Kuytulcular soruşturmasında çarpıcı iddialar: Falaka ve darp ifadeleri dosyada
Kuytulcular soruşturmasında çarpıcı iddialar: Falaka ve darp ifadeleri dosyada
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan dosyaya yansıyan ifadelerde, yapılanma içerisinde muhaliflere yönelik baskı, sözde mahkemeler, darp ve falaka gibi cezaların uygulandığı iddiaları yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 25.08.2026 13:37
Haber Güncellenme Tarihi: 25.08.2026 13:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin gözaltına alındığı, 35 kişinin ise tutuklandığı operasyona ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Soruşturma dosyasına giren ifadelerde, yapılanmanın kendi üyeleri üzerinde kurduğu öne sürülen baskı mekanizmalarına ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı.
“Mutlak itaat” sistemi iddiası
Dosyadaki iddialara göre, yapılanmanın çekirdek kadrosunda bulunan 10’dan fazla kişi 2013 yılında İran’a yaklaşık 20 günlük ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretin ardından örgüt içerisinde “mutlak itaat” anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturulduğu öne sürüldü.
Ayrıca üyeleri ve yapılanmaya muhalif kişileri takip etmek amacıyla “Furkan İstihbarat Teşkilatı” (FİT) olarak adlandırılan ayrı bir yapı oluşturulduğu iddia edildi.
Bu yapının, gruptan ayrılmak isteyen veya yönetime yönelik eleştirilerde bulunan kişiler hakkında bilgi topladığı, elde edilen bilgilerin ise yöneticilere aktarıldığı öne sürüldü.
“Diz çöktürdük” iddiası
Soruşturma dosyasına yansıyan bir başka iddiada ise Alparslan Kuytul’un tutuklu bulunduğu dönemde yapılanmanın faaliyetleri ve tutuklanma gerekçesi hakkında eleştirilerde bulunan N.A. isimli üyenin sorgulandığı belirtildi.
N.A.’nın düşüncelerinden vazgeçtiğini söylemesinin istendiği ve daha sonra topluluk içerisinde diz çöktürüldüğü iddia edildi.
Semra Kuytul’un olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı belirtilen “Uyuyan hücreleri ortaya çıkararak diz çöktürdük” paylaşımının da soruşturma dosyasına delil olarak girdiği aktarıldı.
Muhaliflere baskı ve dışlama iddiası
Dosyada, Alparslan Kuytul’u eleştiren bazı kişilerin yapılanma içerisinde hedef haline getirildiği de öne sürüldü.
Kuytul’a mektup yazarak eleştirilerde bulunan H.K. ile Avrupa yapılanmasından sorumlu olduğu belirtilen G.K.’nin toplantılarda ve sosyal medya yayınlarında hedef gösterildiği, ardından gruptan dışlandıkları iddia edildi.
S.Ç. isimli kişinin ise alacak-verecek meselesi nedeniyle Kuytul ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından itibarsızlaştırıldığı öne sürüldü.
Falaka ve darp iddiaları dosyada
Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, yapılanma içerisinde kurallara uymadığı ileri sürülen kişilere çeşitli yaptırımlar uygulandığı iddia edildi.
Bu yaptırımlar arasında konuşmama, nöbet tutma ve para kesme gibi cezaların bulunduğu, daha ağır bir yöntem olarak ise “falaka” uygulandığının öne sürüldüğü belirtildi.
Dosyadaki bazı ifadelerde, 7-8 kişilik olduğu belirtilen özel bir grubun muhalif olarak değerlendirilen kişileri cezalandırdığı iddia edildi. Söz konusu kişilerin hedef alınan üyelerin yanına giderek “Hoca efendi senin kalemini kırdı, senden vazgeçti” şeklinde ifadeler kullandıkları ve bazı kişileri darbettikleri öne sürüldü.
Ayrıca Alparslan Kuytul’un bazı yöneticileri topluluk içerisinde darbettiğine ilişkin ifadelerin de soruşturma dosyasında yer aldığı belirtildi.
Adam kaçırma iddiası da soruşturma dosyasında
Soruşturmanın bir diğer başlığında ise yapılanmanın maddi çıkar sağlamak amacıyla adli suçlara başvurduğu yönündeki iddialar yer aldı.
Dosyaya yansıyan iddialarda, yapılanmanın maddi gücünü artırmak amacıyla mafya yöntemlerinden yararlandığı ve bazı adam kaçırma eylemlerine karıştığı öne sürüldü.
Söz konusu iddiaların, soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve elde edilen deliller çerçevesinde adli makamlarca değerlendirildiği öğrenildi.
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Kuytulcular soruşturmasında çarpıcı iddialar: Falaka ve darp ifadeleri dosyada
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan dosyaya yansıyan ifadelerde, yapılanma içerisinde muhaliflere yönelik baskı, sözde mahkemeler, darp ve falaka gibi cezaların uygulandığı iddiaları yer aldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin gözaltına alındığı, 35 kişinin ise tutuklandığı operasyona ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Soruşturma dosyasına giren ifadelerde, yapılanmanın kendi üyeleri üzerinde kurduğu öne sürülen baskı mekanizmalarına ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı.
“Mutlak itaat” sistemi iddiası
Dosyadaki iddialara göre, yapılanmanın çekirdek kadrosunda bulunan 10’dan fazla kişi 2013 yılında İran’a yaklaşık 20 günlük ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretin ardından örgüt içerisinde “mutlak itaat” anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturulduğu öne sürüldü.
Ayrıca üyeleri ve yapılanmaya muhalif kişileri takip etmek amacıyla “Furkan İstihbarat Teşkilatı” (FİT) olarak adlandırılan ayrı bir yapı oluşturulduğu iddia edildi.
Bu yapının, gruptan ayrılmak isteyen veya yönetime yönelik eleştirilerde bulunan kişiler hakkında bilgi topladığı, elde edilen bilgilerin ise yöneticilere aktarıldığı öne sürüldü.
“Diz çöktürdük” iddiası
Soruşturma dosyasına yansıyan bir başka iddiada ise Alparslan Kuytul’un tutuklu bulunduğu dönemde yapılanmanın faaliyetleri ve tutuklanma gerekçesi hakkında eleştirilerde bulunan N.A. isimli üyenin sorgulandığı belirtildi.
N.A.’nın düşüncelerinden vazgeçtiğini söylemesinin istendiği ve daha sonra topluluk içerisinde diz çöktürüldüğü iddia edildi.
Semra Kuytul’un olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı belirtilen “Uyuyan hücreleri ortaya çıkararak diz çöktürdük” paylaşımının da soruşturma dosyasına delil olarak girdiği aktarıldı.
Muhaliflere baskı ve dışlama iddiası
Dosyada, Alparslan Kuytul’u eleştiren bazı kişilerin yapılanma içerisinde hedef haline getirildiği de öne sürüldü.
Kuytul’a mektup yazarak eleştirilerde bulunan H.K. ile Avrupa yapılanmasından sorumlu olduğu belirtilen G.K.’nin toplantılarda ve sosyal medya yayınlarında hedef gösterildiği, ardından gruptan dışlandıkları iddia edildi.
S.Ç. isimli kişinin ise alacak-verecek meselesi nedeniyle Kuytul ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından itibarsızlaştırıldığı öne sürüldü.
Falaka ve darp iddiaları dosyada
Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, yapılanma içerisinde kurallara uymadığı ileri sürülen kişilere çeşitli yaptırımlar uygulandığı iddia edildi.
Bu yaptırımlar arasında konuşmama, nöbet tutma ve para kesme gibi cezaların bulunduğu, daha ağır bir yöntem olarak ise “falaka” uygulandığının öne sürüldüğü belirtildi.
Dosyadaki bazı ifadelerde, 7-8 kişilik olduğu belirtilen özel bir grubun muhalif olarak değerlendirilen kişileri cezalandırdığı iddia edildi. Söz konusu kişilerin hedef alınan üyelerin yanına giderek “Hoca efendi senin kalemini kırdı, senden vazgeçti” şeklinde ifadeler kullandıkları ve bazı kişileri darbettikleri öne sürüldü.
Ayrıca Alparslan Kuytul’un bazı yöneticileri topluluk içerisinde darbettiğine ilişkin ifadelerin de soruşturma dosyasında yer aldığı belirtildi.
Adam kaçırma iddiası da soruşturma dosyasında
Soruşturmanın bir diğer başlığında ise yapılanmanın maddi çıkar sağlamak amacıyla adli suçlara başvurduğu yönündeki iddialar yer aldı.
Dosyaya yansıyan iddialarda, yapılanmanın maddi gücünü artırmak amacıyla mafya yöntemlerinden yararlandığı ve bazı adam kaçırma eylemlerine karıştığı öne sürüldü.
Söz konusu iddiaların, soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve elde edilen deliller çerçevesinde adli makamlarca değerlendirildiği öğrenildi.
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