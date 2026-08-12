İstanbul ve 3 ilde sahiller için yasak kararı

Meteorolojik uyarıların ardından İstanbul'un dört ilçesi dahil Kocaeli, Zonguldak ve Bartın’da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişlere yönelik yasak kararları alındı. Kaymakamlık ve valiliklerin 12 Ağustos 2026 itibarıyla duyurduğu kararlarda yasak süreleri bölgelere göre değişirken, vatandaşlardan can güvenliği için açıklanan tarihlere ve sahil kısıtlamalarına uymaları istendi.
Haber Giriş Tarihi: 12.08.2026 22:48
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2026 22:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şile Kaymakamlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verileri doğrultusunda dalga yüksekliğini dikkate alarak ilçedeki sahil, koy ve plajlarda 13-14 Ağustos tarihlerinde denize girilmesini yasakladı. Kararın 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alındığı bildirildi.
Arnavutköy Kaymakamlığı da dalga yüksekliğinin fazla olması nedeniyle ilçede 13, 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde denize girişlere izin verilmeyeceğini açıkladı.
Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise Karadeniz’e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 13-14 Ağustos boyunca denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Kararın yüksek dalga boyu nedeniyle alındığı kaydedildi.
Sarıyer’de yasak Kısırkaya Halk Plajı’nı kapsıyor. Kaymakamlık, meteorolojik değerlendirmelerde 13-14 Ağustos tarihlerinde dalga boyunun yüksek olmasının beklendiğini belirterek plajın hem denize hem de plaj girişine kapatılmasına karar verdi.
Kandıra’da tüm sahiller için karar alındı
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 13 Ağustos’ta tüm sahillerde denize giriş yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığı, elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiğini bildirdi.
Karar kapsamında ilçedeki bütün sahillerde bir gün süreyle denize girilemeyecek. Yetkililerin açıklamalarında can güvenliğine ilişkin tedbirler öne çıktı.
Zonguldak’ta yasak dört gün sürecek
Zonguldak Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle kent genelinde denize girişlerin 13, 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde yasaklandığını duyurdu.
Valilik, dört günlük kararın vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla alındığını belirterek yasağa uyulmasını istedi.
Bartın’da 13 Ağustos’ta denize girilemeyecek
Bartın Valiliği de olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ağustos 2026 tarihinde il genelinde denize girmeyi yasakladı. Açıklamada vatandaşlardan can güvenliği açısından karara uymaları istendi.
İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki ilçeleri ile Kocaeli, Zonguldak ve Bartın’da uygulanacak yasakların süreleri farklılık gösteriyor. Sahillere gitmeyi planlayanların önümüzdeki günlerde valilik ve kaymakamlıklardan yapılacak yeni meteorolojik değerlendirmeleri ve olası karar değişikliklerini takip etmesi önem taşıyor.
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İstanbul ve 3 ilde sahiller için yasak kararı
Meteorolojik uyarıların ardından İstanbul'un dört ilçesi dahil Kocaeli, Zonguldak ve Bartın’da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişlere yönelik yasak kararları alındı. Kaymakamlık ve valiliklerin 12 Ağustos 2026 itibarıyla duyurduğu kararlarda yasak süreleri bölgelere göre değişirken, vatandaşlardan can güvenliği için açıklanan tarihlere ve sahil kısıtlamalarına uymaları istendi.
Şile Kaymakamlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verileri doğrultusunda dalga yüksekliğini dikkate alarak ilçedeki sahil, koy ve plajlarda 13-14 Ağustos tarihlerinde denize girilmesini yasakladı. Kararın 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alındığı bildirildi.
Arnavutköy Kaymakamlığı da dalga yüksekliğinin fazla olması nedeniyle ilçede 13, 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde denize girişlere izin verilmeyeceğini açıkladı.
Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise Karadeniz’e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 13-14 Ağustos boyunca denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Kararın yüksek dalga boyu nedeniyle alındığı kaydedildi.
Sarıyer’de yasak Kısırkaya Halk Plajı’nı kapsıyor. Kaymakamlık, meteorolojik değerlendirmelerde 13-14 Ağustos tarihlerinde dalga boyunun yüksek olmasının beklendiğini belirterek plajın hem denize hem de plaj girişine kapatılmasına karar verdi.
Kandıra’da tüm sahiller için karar alındı
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 13 Ağustos’ta tüm sahillerde denize giriş yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığı, elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiğini bildirdi.
Karar kapsamında ilçedeki bütün sahillerde bir gün süreyle denize girilemeyecek. Yetkililerin açıklamalarında can güvenliğine ilişkin tedbirler öne çıktı.
Zonguldak’ta yasak dört gün sürecek
Zonguldak Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle kent genelinde denize girişlerin 13, 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde yasaklandığını duyurdu.
Valilik, dört günlük kararın vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla alındığını belirterek yasağa uyulmasını istedi.
Bartın’da 13 Ağustos’ta denize girilemeyecek
Bartın Valiliği de olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ağustos 2026 tarihinde il genelinde denize girmeyi yasakladı. Açıklamada vatandaşlardan can güvenliği açısından karara uymaları istendi.
İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki ilçeleri ile Kocaeli, Zonguldak ve Bartın’da uygulanacak yasakların süreleri farklılık gösteriyor. Sahillere gitmeyi planlayanların önümüzdeki günlerde valilik ve kaymakamlıklardan yapılacak yeni meteorolojik değerlendirmeleri ve olası karar değişikliklerini takip etmesi önem taşıyor.
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