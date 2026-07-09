Rojin Kabaiş soruşturmasında DNA incelemesi genişledi
Rojin Kabaiş soruşturmasında DNA incelemesi genişledi
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni incelemeler sürüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 18 gün sonra 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunmuştu.
Haber Giriş Tarihi: 09.07.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 09.07.2026 18:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma dosyasına 10 Ekim 2025 tarihinde giren Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi raporunda, Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edildiği belirtildi.
Bu kapsamda, olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne nakil sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişiler ile üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu toplam 413 kişiden DNA örneği alındığı bildirildi.
Aile kamera kayıtlarının yeniden incelendiğini açıkladı
Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, DHA'ya yaptığı açıklamada yeni avukatları Abdurrahman Karabulut ile birlikte Van'da savcılıkla görüştüklerini söyledi.
Kabaiş, kızının kaybolmadan önceki son üç güne ait kamera kayıtlarının temin edildiğini ve avukatlarının görüntüleri ayrıntılı şekilde incelemeye başladığını ifade etti. Beyaz araç iddiası başta olmak üzere daha önce yeterince değerlendirilmediğini düşündükleri tüm hususların yeniden ele alınacağını belirtti.
15 dakikalık görüntü boşluğu iddiası
Nizamettin Kabaiş, Rojin Kabaiş'in bir güvenlik kamerasının görüş alanından diğerine geçtiği bölümde yaklaşık 15 dakikalık görüntü boşluğu bulunduğunu öne sürdü.
Kabaiş ayrıca, kızının telefonunu bıraktığı noktada bulunan 360 derece dönebilen güvenlik kamerasının olay anında arızalı olduğunun bildirildiğini, ancak daha sonra yaptığı gözlemde kameranın çalıştığını gördüğünü ifade etti. Bu kameraya ait görüntülerin bulunması hâlinde soruşturma açısından önemli veri sağlayabileceğini söyledi.
Avukattan soruşturmaya ilişkin açıklama
Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, yaptığı yazılı açıklamada savcılık makamının hukuki çerçevede iletilen talepleri karşılayacağını ifade etti.
Karabulut, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla deliller hakkında ayrıntılı açıklama yapmayacaklarını belirterek, dosyada önemli gelişmeler yaşandığını ve ilerleyen süreçte kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni resmi açıklamaların takip edilmesi bekleniyor.
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Rojin Kabaiş soruşturmasında DNA incelemesi genişledi
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni incelemeler sürüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 18 gün sonra 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunmuştu.
Soruşturma dosyasına 10 Ekim 2025 tarihinde giren Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi raporunda, Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edildiği belirtildi.
Bu kapsamda, olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne nakil sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişiler ile üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu toplam 413 kişiden DNA örneği alındığı bildirildi.
Aile kamera kayıtlarının yeniden incelendiğini açıkladı
Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, DHA'ya yaptığı açıklamada yeni avukatları Abdurrahman Karabulut ile birlikte Van'da savcılıkla görüştüklerini söyledi.
Kabaiş, kızının kaybolmadan önceki son üç güne ait kamera kayıtlarının temin edildiğini ve avukatlarının görüntüleri ayrıntılı şekilde incelemeye başladığını ifade etti. Beyaz araç iddiası başta olmak üzere daha önce yeterince değerlendirilmediğini düşündükleri tüm hususların yeniden ele alınacağını belirtti.
15 dakikalık görüntü boşluğu iddiası
Nizamettin Kabaiş, Rojin Kabaiş'in bir güvenlik kamerasının görüş alanından diğerine geçtiği bölümde yaklaşık 15 dakikalık görüntü boşluğu bulunduğunu öne sürdü.
Kabaiş ayrıca, kızının telefonunu bıraktığı noktada bulunan 360 derece dönebilen güvenlik kamerasının olay anında arızalı olduğunun bildirildiğini, ancak daha sonra yaptığı gözlemde kameranın çalıştığını gördüğünü ifade etti. Bu kameraya ait görüntülerin bulunması hâlinde soruşturma açısından önemli veri sağlayabileceğini söyledi.
Avukattan soruşturmaya ilişkin açıklama
Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, yaptığı yazılı açıklamada savcılık makamının hukuki çerçevede iletilen talepleri karşılayacağını ifade etti.
Karabulut, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla deliller hakkında ayrıntılı açıklama yapmayacaklarını belirterek, dosyada önemli gelişmeler yaşandığını ve ilerleyen süreçte kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni resmi açıklamaların takip edilmesi bekleniyor.
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