Dijital platformlarda yayınlanan 'Ha Leylim' isimli şarkısının video klibi nedeniyle hakkında 'müstehcenlik' suçlamasıyla soruşturma açılan şarkıcı Mabel Matiz (Fatih Karaca), İstanbul Adalet Sarayı'nda verdiği ifadenin ardından yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Haber Giriş Tarihi: 21.08.2026 13:34
Haber Güncellenme Tarihi: 21.08.2026 13:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
“Ha Leylim” klibi nedeniyle hakkında müstehcenlik suçlamasıyla resen soruşturma başlatılan Mabel Matiz, savcılıkta verdiği ifadenin ardından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Mabel Matiz adıyla bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında, “Ha Leylim” adlı şarkısının video klibi nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Klip ve şarkı sözlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda “müstehcenlik” suçu kapsamında kaldığı yönündeki değerlendirme üzerine başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
ADLİYEYE GELEREK İFADE VERDİ
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Fatih Karaca, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılıkta ifade verdi.
Karaca’nın işlemlerinin ardından dosya kapsamında hakimlik süreci başladı.
YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANDI
Hakimlik, Mabel Matiz hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Karaca, bu tedbir kapsamında serbest bırakıldı. Soruşturmanın ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.
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Mahkemeden Mabel Matiz kararı! Resen soruşturma başlatılmıştı
Dijital platformlarda yayınlanan 'Ha Leylim' isimli şarkısının video klibi nedeniyle hakkında 'müstehcenlik' suçlamasıyla soruşturma açılan şarkıcı Mabel Matiz (Fatih Karaca), İstanbul Adalet Sarayı'nda verdiği ifadenin ardından yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
“Ha Leylim” klibi nedeniyle hakkında müstehcenlik suçlamasıyla resen soruşturma başlatılan Mabel Matiz, savcılıkta verdiği ifadenin ardından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Mabel Matiz adıyla bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında, “Ha Leylim” adlı şarkısının video klibi nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Klip ve şarkı sözlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda “müstehcenlik” suçu kapsamında kaldığı yönündeki değerlendirme üzerine başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
ADLİYEYE GELEREK İFADE VERDİ
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Fatih Karaca, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılıkta ifade verdi.
Karaca’nın işlemlerinin ardından dosya kapsamında hakimlik süreci başladı.
YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANDI
Hakimlik, Mabel Matiz hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Karaca, bu tedbir kapsamında serbest bırakıldı. Soruşturmanın ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.
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