SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

İzmir'de evde dehşet! Anne ve engelli oğlu evde ölü bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde anne Nurten Kandemir ile engelli oğlu Ahmet Barış Kandemir, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İlk değerlendirmelere göre annenin oğlunu öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Haber Giriş Tarihi: 11.08.2026 15:24
Haber Güncellenme Tarihi: 11.08.2026 15:25
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir'de evde dehşet! Anne ve engelli oğlu evde ölü bulundu

İskele Mahallesi 2090 Sokak'ta ikamet eden zihinsel engelli Ahmet Barış Kandemir'i (18) evinden almaya gelen görevli, gencin dışarı çıkmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Nurten Kandemir (60) ile oğlu Ahmet Barış Kandemir'i yerde hareketsiz buldu.

Yapılan incelemede silahla vurulan anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anne Nurten Kandemir'in henüz belirlenemeyen nedenle oğlu Ahmet Barış Kandemir'i silahla öldürüp intihar ettiği üzerinde duruluyor.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver