Kuytulcular soruşturmasında yeni detay: Sosyal medya sorumlusunun evinden milyonlar çıktı
Kuytulcular soruşturmasında yeni detay: Sosyal medya sorumlusunun evinden milyonlar çıktı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 21.08.2026 11:47
Haber Güncellenme Tarihi: 21.08.2026 11:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gözaltına alınan 32 şüphelinin ifade işlemleri sürerken, yapılanmanın sosyal medya sorumlusu olduğu belirtilen Muhammet Yasin B.’nin evinde gerçekleştirilen aramada 3,9 milyon lira, altın ve döviz ele geçirildiği öne sürüldü. Arama sırasında ele geçirilen değerlerin adli arama tutanağıyla kayıt altına alındığı öğrenildi.
Milyonlarca lira, altın ve döviz tutanakta
Soruşturma kapsamında Muhammet Yasin B.’nin evinde gerçekleştirilen aramada para, altın ve döviz bulunduğu belirtildi.
Ele geçirilen değerlerin miktarı, aramanın yapıldığı adres ve işlemin ayrıntılarının adli arama tutanaklarına geçirildiği öğrenildi. Tutanakta arama tarihi olarak 18 Ağustos 2026’nın yer aldığı bildirildi.
Soruşturma devam ederken Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul’un sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar da gündeme geldi.
Paylaşımlarda operasyon kapsamında ele geçirildiği öne sürülen para miktarlarına ilişkin görüntüler paylaşılırken, söz konusu paraların kendi evlerinden çıkmadığı savunuldu. Görüntülerin Eskişehir’de gerçekleştirildiği öne sürülen bir operasyona ait olduğu iddia edildi.
Ancak soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre görüntülerde yer alan para, altın ve döviz gibi değerlerin, yapılanmanın sosyal medya sorumlusu olduğu belirtilen Muhammet Yasin B.’nin evindeki aramada ele geçirildiği bildirildi.
Bilgisayar kasaları ve hard diskler kaçırıldı
Soruşturmanın bir diğer dikkat çeken ayrıntısı ise dijital materyallere ilişkin oldu.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyonun ilk gününde gerçekleştirilen aramalarda bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi.
Söz konusu dijital materyallerin soruşturmanın delilleri açısından önem taşıdığı değerlendirilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
32 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor
“Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma” başta olmak üzere çeşitli suçlamalar kapsamında yürütülen soruşturmada, aralarında Alparslan Kuytul’un da bulunduğu 32 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Dosyada ayrıca Vergi Usul Kanunu’na muhalefet gibi farklı suçlamaların da bulunduğu öğrenildi.
Soruşturmanın mali hareketler, dijital materyaller ve şüpheliler arasındaki bağlantılar yönünden çok yönlü sürdüğü bildirildi.
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Kuytulcular soruşturmasında yeni detay: Sosyal medya sorumlusunun evinden milyonlar çıktı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Gözaltına alınan 32 şüphelinin ifade işlemleri sürerken, yapılanmanın sosyal medya sorumlusu olduğu belirtilen Muhammet Yasin B.’nin evinde gerçekleştirilen aramada 3,9 milyon lira, altın ve döviz ele geçirildiği öne sürüldü. Arama sırasında ele geçirilen değerlerin adli arama tutanağıyla kayıt altına alındığı öğrenildi.
Milyonlarca lira, altın ve döviz tutanakta
Soruşturma kapsamında Muhammet Yasin B.’nin evinde gerçekleştirilen aramada para, altın ve döviz bulunduğu belirtildi.
Ele geçirilen değerlerin miktarı, aramanın yapıldığı adres ve işlemin ayrıntılarının adli arama tutanaklarına geçirildiği öğrenildi. Tutanakta arama tarihi olarak 18 Ağustos 2026’nın yer aldığı bildirildi.
Semra Kuytul’un paylaşımı soruşturma dosyasına yansıdı
Soruşturma devam ederken Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul’un sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar da gündeme geldi.
Paylaşımlarda operasyon kapsamında ele geçirildiği öne sürülen para miktarlarına ilişkin görüntüler paylaşılırken, söz konusu paraların kendi evlerinden çıkmadığı savunuldu. Görüntülerin Eskişehir’de gerçekleştirildiği öne sürülen bir operasyona ait olduğu iddia edildi.
Ancak soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre görüntülerde yer alan para, altın ve döviz gibi değerlerin, yapılanmanın sosyal medya sorumlusu olduğu belirtilen Muhammet Yasin B.’nin evindeki aramada ele geçirildiği bildirildi.
Bilgisayar kasaları ve hard diskler kaçırıldı
Soruşturmanın bir diğer dikkat çeken ayrıntısı ise dijital materyallere ilişkin oldu.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyonun ilk gününde gerçekleştirilen aramalarda bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi.
Söz konusu dijital materyallerin soruşturmanın delilleri açısından önem taşıdığı değerlendirilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
32 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor
“Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma” başta olmak üzere çeşitli suçlamalar kapsamında yürütülen soruşturmada, aralarında Alparslan Kuytul’un da bulunduğu 32 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Dosyada ayrıca Vergi Usul Kanunu’na muhalefet gibi farklı suçlamaların da bulunduğu öğrenildi.
Soruşturmanın mali hareketler, dijital materyaller ve şüpheliler arasındaki bağlantılar yönünden çok yönlü sürdüğü bildirildi.
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