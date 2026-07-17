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Özgür Özel dahil 9 fezleke TBMM’ye sunuldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e ait üç dosyanın da yer aldığı toplam 9 yasama dokunulmazlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Dokunulmazlıkların kaldırılması istemiyle hazırlanan tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a havale edildi. Komisyon sürecinde dosyaların ele alınacağı takvim ilerleyen günlerde netleşecek.

Haber Giriş Tarihi: 17.07.2026 18:25
Haber Güncellenme Tarihi: 17.07.2026 18:27
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Özgür Özel dahil 9 fezleke TBMM’ye sunuldu

TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a sevk edildi. Komisyon, dosyaları inceleyerek ilgili süreçleri TBMM İçtüzüğü ve yürürlükteki mevzuat kapsamında değerlendirecek.

Hakkında tezkere bulunan milletvekilleri

TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkerelere göre yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen milletvekilleri şunlar:

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel (3 ayrı dosya)CHP Aydın Milletvekili Hüseyin YıldızCHP İstanbul Milletvekili Suat ÖzçağdaşYeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut DoğanCHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan SalıcıCHP Ordu Milletvekili Mustafa AdıgüzelCHP İzmir Milletvekili Murat Bakan

Süreç kapsamında Karma Komisyon'un hazırlayacağı rapor ve alınacak kararlar, TBMM'deki yasama takvimi doğrultusunda ilerleyecek.

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