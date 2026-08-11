İzmir'de evde dehşet! Anne ve engelli oğlu evde ölü bulundu
İzmir'de evde dehşet! Anne ve engelli oğlu evde ölü bulundu
İzmir'in Urla ilçesinde anne Nurten Kandemir ile engelli oğlu Ahmet Barış Kandemir, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İlk değerlendirmelere göre annenin oğlunu öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Haber Giriş Tarihi: 11.08.2026 15:24
Haber Güncellenme Tarihi: 11.08.2026 15:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İskele Mahallesi 2090 Sokak'ta ikamet eden zihinsel engelli Ahmet Barış Kandemir'i (18) evinden almaya gelen görevli, gencin dışarı çıkmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Nurten Kandemir (60) ile oğlu Ahmet Barış Kandemir'i yerde hareketsiz buldu.
Yapılan incelemede silahla vurulan anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemenin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anne Nurten Kandemir'in henüz belirlenemeyen nedenle oğlu Ahmet Barış Kandemir'i silahla öldürüp intihar ettiği üzerinde duruluyor.
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İzmir'de evde dehşet! Anne ve engelli oğlu evde ölü bulundu
İzmir'in Urla ilçesinde anne Nurten Kandemir ile engelli oğlu Ahmet Barış Kandemir, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İlk değerlendirmelere göre annenin oğlunu öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
İskele Mahallesi 2090 Sokak'ta ikamet eden zihinsel engelli Ahmet Barış Kandemir'i (18) evinden almaya gelen görevli, gencin dışarı çıkmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Nurten Kandemir (60) ile oğlu Ahmet Barış Kandemir'i yerde hareketsiz buldu.
Yapılan incelemede silahla vurulan anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemenin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anne Nurten Kandemir'in henüz belirlenemeyen nedenle oğlu Ahmet Barış Kandemir'i silahla öldürüp intihar ettiği üzerinde duruluyor.
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