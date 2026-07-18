Şemsiyeleri hazırlayın, önleminizi alın! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
Şemsiyeleri hazırlayın, önleminizi alın! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzeydoğusu için yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaparken; Marmara, Ege ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde etkili olacak kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Haber Giriş Tarihi: 18.07.2026 09:15
Haber Güncellenme Tarihi: 18.07.2026 09:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaşanacak hava durumu hareketliliğine ilişkin son değerlendirmelerini yayınladı.
Yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
3 İLDE "KUVVETLİ YAĞIŞ" BEKLENİYOR
Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'da bazı noktalarda yağışların şiddetini artıracağını duyurdu. Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
RÜZGAR FIRTINAYA YAKIN ESECEK
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmazken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği bildirildi. Ancak rüzgarın bazı bölgelerde fırtınaya yakın hızda eseceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyden, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde ise güneyden kuvvetli olarak (saatte 30 ila 60 kilometre hızla) esmesi bekleniyor. Yetkililer, kuvvetli rüzgarın neden olabileceği çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı da uyarılarda bulundu.
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Şemsiyeleri hazırlayın, önleminizi alın! Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzeydoğusu için yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaparken; Marmara, Ege ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde etkili olacak kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaşanacak hava durumu hareketliliğine ilişkin son değerlendirmelerini yayınladı.
Yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
3 İLDE "KUVVETLİ YAĞIŞ" BEKLENİYOR
Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'da bazı noktalarda yağışların şiddetini artıracağını duyurdu. Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
RÜZGAR FIRTINAYA YAKIN ESECEK
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmazken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği bildirildi. Ancak rüzgarın bazı bölgelerde fırtınaya yakın hızda eseceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyden, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde ise güneyden kuvvetli olarak (saatte 30 ila 60 kilometre hızla) esmesi bekleniyor. Yetkililer, kuvvetli rüzgarın neden olabileceği çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı da uyarılarda bulundu.
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