FETÖ'den Yazıcıoğlu suikastı yorumu: Tereyağından kıl çeker gibi halledildi
FETÖ'den Yazıcıoğlu suikastı yorumu: Tereyağından kıl çeker gibi halledildi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili FETÖ'nün ByLock yazışmaları deşifre oldu. FETÖ elebaşının 'Ortadan kaldırın' talimatı verdiği örgüt üyelerinin Yazıcıoğlu ile ilgili mesajlarında 'Tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi' yorumu dosyaya girdi.
Haber Giriş Tarihi: 18.07.2026 08:51
Haber Güncellenme Tarihi: 18.07.2026 08:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yetirdiği helikopterin düşmesi ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
F-4 RADARDAN KAYBOLDU
Kahramanmaraş'ta 5 Mart 2009'da meydana gelen olayda FETÖ bağlantısı ile ilgili önemli bulgulara ulaşıldı. Helikopterin düştüğü bölgede olay anında üç savaş uçağının bulunduğu belirlendi. İkisinin Amasya 5. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16'lar, diğerinin ise Malatya Erhaç Havalimanı'ndan havalanan bir F-4 olduğu tespit edildi. Radar kayıtlarında F-4'ün uçağının bir süre radardan kaybolduğu; bu durumun radarın kapatılması, ani irtifa değişikliği veya alçak uçuşla meydana gelebileceği belirtildi. Bu etkenlerin de helikopteri düşürme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirildi.
ÖKSÜZ İLE BAĞLANTISI VAR
F-4 savaş uçağının pilotu dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Ali Armağan'ın, kazadan 5 gün önce Malatya'ya geldiği belirlendi. Armağan'ın FETÖ bağlantısı nedeniyle 2018-2023 yılları arasında cezaevinde yattığı kayıtlara geçti. Armağan'ın 2010'dan itibaren örgütsel faaliyetlerde operasyonel hat kullandığı ve FETÖ'nün Hava Kuvvetleri 'mahrem imam'larından Adil Öksüz ile yoğun irtibatının bulunduğu tespit edildi. Öksüz'ün evindeki aramalarda ele geçirilen elebaşı tarafından yazılan kitapta Ali Armağan'ın eşi Şerife Armağan'a ait parmak izlerinin bulunduğu da soruşturma dosyasına girdi.
KAZA ÖNCESİ FETÖ TRAFİĞİ
FETÖ'nün İstanbul 'hava mahrem imamı' Erol Sağlam'ın kazadan önce 21 Mart 2009'da İstanbul'dan Malatya 'hava mahrem imamı' Ali Cingitaş'ı ziyaret ettiği tespit edildi. Sağlam ve Cingitaş'ın ortak irtibatlarının ise 'hava mahrem imamı' Cağfer Sarıkaya olduğu belirlendi. Ortak irtibat konumundaki Sarıkaya'nın, 15 Temmuz πdarbe girişiminde Akıncı Üssü'nde yakalanan Harun Biniş ve firari Adil Öksüz ile birlikte 23 Mart 2009'da İstanbul'dan ABD'ye gittiği tespit edildi.
'HALLETTİK' MESAJI
ByLock yazışmalarında FETÖ'nün Yazıcıoğlu suikastını itiraf niteliğinde yazışmalar ortaya çıktı. FETÖ 'Elazığ imamı' Mehmet Durakoğlu ile 'mülki idare mahrem yapılanması'nda sorumlu Ömer Hakan Kısıkkaya arasında gerçekleştiği tespit edilen yazışmada şu ifadeler dikkat çekti: "Benim başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince hemen İzmir'e gittim. Barbaros abiyle görüştüm. O büyüğümüzle konuştu. Sabah İstanbul'da heyet toplandı. Öğlen El Aziz'e geldim, noktayı koyduk. Tereyağından kıl çeker gibi iş halloldu. Amerika'ya gittiğimde büyüğümüz, 'Sürecin en sıkıntılı hadisesiydi' dedi."
'ORTADAN KALDIRIN'
FETÖ itirafçısı Abuzer Dilekçi'nin 2021'de terör polisine verdiği ifadede HSYK sorumlusu 'Jhosef' lakaplı örgüt üyesinin, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanlarında yer almayı reddetmesi üzerine elebaşı Fetullah Gülen'in 'ortadan kaldırın' talimatı verdiği yönündeki ifadesi de ana dosyaya girdi.
ÖKSÜZ'LE 152 KEZ İRTİBAT KURMUŞ
Soruşturmada tutuklanan kaza anında F-4 savaş uçağının pilotu olan Ali Armağan'a sorgusunda 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde darbe girişimini yöneten Adil Öksüz'ün kullandığı telefon hattıyla 152 kez irtibat kurması soruldu. Armağan soruya "Bu hattı tam olarak hatırlamıyorum. Benim patates hat olarak tabir edilen hat ile bir bağlantım yoktur" yanıtı verdi. Armağan, Yazıcıoğlu'nun helikopterin düştüğü bölgede uçuş yaptığı yönündeki görev bilgileri ile ilgili de "Genelkurmay'ın göndermiş olduğu bilgiler yanlıştır. Ben helikopterin kırıma uğradığı sırada Sivas üzerinde uçuş yapıyordum" yanıtı verdi.
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FETÖ'den Yazıcıoğlu suikastı yorumu: Tereyağından kıl çeker gibi halledildi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili FETÖ'nün ByLock yazışmaları deşifre oldu. FETÖ elebaşının 'Ortadan kaldırın' talimatı verdiği örgüt üyelerinin Yazıcıoğlu ile ilgili mesajlarında 'Tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi' yorumu dosyaya girdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yetirdiği helikopterin düşmesi ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
F-4 RADARDAN KAYBOLDU
Kahramanmaraş'ta 5 Mart 2009'da meydana gelen olayda FETÖ bağlantısı ile ilgili önemli bulgulara ulaşıldı. Helikopterin düştüğü bölgede olay anında üç savaş uçağının bulunduğu belirlendi. İkisinin Amasya 5. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16'lar, diğerinin ise Malatya Erhaç Havalimanı'ndan havalanan bir F-4 olduğu tespit edildi. Radar kayıtlarında F-4'ün uçağının bir süre radardan kaybolduğu; bu durumun radarın kapatılması, ani irtifa değişikliği veya alçak uçuşla meydana gelebileceği belirtildi. Bu etkenlerin de helikopteri düşürme ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirildi.
ÖKSÜZ İLE BAĞLANTISI VAR
F-4 savaş uçağının pilotu dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Ali Armağan'ın, kazadan 5 gün önce Malatya'ya geldiği belirlendi. Armağan'ın FETÖ bağlantısı nedeniyle 2018-2023 yılları arasında cezaevinde yattığı kayıtlara geçti. Armağan'ın 2010'dan itibaren örgütsel faaliyetlerde operasyonel hat kullandığı ve FETÖ'nün Hava Kuvvetleri 'mahrem imam'larından Adil Öksüz ile yoğun irtibatının bulunduğu tespit edildi. Öksüz'ün evindeki aramalarda ele geçirilen elebaşı tarafından yazılan kitapta Ali Armağan'ın eşi Şerife Armağan'a ait parmak izlerinin bulunduğu da soruşturma dosyasına girdi.
KAZA ÖNCESİ FETÖ TRAFİĞİ
FETÖ'nün İstanbul 'hava mahrem imamı' Erol Sağlam'ın kazadan önce 21 Mart 2009'da İstanbul'dan Malatya 'hava mahrem imamı' Ali Cingitaş'ı ziyaret ettiği tespit edildi. Sağlam ve Cingitaş'ın ortak irtibatlarının ise 'hava mahrem imamı' Cağfer Sarıkaya olduğu belirlendi. Ortak irtibat konumundaki Sarıkaya'nın, 15 Temmuz πdarbe girişiminde Akıncı Üssü'nde yakalanan Harun Biniş ve firari Adil Öksüz ile birlikte 23 Mart 2009'da İstanbul'dan ABD'ye gittiği tespit edildi.
'HALLETTİK' MESAJI
ByLock yazışmalarında FETÖ'nün Yazıcıoğlu suikastını itiraf niteliğinde yazışmalar ortaya çıktı. FETÖ 'Elazığ imamı' Mehmet Durakoğlu ile 'mülki idare mahrem yapılanması'nda sorumlu Ömer Hakan Kısıkkaya arasında gerçekleştiği tespit edilen yazışmada şu ifadeler dikkat çekti: "Benim başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince hemen İzmir'e gittim. Barbaros abiyle görüştüm. O büyüğümüzle konuştu. Sabah İstanbul'da heyet toplandı. Öğlen El Aziz'e geldim, noktayı koyduk. Tereyağından kıl çeker gibi iş halloldu. Amerika'ya gittiğimde büyüğümüz, 'Sürecin en sıkıntılı hadisesiydi' dedi."
'ORTADAN KALDIRIN'
FETÖ itirafçısı Abuzer Dilekçi'nin 2021'de terör polisine verdiği ifadede HSYK sorumlusu 'Jhosef' lakaplı örgüt üyesinin, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanlarında yer almayı reddetmesi üzerine elebaşı Fetullah Gülen'in 'ortadan kaldırın' talimatı verdiği yönündeki ifadesi de ana dosyaya girdi.
ÖKSÜZ'LE 152 KEZ İRTİBAT KURMUŞ
Soruşturmada tutuklanan kaza anında F-4 savaş uçağının pilotu olan Ali Armağan'a sorgusunda 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde darbe girişimini yöneten Adil Öksüz'ün kullandığı telefon hattıyla 152 kez irtibat kurması soruldu. Armağan soruya "Bu hattı tam olarak hatırlamıyorum. Benim patates hat olarak tabir edilen hat ile bir bağlantım yoktur" yanıtı verdi. Armağan, Yazıcıoğlu'nun helikopterin düştüğü bölgede uçuş yaptığı yönündeki görev bilgileri ile ilgili de "Genelkurmay'ın göndermiş olduğu bilgiler yanlıştır. Ben helikopterin kırıma uğradığı sırada Sivas üzerinde uçuş yapıyordum" yanıtı verdi.
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