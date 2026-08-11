Ömer Çelik tarih verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verecek
Ömer Çelik tarih verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin gündemine ilişkin açıklamalarında Terörsüz Türkiye süreci ile AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü programını değerlendirdi. Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Ağustos’ta Ankara Millet Bahçesi’nde vatandaşlara hitap edeceğini belirterek konuşmanın önemine dikkat çekti. Programda Erdoğan’ın vereceği mesajlar ile AK Parti’nin yeni döneme ilişkin ortaya koyacağı çerçeve takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 11.08.2026 18:10
Haber Güncellenme Tarihi: 11.08.2026 18:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çelik, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 14 Ağustos’ta Ankara Millet Bahçesi’nde program düzenleneceğini söyledi. Vatandaşları programa davet eden Çelik, Erdoğan’ın konuşmasının saat 17.30’da başlayacak etkinlik kapsamında gerçekleştirileceğini bildirdi.
AK Parti’nin 25. yıl hazırlıklarının 81 ilde devam ettiğini aktaran Çelik, çalışmaların Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti. İl danışma meclisi toplantıları ve vefa buluşmalarının da yıl dönümü programları kapsamında gerçekleştirildiğini kaydetti.
Çelik Erdoğan’ın konuşmasına dikkat çekti
Ömer Çelik, Ankara Millet Bahçesi’nde yapılacak konuşmaya ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, bir 25. yıl konuşmasının ötesinde Cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri olacaktır” ifadelerini kullandı.
Çelik, Erdoğan’ın 25 yıllık dönemi değerlendireceğini ve gelecek döneme ilişkin mesajlarını vatandaşlarla paylaşacağını söyledi. Kuruluş yıl dönümü programında ayrıca AK Parti’nin 25 yıllık siyasi sürecini anlatan görsel etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirtti.
Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi
Çelik’in açıklamalarındaki bir diğer başlık Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge süreci oldu. TBMM’de kabul edilen yasal çerçeveyi değerlendiren Çelik, düzenlemenin 467 kabul oyu almasının hem sayısal hem de siyasi açıdan önemli olduğunu ifade etti.
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süreç konusunda net bir irade ortaya koyduğunu söyledi. TBMM’de yürütülen çalışmaların ardından yasal zeminin oluşturulduğunu belirten Çelik, bundan sonraki aşamada silah bırakma ve örgütün tasfiyesi sürecinin takip edileceğini kaydetti.
Silah bırakma süreci izlenecek
Silahların bırakılması ve tasfiye sürecinin bir kurul tarafından takip edileceğini belirten Çelik, TBMM’de de bir izleme komisyonunun görev yapacağını açıkladı. Düzenlemenin ilgili süreçlerin ardından yürürlüğe gireceğini ifade etti.
Çelik, sürecin Türkiye’nin kendi kurumları ve toplumsal dinamikleri üzerinden yürütüldüğünü belirterek, “Türkiye’nin üçüncü bir göze ihtiyacı yoktur. Türkiye’de bir tane göz vardır. O da milli bir gözdür” dedi.
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Ömer Çelik tarih verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin gündemine ilişkin açıklamalarında Terörsüz Türkiye süreci ile AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü programını değerlendirdi. Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Ağustos’ta Ankara Millet Bahçesi’nde vatandaşlara hitap edeceğini belirterek konuşmanın önemine dikkat çekti. Programda Erdoğan’ın vereceği mesajlar ile AK Parti’nin yeni döneme ilişkin ortaya koyacağı çerçeve takip edilecek.
Çelik, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 14 Ağustos’ta Ankara Millet Bahçesi’nde program düzenleneceğini söyledi. Vatandaşları programa davet eden Çelik, Erdoğan’ın konuşmasının saat 17.30’da başlayacak etkinlik kapsamında gerçekleştirileceğini bildirdi.
AK Parti’nin 25. yıl hazırlıklarının 81 ilde devam ettiğini aktaran Çelik, çalışmaların Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti. İl danışma meclisi toplantıları ve vefa buluşmalarının da yıl dönümü programları kapsamında gerçekleştirildiğini kaydetti.
Çelik Erdoğan’ın konuşmasına dikkat çekti
Ömer Çelik, Ankara Millet Bahçesi’nde yapılacak konuşmaya ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, bir 25. yıl konuşmasının ötesinde Cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri olacaktır” ifadelerini kullandı.
Çelik, Erdoğan’ın 25 yıllık dönemi değerlendireceğini ve gelecek döneme ilişkin mesajlarını vatandaşlarla paylaşacağını söyledi. Kuruluş yıl dönümü programında ayrıca AK Parti’nin 25 yıllık siyasi sürecini anlatan görsel etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirtti.
Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi
Çelik’in açıklamalarındaki bir diğer başlık Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge süreci oldu. TBMM’de kabul edilen yasal çerçeveyi değerlendiren Çelik, düzenlemenin 467 kabul oyu almasının hem sayısal hem de siyasi açıdan önemli olduğunu ifade etti.
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süreç konusunda net bir irade ortaya koyduğunu söyledi. TBMM’de yürütülen çalışmaların ardından yasal zeminin oluşturulduğunu belirten Çelik, bundan sonraki aşamada silah bırakma ve örgütün tasfiyesi sürecinin takip edileceğini kaydetti.
Silah bırakma süreci izlenecek
Silahların bırakılması ve tasfiye sürecinin bir kurul tarafından takip edileceğini belirten Çelik, TBMM’de de bir izleme komisyonunun görev yapacağını açıkladı. Düzenlemenin ilgili süreçlerin ardından yürürlüğe gireceğini ifade etti.
Çelik, sürecin Türkiye’nin kendi kurumları ve toplumsal dinamikleri üzerinden yürütüldüğünü belirterek, “Türkiye’nin üçüncü bir göze ihtiyacı yoktur. Türkiye’de bir tane göz vardır. O da milli bir gözdür” dedi.
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