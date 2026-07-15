CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, yeni parti konusunda temmuz sonu, ağustos ayı başı gibi adım atılacağını söyledi. Özgür Özel, 'İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 15.07.2026 16:07
Haber Güncellenme Tarihi: 15.07.2026 15:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mutlak butlan kararı sonrası CHP içerisindeki kargaşa devam ediyor.
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Sözcü TV'de katıldığı bir programda yeni parti iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
"İSİM BELLİ, LOGODA ÇALIŞILIYOR"
Yeni parti konusunda temmuz sonu, ağustos ayı başı gibi adım atılacağını söyleyen Özgür Özel, yeni partinin adının ne olacağına da değindi.
Bu konu üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Özel, "İsmi millet belirliyor, ben henüz belirlemedim. İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor." dedi.
"HUKUKİ MÜCADELE VERİYORUZ"
CHP'deki mutlak butlan sürecinde yargı aşamasının devam ettiğine dikkat çeken Özel, "20 Temmuz elbette bekleniyor. Biz hukuki mücadele de veriyoruz." dedi.
Yargıtay'daki dava sürecini de anımsatan Özel, "Bir hafta 15 günlük iş. Onsan sonra MYK'yı toplayıp bir karar vereceğiz." dedi.
Özel, partinin ismi konusunda "Şimdilik yeni parti diyelim" ifadesini kullandı.
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Özgür Özel yeni parti için tarih verdi
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, yeni parti konusunda temmuz sonu, ağustos ayı başı gibi adım atılacağını söyledi. Özgür Özel, 'İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor' dedi.
Mutlak butlan kararı sonrası CHP içerisindeki kargaşa devam ediyor.
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Sözcü TV'de katıldığı bir programda yeni parti iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
"İSİM BELLİ, LOGODA ÇALIŞILIYOR"
Yeni parti konusunda temmuz sonu, ağustos ayı başı gibi adım atılacağını söyleyen Özgür Özel, yeni partinin adının ne olacağına da değindi.
Bu konu üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Özel, "İsmi millet belirliyor, ben henüz belirlemedim. İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor." dedi.
"HUKUKİ MÜCADELE VERİYORUZ"
CHP'deki mutlak butlan sürecinde yargı aşamasının devam ettiğine dikkat çeken Özel, "20 Temmuz elbette bekleniyor. Biz hukuki mücadele de veriyoruz." dedi.
Yargıtay'daki dava sürecini de anımsatan Özel, "Bir hafta 15 günlük iş. Onsan sonra MYK'yı toplayıp bir karar vereceğiz." dedi.
Özel, partinin ismi konusunda "Şimdilik yeni parti diyelim" ifadesini kullandı.
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