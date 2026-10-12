Fon soruşturmasında Erdoğan'dan sert mesaj: Kim olursa olsun hesabını sorarız!
Fon soruşturmasında Erdoğan'dan sert mesaj: Kim olursa olsun hesabını sorarız!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada fon soruşturmasına ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldığını belirten Erdoğan, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayanlardan hesap sorulacağını söyledi. Yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılmasına yönelik sürece de değinen Erdoğan, benzer sorunların yeniden yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 12.10.2026 19:06
Haber Güncellenme Tarihi: 12.10.2026 19:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı değerlendirmede, fon piyasasında yaşanan sorunların çözümü için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) görevlendirilmesi ve Fon Koordinasyon Kurulunun faaliyete geçmesiyle birlikte önemli adımlar atıldığını ifade etti.
Erdoğan, "Fon meselesinin süratle çözülmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz" diyerek soruşturma kapsamında yürütülen idari ve hukuki işlemlere ilişkin bilgi verdi.
282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı
Fon soruşturmasının hukuki boyutuna ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 282 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında sorumlulukların belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcıların haklarının korunmasının öncelikli konular arasında bulunduğunu vurguladı. Hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden kişilere yönelik gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.
Erdoğan'dan manipülasyon ve haksız kazanç mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasında spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç elde edilmesine karşı hukuki süreçlerin işletileceğini söyledi.
Erdoğan, "Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir. Hukuk sınırları dışına çıkan kim olursa hesabını sorarız" ifadelerini kullandı.
Piyasalarda benzer sorunların yeniden yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirten Erdoğan, "Ülkemizi benzer sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız" dedi.
Yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme gündemde
Fon soruşturmasından etkilenen yatırımcıların alacaklarına ilişkin süreç de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında yer aldı. Erdoğan, olağan ve olağanüstü tasfiye işlemlerinin ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesiyle yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi.
Söz konusu ödemeler, tasfiye sürecinde yatırımcıların alacaklarına yönelik planlanan uygulamanın bir parçasını oluşturuyor. Açıklamada, ara ödemelerin tamamlandığına ilişkin bir bilgi verilmedi.
Fon Koordinasyon Kurulu ve DDK devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon meselesinin çözümüne yönelik çalışmalar kapsamında DDK'nin görevlendirildiğini ve Fon Koordinasyon Kurulunun faaliyete başladığını hatırlattı. İlgili kurumların sürece yönelik çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
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Fon soruşturmasında Erdoğan'dan sert mesaj: Kim olursa olsun hesabını sorarız!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada fon soruşturmasına ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldığını belirten Erdoğan, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayanlardan hesap sorulacağını söyledi. Yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılmasına yönelik sürece de değinen Erdoğan, benzer sorunların yeniden yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı değerlendirmede, fon piyasasında yaşanan sorunların çözümü için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) görevlendirilmesi ve Fon Koordinasyon Kurulunun faaliyete geçmesiyle birlikte önemli adımlar atıldığını ifade etti.
Erdoğan, "Fon meselesinin süratle çözülmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz" diyerek soruşturma kapsamında yürütülen idari ve hukuki işlemlere ilişkin bilgi verdi.
282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı
Fon soruşturmasının hukuki boyutuna ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 282 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Soruşturma kapsamında sorumlulukların belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımcıların haklarının korunmasının öncelikli konular arasında bulunduğunu vurguladı. Hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden kişilere yönelik gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.
Erdoğan'dan manipülasyon ve haksız kazanç mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasında spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç elde edilmesine karşı hukuki süreçlerin işletileceğini söyledi.
Erdoğan, "Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir. Hukuk sınırları dışına çıkan kim olursa hesabını sorarız" ifadelerini kullandı.
Piyasalarda benzer sorunların yeniden yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirten Erdoğan, "Ülkemizi benzer sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız" dedi.
Yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme gündemde
Fon soruşturmasından etkilenen yatırımcıların alacaklarına ilişkin süreç de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında yer aldı. Erdoğan, olağan ve olağanüstü tasfiye işlemlerinin ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesiyle yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi.
Söz konusu ödemeler, tasfiye sürecinde yatırımcıların alacaklarına yönelik planlanan uygulamanın bir parçasını oluşturuyor. Açıklamada, ara ödemelerin tamamlandığına ilişkin bir bilgi verilmedi.
Fon Koordinasyon Kurulu ve DDK devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon meselesinin çözümüne yönelik çalışmalar kapsamında DDK'nin görevlendirildiğini ve Fon Koordinasyon Kurulunun faaliyete başladığını hatırlattı. İlgili kurumların sürece yönelik çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
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