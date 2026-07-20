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Göcek'te yanan tekne battı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ndeki Hamam Koyu'nda 'Princess Alize' isimli charter teknede yangın çıktı. Yangında 5 yolcu ile 3 personel tahliye edilirken tekne battı.

Haber Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:39
Haber Güncellenme Tarihi: 20.07.2026 11:40
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Göcek'te yanan tekne battı

Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ndeki Hamam Koyu'nda saat 06.30 sıralarında 'Princess Alize' isimli charter teknenin makine dairesinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tekneyi sardı. İhbar üzerine bölgeye kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve liman başkanlığı ekipleri sevk edildi. Teknedeki 5 yolcu ile 3 mürettebat tahliye edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çabası sonucu alevler söndürülürken, yanan tekne battı.

Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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