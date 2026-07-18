UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan kum zambağını koparanlara 699 bin liraya kadar ceza veriliyor.
Haber Giriş Tarihi: 18.07.2026 16:03
Haber Güncellenme Tarihi: 18.07.2026 15:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede bulunan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yüzlerce bitki türü barındırıyor.
Bunlar arasında, nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen nadir ve soğanlı bitki türü kum zambağı da bulunuyor.
Genellikle yaz aylarında açan, beyaz ve hoş kokulu çiçekleriyle tanınan kum zambağı, derine inen güçlü kök yapısı sayesinde hareketli kumlarda tutunabiliyor.
Kum zambağı, doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle koruma altında bulunuyor.
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Kum zambağını koparmanın cezası 699 bin lira
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan kum zambağını koparanlara 699 bin liraya kadar ceza veriliyor.
Samsun'un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü bölgede bulunan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yüzlerce bitki türü barındırıyor.
Bunlar arasında, nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen nadir ve soğanlı bitki türü kum zambağı da bulunuyor.
Genellikle yaz aylarında açan, beyaz ve hoş kokulu çiçekleriyle tanınan kum zambağı, derine inen güçlü kök yapısı sayesinde hareketli kumlarda tutunabiliyor.
Kum zambağı, doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle koruma altında bulunuyor.
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