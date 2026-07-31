Kürsüde atıp tutuyordu, adliyede ''Tanımam'' dedi! ''Ahbap'a hiç bağış yapmadım'' itirafı pes dedirtti
Kürsüde atıp tutuyordu, adliyede ''Tanımam'' dedi! ''Ahbap'a hiç bağış yapmadım'' itirafı pes dedirtti
Ünlü oyuncu Eda Ece ve Kerem Bürsin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ahbaplar suç örgütü' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. 2023 yılında katıldığı bir ödül töreninde 'Deprem bölgesinde yardımları devlet değil biz yaptık' diyen Eda Ece'nin ifadesinde 'Haluk Levent'i tanımıyorum ve Ahbap'a hiç bağış yapmadım.' dediği öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 31.07.2026 12:58
Haber Güncellenme Tarihi: 31.07.2026 12:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında oyuncu Eda Ece ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi. Savcılığa ifade veren iki oyuncu ardından adliyeden ayrıldı.
Kerem Bürsin basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
EDA ECE: AHBAP'A HİÇ BAĞIŞ YAPMADIM
Eda Ece ise adliyeden çıkarken basın mensuplarının soruları üzerine, "İfademi verdim orda her şeyi söyledim. İnanın ben tanımıyorum. Ahbap'a hiç bağış yapmadım" dedi.
"DEVLET YOK, YARDIMLARI BİZ YAPTIK" DEMİŞTİ
Eda Ece 2023 yılında katıldığı bir ödül töreninde depremzedeler ile ilgili skandal sözlere imza atmıştı. Ece'nin "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" sözleri büyük tepki toplarken Ahbap soruşturması sonrasında bu sözlerinden pişman olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyuran Ece, "Dilimi eşek arısı soksaydı, o sözleri söylemeseydim. Pişmanım, yanıldım." diyerek özür dilemişti.
SORUŞTURMA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri saptanmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya yönelik dördüncü dalga operasyonunda 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ahbap Derneğinin tüm malvarlığının idare yetkilerinin tümüyle yönetim kayyumuna devredilmesine karar vermişti.
İfadeye çağrılan Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı, Feyza Altun Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Uğur Dündar, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu da İstanbul Adliyesine gelerek ifade vermişti.
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Kürsüde atıp tutuyordu, adliyede ''Tanımam'' dedi! ''Ahbap'a hiç bağış yapmadım'' itirafı pes dedirtti
Ünlü oyuncu Eda Ece ve Kerem Bürsin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ahbaplar suç örgütü' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. 2023 yılında katıldığı bir ödül töreninde 'Deprem bölgesinde yardımları devlet değil biz yaptık' diyen Eda Ece'nin ifadesinde 'Haluk Levent'i tanımıyorum ve Ahbap'a hiç bağış yapmadım.' dediği öğrenildi.
"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında oyuncu Eda Ece ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesine geldi. Savcılığa ifade veren iki oyuncu ardından adliyeden ayrıldı.
Kerem Bürsin basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
EDA ECE: AHBAP'A HİÇ BAĞIŞ YAPMADIM
Eda Ece ise adliyeden çıkarken basın mensuplarının soruları üzerine, "İfademi verdim orda her şeyi söyledim. İnanın ben tanımıyorum. Ahbap'a hiç bağış yapmadım" dedi.
"DEVLET YOK, YARDIMLARI BİZ YAPTIK" DEMİŞTİ
Eda Ece 2023 yılında katıldığı bir ödül töreninde depremzedeler ile ilgili skandal sözlere imza atmıştı. Ece'nin "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" sözleri büyük tepki toplarken Ahbap soruşturması sonrasında bu sözlerinden pişman olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyuran Ece, "Dilimi eşek arısı soksaydı, o sözleri söylemeseydim. Pişmanım, yanıldım." diyerek özür dilemişti.
SORUŞTURMA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri saptanmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya yönelik dördüncü dalga operasyonunda 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ahbap Derneğinin tüm malvarlığının idare yetkilerinin tümüyle yönetim kayyumuna devredilmesine karar vermişti.
İfadeye çağrılan Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı, Feyza Altun Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Uğur Dündar, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu da İstanbul Adliyesine gelerek ifade vermişti.
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