçlü koordinasyon içerisinde, suç örgütlerinin yöneticilerinin, üyelerinin, bağlantılarının ve suçtan elde ettikleri gelirlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz" dedi.
Gürlek, başarılı operasyonlara imza atan İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyet teşkilatına ve görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür ederek, "Şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
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