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Malatya'da askeri helikopter düştü MSB'den açıklama

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen kazanın ardından helikopterin enkazına ulaşıldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 19:24
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 19:28
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Malatya'da askeri helikopter düştü MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin ilk bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, S-70 tipi askeri helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını bildirdi.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bir adet S-70 tipi helikopterimiz Malatya’da henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır."

Enkaza ulaşıldı, arama-kurtarma çalışmaları başladı

Helikopterin Yeşilyurt ilçesinde düşmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı, enkazın bulunduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlandığını duyurdu.

Kazanın nedeni henüz belirlenemedi

Milli Savunma Bakanlığının ilk açıklamasında, S-70 tipi helikopterin hangi nedenle kaza kırıma uğradığının henüz bilinmediği belirtildi.

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