TBMM gündeminde emekli aylığı ve yeni düzenlemeler var
TBMM gündeminde emekli aylığı ve yeni düzenlemeler var
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, bu hafta ekonomi, eğitim ve adalet alanlarını kapsayan düzenlemeleri görüşecek. Gündemin öne çıkan başlıkları arasında en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören teklif, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetkilerine ilişkin düzenlemeler ve yükseköğretim affı yer alıyor. Meclis çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekliflerin yasama sürecindeki sonraki aşamaları da yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 19.07.2026 11:16
Haber Güncellenme Tarihi: 19.07.2026 11:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
En düşük emekli aylığının 20 bin liradan yüzde 17,76 artışla 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören teklif Genel Kurul'da ele alınacak. Düzenleme kapsamında ayrıca sinema ve turizm sektörüne yönelik destekler ile uluslararası okullara ilişkin yeni kurallar da değerlendirilecek.
Yükseköğretim affı gündeme gelecek
Genel Kurul'un ilerleyen günlerde eğitimini yarıda bırakan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yeniden öğrenim hakkı tanıyacak düzenlemeyi de görüşmesi bekleniyor. Teklifin kabul edilmesi halinde ilgili şartları taşıyan öğrenciler yeniden eğitimlerine devam edebilecek.
18 yaş altı suçlulara yönelik ceza düzenlemesi komisyonda
TBMM Adalet Komisyonu'nda ise 18 yaş altındaki suçlulara ilişkin ceza düzenlemesinin görüşmeleri sürecek. Teklife göre 15-18 yaş grubunda işlenen bazı suçlarda hâkim, suçun niteliğine göre ceza indirimi uygulamayabilecek.
Düzenleme kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda üst sınır 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 18 yıla çıkarılacak. Ayrıca çocuğun bakım yükümlülüğünü yerine getirmeyen ebeveynlere 2 yıla, çocuğun güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atanlara ise 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.
Okul saldırıları araştırma komisyonu toplanacak
Okul saldırılarını araştırmak amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu da çalışmalarını sürdürecek. Komisyonda Adalet, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri sunum gerçekleştirecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
TBMM gündeminde emekli aylığı ve yeni düzenlemeler var
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, bu hafta ekonomi, eğitim ve adalet alanlarını kapsayan düzenlemeleri görüşecek. Gündemin öne çıkan başlıkları arasında en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören teklif, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetkilerine ilişkin düzenlemeler ve yükseköğretim affı yer alıyor. Meclis çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekliflerin yasama sürecindeki sonraki aşamaları da yakından takip edilecek.
En düşük emekli aylığının 20 bin liradan yüzde 17,76 artışla 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören teklif Genel Kurul'da ele alınacak. Düzenleme kapsamında ayrıca sinema ve turizm sektörüne yönelik destekler ile uluslararası okullara ilişkin yeni kurallar da değerlendirilecek.
Yükseköğretim affı gündeme gelecek
Genel Kurul'un ilerleyen günlerde eğitimini yarıda bırakan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yeniden öğrenim hakkı tanıyacak düzenlemeyi de görüşmesi bekleniyor. Teklifin kabul edilmesi halinde ilgili şartları taşıyan öğrenciler yeniden eğitimlerine devam edebilecek.
18 yaş altı suçlulara yönelik ceza düzenlemesi komisyonda
TBMM Adalet Komisyonu'nda ise 18 yaş altındaki suçlulara ilişkin ceza düzenlemesinin görüşmeleri sürecek. Teklife göre 15-18 yaş grubunda işlenen bazı suçlarda hâkim, suçun niteliğine göre ceza indirimi uygulamayabilecek.
Düzenleme kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda üst sınır 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 18 yıla çıkarılacak. Ayrıca çocuğun bakım yükümlülüğünü yerine getirmeyen ebeveynlere 2 yıla, çocuğun güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atanlara ise 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.
Okul saldırıları araştırma komisyonu toplanacak
Okul saldırılarını araştırmak amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu da çalışmalarını sürdürecek. Komisyonda Adalet, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri sunum gerçekleştirecek.
Çok Okunanlar