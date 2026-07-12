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İstanbul Başsavcılığı'nın Ahbap soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Haber Giriş Tarihi: 12.07.2026 16:10
Haber Güncellenme Tarihi: 12.07.2026 16:12
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Başsavcılığı'nın Ahbap soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

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