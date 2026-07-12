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İstanbul Başsavcılığı'nın Ahbap soruşturmasında yeni gelişme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
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