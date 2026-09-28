Kabine’de fon soruşturması masadaydı...Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert mesaj
Kabine’de fon soruşturması masadaydı...Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada fon piyasasındaki gelişmelerin toplantıda kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti. Adalet Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı’nın konuya ilişkin sunum yaptığını aktaran Erdoğan, vatandaşların mal varlıklarına yönelik usulsüzlüklere karşı gerekli adımların atılacağını söyledi. Erdoğan ayrıca finansal sisteme yayılmış bir risk bulunmadığını ifade ederken, okullardaki güvenlik tedbirlerinin de Kabine gündeminde olduğunu açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 28.09.2026 20:18
Haber Güncellenme Tarihi: 28.09.2026 20:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Erdoğan, fon piyasasına ilişkin gelişmelerin Kabine Toplantısı’nda etraflıca değerlendirildiğini söyledi. Adalet Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı’nın toplantıda kapsamlı bir sunum gerçekleştirdiğini belirtti.
Erdoğan, “Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız” dedi. Finansal sisteme yayılan bir risk bulunmadığını vurgulayan Erdoğan toplantıda okul güvenliği için ilave tedbirlerin görüşüldüğünü de açıkladı.
Vatandaşların mal varlıklarına yönelik usulsüzlüklere karşı mücadele mesajı veren Erdoğan, “İster piyasa manipülasyonu ister borsa oyunlarıyla ister belediyelerde yolsuzluk yaparak olsun, her kim vatandaşın malına mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur” dedi.
Erdoğan, “Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız” ifadelerini kullandı.
Erdoğan finansal sisteme ilişkin açıklama yaptı
Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu söyleyen Erdoğan, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin piyasanın sınırlı bir bölümünü ilgilendirdiğini ifade etti.
“Finansal sistemimize sirayet etmiş bir risk mevzubahis değildir” diyen Erdoğan, sermaye piyasasının dayanıklılığını ve temellerini koruduğunu söyledi.
Yatırımcıların tedirgin edilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, sermaye piyasasının yaşanan süreci aşabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.
Okullarda ilave güvenlik tedbirleri görüşüldü
Kabine Toplantısı’nın gündemindeki bir diğer başlık okullarda güvenlik oldu. Erdoğan, okullarda alınabilecek ilave tedbirlerin toplantıda değerlendirildiğini açıkladı.
“Güvenli okul iklimi inşa edilecek” diyen Erdoğan, bu kapsamda alınacak tedbirlere ilişkin çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Erdoğan BM temaslarını değerlendirdi
Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği New York temaslarına da değindi. Genel Kurul’a 16’ncı kez hitap ettiğini belirten Erdoğan, konuşmasında daha adil bir dünya düzenine ilişkin önerilerini beş madde halinde paylaştığını söyledi.
Filistin, Rusya-Ukrayna savaşı ve İran başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri gündeme getirdiğini aktaran Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın vize nedeniyle Genel Kurul’a katılamamasına tepki gösterdi.
Erdoğan, Gazze’de 74 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek Filistin meselesini uluslararası platformlarda gündeme getirmeye devam edeceklerini söyledi.
Rize ve Samsun yatırımlarına ilişkin bilgi verdi
Erdoğan, Rize’de 11 Eylül’de inşası tamamlanan 26 projenin hizmete açıldığını ve üç yeni yatırımın temelinin atıldığını belirtti. Projelerin toplam değerinin 10 milyar lirayı aştığını söyledi.
13 Eylül’de gerçekleştirdiği Samsun ziyaretine de değinen Erdoğan, bin 458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi’nin 17 milyar liralık yatırımla hizmet vereceğini ifade etti.
Milli sporculara tebrik
Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladıklarını hatırlatarak Filenin Sultanları’nı tebrik etti.
Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeli’yi de kutlayan Erdoğan, milli sporculara başarı dileklerini iletti.
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Kabine’de fon soruşturması masadaydı...Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada fon piyasasındaki gelişmelerin toplantıda kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti. Adalet Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı’nın konuya ilişkin sunum yaptığını aktaran Erdoğan, vatandaşların mal varlıklarına yönelik usulsüzlüklere karşı gerekli adımların atılacağını söyledi. Erdoğan ayrıca finansal sisteme yayılmış bir risk bulunmadığını ifade ederken, okullardaki güvenlik tedbirlerinin de Kabine gündeminde olduğunu açıkladı.
Erdoğan, fon piyasasına ilişkin gelişmelerin Kabine Toplantısı’nda etraflıca değerlendirildiğini söyledi. Adalet Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı’nın toplantıda kapsamlı bir sunum gerçekleştirdiğini belirtti.
Erdoğan, “Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız” dedi. Finansal sisteme yayılan bir risk bulunmadığını vurgulayan Erdoğan toplantıda okul güvenliği için ilave tedbirlerin görüşüldüğünü de açıkladı.
Vatandaşların mal varlıklarına yönelik usulsüzlüklere karşı mücadele mesajı veren Erdoğan, “İster piyasa manipülasyonu ister borsa oyunlarıyla ister belediyelerde yolsuzluk yaparak olsun, her kim vatandaşın malına mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur” dedi.
Erdoğan, “Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız” ifadelerini kullandı.
Erdoğan finansal sisteme ilişkin açıklama yaptı
Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu söyleyen Erdoğan, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin piyasanın sınırlı bir bölümünü ilgilendirdiğini ifade etti.
“Finansal sistemimize sirayet etmiş bir risk mevzubahis değildir” diyen Erdoğan, sermaye piyasasının dayanıklılığını ve temellerini koruduğunu söyledi.
Yatırımcıların tedirgin edilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, sermaye piyasasının yaşanan süreci aşabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.
Okullarda ilave güvenlik tedbirleri görüşüldü
Kabine Toplantısı’nın gündemindeki bir diğer başlık okullarda güvenlik oldu. Erdoğan, okullarda alınabilecek ilave tedbirlerin toplantıda değerlendirildiğini açıkladı.
“Güvenli okul iklimi inşa edilecek” diyen Erdoğan, bu kapsamda alınacak tedbirlere ilişkin çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Erdoğan BM temaslarını değerlendirdi
Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği New York temaslarına da değindi. Genel Kurul’a 16’ncı kez hitap ettiğini belirten Erdoğan, konuşmasında daha adil bir dünya düzenine ilişkin önerilerini beş madde halinde paylaştığını söyledi.
Filistin, Rusya-Ukrayna savaşı ve İran başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri gündeme getirdiğini aktaran Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın vize nedeniyle Genel Kurul’a katılamamasına tepki gösterdi.
Erdoğan, Gazze’de 74 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek Filistin meselesini uluslararası platformlarda gündeme getirmeye devam edeceklerini söyledi.
Rize ve Samsun yatırımlarına ilişkin bilgi verdi
Erdoğan, Rize’de 11 Eylül’de inşası tamamlanan 26 projenin hizmete açıldığını ve üç yeni yatırımın temelinin atıldığını belirtti. Projelerin toplam değerinin 10 milyar lirayı aştığını söyledi.
13 Eylül’de gerçekleştirdiği Samsun ziyaretine de değinen Erdoğan, bin 458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi’nin 17 milyar liralık yatırımla hizmet vereceğini ifade etti.
Milli sporculara tebrik
Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladıklarını hatırlatarak Filenin Sultanları’nı tebrik etti.
Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeli’yi de kutlayan Erdoğan, milli sporculara başarı dileklerini iletti.
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