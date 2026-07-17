Savunma sanayisinde 2026 envanteri şekilleniyor

Türkiye savunma sanayisi, 2025 yılında ihracat ve ciroda ulaştığı tarihi seviyelerle dikkat çekti. Sektörün ihracatı ilk kez 10 milyar dolar sınırını aşarken, ciro da bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. 2026 yılında ise seri üretimi tamamlanan çok sayıda milli platformun Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor. Önümüzdeki dönemde teslimat takviminin ilerleyişi, sektörün üretim kapasitesi ve yeni projelerin gelişimi açısından yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 17.07.2026 23:02
Haber Güncellenme Tarihi: 17.07.2026 23:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yüzlerce yerli firmanın katkısıyla yürütülen savunma projeleri ve 180'den fazla ülkeye gerçekleştirilen ihracat, sektörün küresel pazardaki konumunu güçlendirdi. Açıklanan verilere göre savunma sanayisi ihracatı ilk kez 10 milyar dolar seviyesini aşarken, sektör cirosu da bugüne kadarki en yüksek düzeye çıktı.
Üretim kapasitesindeki artış ve teknoloji odaklı projelerin yaygınlaşması, Türkiye'nin savunma sanayisindeki faaliyetlerini farklı platformlarda sürdürmesini destekledi.
KIZILELMA envantere girmeye hazırlanıyor
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın 2026 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor. İnsanlı ve insansız platformlarla ortak görev yapabilecek şekilde geliştirilen sistemin, yeni nesil hava harekât konseptinde görev alması hedefleniyor.
Platform; hava-hava görevleri, yüksek hız ve gelişmiş yapay zekâ destekli görev kabiliyetleriyle geliştiriliyor.
KAAN projesinde yeni üretim aşaması
Milli Muharip Uçak KAAN projesinde 2026 yılı içerisinde seri üretim kararının alınması planlanıyor. Aynı dönemde yerli motorun kritik tasarım sürecinin de başlaması öngörülüyor.
Beşinci nesil savaş uçağı olarak geliştirilen KAAN; düşük görünürlük, yüksek durumsal farkındalık ve ağ destekli harp kabiliyetiyle Türkiye'nin stratejik projeleri arasında yer alıyor.
HÜRKUŞ-2 ve GÖKBEY'de teslimat ve sertifikasyon süreci
2026 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığına 22 adet HÜRKUŞ-2 teslim edilmesi planlanıyor. Milli genel maksat helikopteri GÖKBEY'in ise sivil sertifikasyon sürecini tamamlaması hedefleniyor.
Bu gelişmelerin hava platformlarına yönelik üretim ve teslimat programının önemli aşamalarını oluşturması bekleniyor.
Kara platformlarında seri üretim devam edecek
ALTAY Ana Muharebe Tankı'nda seri üretim teslimatlarının ilk kez çift haneli rakamlara ulaşması planlanıyor. Kara ateş destek unsurları kapsamında ise 40 adet T-155 Panter 8x8 obüsünün teslimatının tamamlanması öngörülüyor.
Projeler, kara kuvvetlerinin modernizasyon programı kapsamında yürütülüyor.
Deniz kuvvetlerine TCG İzmir katılacak
MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen İSTİF sınıfı fırkateyn TCG İzmir'in 2026 yılında Deniz Kuvvetleri envanterine katılması planlanıyor.
Platformun hava savunma, suüstü harbi ve ağ merkezli harekât kabiliyetleriyle donanmanın görev kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor.
Elektronik harp ve radar sistemlerinde yeni teslimatlar
2026 yılı programında KORAL-2 elektronik harp sisteminin envantere alınması öngörülüyor. Ayrıca ALP-100 ve ALP-300 radarlarından ikişer adet teslim edilmesi planlanıyor.
Elektronik harp, erken ihbar ve hava gözetleme alanındaki teslimatlar entegre hava savunma altyapısının geliştirilmesine yönelik program kapsamında yürütülüyor.
Füze sistemlerinde seri üretim sürecek
HİSAR, SİPER, TAYFUN ve ATMACA projelerinde seri üretimin devam etmesi planlanıyor. Program kapsamında hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması hem de ihracat kapasitesinin desteklenmesi hedefleniyor.
YILDIRIM-100 ilk kez helikopterde kullanılacak
ASELSAN tarafından geliştirilen YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi'nin 2026 yılında ilk kez bir helikopterde aktif olarak kullanılması planlanıyor.
Lazer tabanlı sistem, özellikle omuzdan atılan ısı güdümlü füzelere karşı hava platformlarının korunmasına yönelik geliştirildi.
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Savunma sanayisinde 2026 envanteri şekilleniyor
Türkiye savunma sanayisi, 2025 yılında ihracat ve ciroda ulaştığı tarihi seviyelerle dikkat çekti. Sektörün ihracatı ilk kez 10 milyar dolar sınırını aşarken, ciro da bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. 2026 yılında ise seri üretimi tamamlanan çok sayıda milli platformun Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor. Önümüzdeki dönemde teslimat takviminin ilerleyişi, sektörün üretim kapasitesi ve yeni projelerin gelişimi açısından yakından takip edilecek.
Yüzlerce yerli firmanın katkısıyla yürütülen savunma projeleri ve 180'den fazla ülkeye gerçekleştirilen ihracat, sektörün küresel pazardaki konumunu güçlendirdi. Açıklanan verilere göre savunma sanayisi ihracatı ilk kez 10 milyar dolar seviyesini aşarken, sektör cirosu da bugüne kadarki en yüksek düzeye çıktı.
Üretim kapasitesindeki artış ve teknoloji odaklı projelerin yaygınlaşması, Türkiye'nin savunma sanayisindeki faaliyetlerini farklı platformlarda sürdürmesini destekledi.
KIZILELMA envantere girmeye hazırlanıyor
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın 2026 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor. İnsanlı ve insansız platformlarla ortak görev yapabilecek şekilde geliştirilen sistemin, yeni nesil hava harekât konseptinde görev alması hedefleniyor.
Platform; hava-hava görevleri, yüksek hız ve gelişmiş yapay zekâ destekli görev kabiliyetleriyle geliştiriliyor.
KAAN projesinde yeni üretim aşaması
Milli Muharip Uçak KAAN projesinde 2026 yılı içerisinde seri üretim kararının alınması planlanıyor. Aynı dönemde yerli motorun kritik tasarım sürecinin de başlaması öngörülüyor.
Beşinci nesil savaş uçağı olarak geliştirilen KAAN; düşük görünürlük, yüksek durumsal farkındalık ve ağ destekli harp kabiliyetiyle Türkiye'nin stratejik projeleri arasında yer alıyor.
HÜRKUŞ-2 ve GÖKBEY'de teslimat ve sertifikasyon süreci
2026 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığına 22 adet HÜRKUŞ-2 teslim edilmesi planlanıyor. Milli genel maksat helikopteri GÖKBEY'in ise sivil sertifikasyon sürecini tamamlaması hedefleniyor.
Bu gelişmelerin hava platformlarına yönelik üretim ve teslimat programının önemli aşamalarını oluşturması bekleniyor.
Kara platformlarında seri üretim devam edecek
ALTAY Ana Muharebe Tankı'nda seri üretim teslimatlarının ilk kez çift haneli rakamlara ulaşması planlanıyor. Kara ateş destek unsurları kapsamında ise 40 adet T-155 Panter 8x8 obüsünün teslimatının tamamlanması öngörülüyor.
Projeler, kara kuvvetlerinin modernizasyon programı kapsamında yürütülüyor.
Deniz kuvvetlerine TCG İzmir katılacak
MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen İSTİF sınıfı fırkateyn TCG İzmir'in 2026 yılında Deniz Kuvvetleri envanterine katılması planlanıyor.
Platformun hava savunma, suüstü harbi ve ağ merkezli harekât kabiliyetleriyle donanmanın görev kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor.
Elektronik harp ve radar sistemlerinde yeni teslimatlar
2026 yılı programında KORAL-2 elektronik harp sisteminin envantere alınması öngörülüyor. Ayrıca ALP-100 ve ALP-300 radarlarından ikişer adet teslim edilmesi planlanıyor.
Elektronik harp, erken ihbar ve hava gözetleme alanındaki teslimatlar entegre hava savunma altyapısının geliştirilmesine yönelik program kapsamında yürütülüyor.
Füze sistemlerinde seri üretim sürecek
HİSAR, SİPER, TAYFUN ve ATMACA projelerinde seri üretimin devam etmesi planlanıyor. Program kapsamında hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması hem de ihracat kapasitesinin desteklenmesi hedefleniyor.
YILDIRIM-100 ilk kez helikopterde kullanılacak
ASELSAN tarafından geliştirilen YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi'nin 2026 yılında ilk kez bir helikopterde aktif olarak kullanılması planlanıyor.
Lazer tabanlı sistem, özellikle omuzdan atılan ısı güdümlü füzelere karşı hava platformlarının korunmasına yönelik geliştirildi.
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