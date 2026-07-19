Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağını, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Tahminlere göre, yağış beklenen bölgelerde güncel hava durumu gelişmeleri takip edilmeye devam edecek.
Haber Giriş Tarihi: 19.07.2026 15:01
Haber Güncellenme Tarihi: 19.07.2026 15:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı son hava durumu raporuna göre, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurdun diğer kesimlerinde ise az bulutlu ve açık havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
İç ve batı kesimlerde sıcaklık yükseliyor
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının özellikle iç ve batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağını bildirdi. Açıklamada, sıcaklık artışıyla birlikte özellikle iç kesimlerde yaz mevsimine özgü sıcak hava koşullarının daha belirgin hissedileceği ifade edildi.
Resmî tahminler takip ediliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların güncel il ve ilçe bazlı hava tahminlerini resmî tahmin ve uyarılar üzerinden takip etmelerini önerdi. Hava koşullarına ilişkin yeni değerlendirmeler yayımlandıkça tahminler güncellenmeye devam edecek.
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Sıcaklıklar artıyor, sağanak beklenen bölgeler açıklandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağını, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Tahminlere göre, yağış beklenen bölgelerde güncel hava durumu gelişmeleri takip edilmeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı son hava durumu raporuna göre, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurdun diğer kesimlerinde ise az bulutlu ve açık havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
İç ve batı kesimlerde sıcaklık yükseliyor
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının özellikle iç ve batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağını bildirdi. Açıklamada, sıcaklık artışıyla birlikte özellikle iç kesimlerde yaz mevsimine özgü sıcak hava koşullarının daha belirgin hissedileceği ifade edildi.
Resmî tahminler takip ediliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların güncel il ve ilçe bazlı hava tahminlerini resmî tahmin ve uyarılar üzerinden takip etmelerini önerdi. Hava koşullarına ilişkin yeni değerlendirmeler yayımlandıkça tahminler güncellenmeye devam edecek.
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