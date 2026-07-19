İran'ın Huzistan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Salend ilçesi olan sarsıntı, yerel saatle 05.55'te kaydedildi. Ahvaz, Endimeşk ve Dezful kentlerinde de hissedilen depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar bilgisi paylaşılmadı.
Haber Giriş Tarihi: 19.07.2026 13:28
Haber Güncellenme Tarihi: 19.07.2026 13:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre deprem, Huzistan eyaletine bağlı Salend ilçesinde meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 5 olarak açıklanırken, depremin 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Çevre kentlerde de hissedildi
Deprem, Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz'ın yanı sıra Endimeşk ve Dezful kentlerinde de hissedildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı hissettiklerini bildirirken, resmi makamlardan ilk aşamada can veya mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.
Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi
Yetkililer, olası hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. İran Kızılayı ekipleri, muhtemel olumsuzluklara karşı bölgeye sevk edilirken, saha incelemeleri devam ediyor.
Deprem, son dönemde ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede yaşanan gelişmelerin sürdüğü bir dönemde meydana geldi. Yetkililer, depremin etkilerine ilişkin yeni bilgilerin resmi kurumlar tarafından paylaşılacağını belirtti.
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İran'da korkutan deprem!
İran'ın Huzistan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Salend ilçesi olan sarsıntı, yerel saatle 05.55'te kaydedildi. Ahvaz, Endimeşk ve Dezful kentlerinde de hissedilen depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar bilgisi paylaşılmadı.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre deprem, Huzistan eyaletine bağlı Salend ilçesinde meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 5 olarak açıklanırken, depremin 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Çevre kentlerde de hissedildi
Deprem, Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz'ın yanı sıra Endimeşk ve Dezful kentlerinde de hissedildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı hissettiklerini bildirirken, resmi makamlardan ilk aşamada can veya mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.
Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi
Yetkililer, olası hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. İran Kızılayı ekipleri, muhtemel olumsuzluklara karşı bölgeye sevk edilirken, saha incelemeleri devam ediyor.
Deprem, son dönemde ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede yaşanan gelişmelerin sürdüğü bir dönemde meydana geldi. Yetkililer, depremin etkilerine ilişkin yeni bilgilerin resmi kurumlar tarafından paylaşılacağını belirtti.
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