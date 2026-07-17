Naci Görür'den fay tartışmalarına yeni açıklama

Naci Görür fay tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bilimsel görüş ayrılıklarının akademik platformlarda ele alınması gerektiğini vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 17.07.2026 20:56
Haber Güncellenme Tarihi: 17.07.2026 20:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Prof. Dr. Naci Görür, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen fay hattı tartışmalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Bilimsel görüş ayrılıklarının medya yerine akademik platformlarda değerlendirilmesi gerektiğini belirten Görür, deprem riskine karşı önceliğin deprem dirençli kentler oluşturmak olduğunu ifade etti. Açıklamalar, deprem hazırlıkları ve risk yönetimine ilişkin tartışmaların sürmesi nedeniyle kamuoyunda yakından takip ediliyor.
Tartışmalar Ayvacık açıklarındaki depremin ardından başladı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Marmara Bölgesi'ndeki gerilimin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Biz büyük depremi tez zamanda bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Bu değerlendirme sonrasında bazı deprem bilimciler Görür'ün açıklamalarına eleştiriler yöneltti. Dr. Ramazan Demirtaş, sosyal medya paylaşımında, "Ne alaka? Kel alaka. Deprem bilimi hiç bu kadar zulüm görmemişti." ifadelerini kullandı.
Bilimsel tartışmalar için akademik platform vurgusu
Yaşanan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Görür, bilimsel görüş ayrılıklarının akademik zeminde ele alınması gerektiğini belirtti.
Görür paylaşımında, "Depremcilere selam. Nedir bu fay tartışması? Bilim platformunda tartışın, yazın, çizin helal olsun. Nedir bu medya? Deprem ülkesinde eninde sonunda deprem olur. Can güvenliğini artırmak mı istiyorsun. Deprem dirençli kentler kur. Sanane faydan! Kur bir Bakanlık vesselam." ifadelerine yer verdi.
Deprem dirençli kentler mesajı öne çıktı
Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamasında, fay hatlarına ilişkin tartışmalardan ziyade deprem riskini azaltmaya yönelik yapısal önlemlerin önemine dikkat çekildi. Görür, can güvenliğinin artırılması için deprem dirençli kentlerin oluşturulmasının öncelikli hedef olması gerektiğini vurguladı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Naci Görür'den fay tartışmalarına yeni açıklama
Naci Görür fay tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bilimsel görüş ayrılıklarının akademik platformlarda ele alınması gerektiğini vurguladı.
Prof. Dr. Naci Görür, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen fay hattı tartışmalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Bilimsel görüş ayrılıklarının medya yerine akademik platformlarda değerlendirilmesi gerektiğini belirten Görür, deprem riskine karşı önceliğin deprem dirençli kentler oluşturmak olduğunu ifade etti. Açıklamalar, deprem hazırlıkları ve risk yönetimine ilişkin tartışmaların sürmesi nedeniyle kamuoyunda yakından takip ediliyor.
Tartışmalar Ayvacık açıklarındaki depremin ardından başladı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Marmara Bölgesi'ndeki gerilimin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Biz büyük depremi tez zamanda bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Bu değerlendirme sonrasında bazı deprem bilimciler Görür'ün açıklamalarına eleştiriler yöneltti. Dr. Ramazan Demirtaş, sosyal medya paylaşımında, "Ne alaka? Kel alaka. Deprem bilimi hiç bu kadar zulüm görmemişti." ifadelerini kullandı.
Bilimsel tartışmalar için akademik platform vurgusu
Yaşanan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Görür, bilimsel görüş ayrılıklarının akademik zeminde ele alınması gerektiğini belirtti.
Görür paylaşımında, "Depremcilere selam. Nedir bu fay tartışması? Bilim platformunda tartışın, yazın, çizin helal olsun. Nedir bu medya? Deprem ülkesinde eninde sonunda deprem olur. Can güvenliğini artırmak mı istiyorsun. Deprem dirençli kentler kur. Sanane faydan! Kur bir Bakanlık vesselam." ifadelerine yer verdi.
Deprem dirençli kentler mesajı öne çıktı
Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamasında, fay hatlarına ilişkin tartışmalardan ziyade deprem riskini azaltmaya yönelik yapısal önlemlerin önemine dikkat çekildi. Görür, can güvenliğinin artırılması için deprem dirençli kentlerin oluşturulmasının öncelikli hedef olması gerektiğini vurguladı.
Çok Okunanlar