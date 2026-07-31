Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağış beklerken; Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu ve Akdeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirilirken, fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Haber Giriş Tarihi: 31.07.2026 10:28
Haber Güncellenme Tarihi: 31.07.2026 10:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu bir havanın etkisi altında kalması bekleniyor.
KUZEY VE DOĞU BÖLGELERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ
Yapılan tahminlere göre Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ülkenin diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
MARMARA VE KUZEY EGE'DE FIRTINA ALARMI
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi beklenirken; İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) şekilde etkisini göstereceği tahmin ediliyor.
DİKKATLİ OLUN UYARISI
Özellikle Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın şiddetini artırarak kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri; fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkilileri ve vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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Saatte 70 km'yi bulacak! Meteorolojiden fırtına alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağış beklerken; Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu ve Akdeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirilirken, fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu bir havanın etkisi altında kalması bekleniyor.
KUZEY VE DOĞU BÖLGELERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ
Yapılan tahminlere göre Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ülkenin diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
MARMARA VE KUZEY EGE'DE FIRTINA ALARMI
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi beklenirken; İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) şekilde etkisini göstereceği tahmin ediliyor.
DİKKATLİ OLUN UYARISI
Özellikle Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın şiddetini artırarak kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri; fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkilileri ve vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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