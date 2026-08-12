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Feti Yıldız'dan Demirtaş için çerçeve yasa açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Terörsüz Türkiye çerçeve yasasının Selahattin Demirtaş açısından uygulanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Yıldız, iddianame, yerel mahkeme ve istinaf aşamalarındaki sevk vasıfları dikkate alındığında sanık lehine olan hukuki durumun uygulanacağını ve Demirtaş'ın yasa kapsamında bulunduğunu ifade etti. Düzenlemenin uygulamadaki hukuki sonuçları, ilgili yargı süreçleriyle birlikte takip edilecek.

Haber Giriş Tarihi: 12.08.2026 20:10
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2026 20:13
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Feti Yıldız'dan Demirtaş için çerçeve yasa açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasadan kimlerin yararlanacağına ilişkin değerlendirmelerde Selahattin Demirtaş'ın durumu da gündeme geldi. Demirtaş'ın düzenleme kapsamında bulunup bulunmadığı konusunda farklı açıklamalar yapıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konuya ilişkin bir televizyon kanalına gönderdiği mesajda Demirtaş'ın yasa kapsamında olduğunu belirtti.

Sanık lehine hukuki duruma işaret etti

Yıldız, değerlendirmesinde yargılama sürecindeki farklı hukuki vasıflara dikkat çekti.

"İddianame sevk vasfı, yerel mahkeme karar vasfı ile istinaf kararındaki sevk vasfından sanık lehine olan hukuki durum uygulanır. Bu durumda Demirtaş yasa kapsamındadır."

Çerçeve yasa TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemenin hangi kişiler bakımından ve hangi hukuki koşullarda uygulanacağı, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından ilgili yargı mercilerindeki süreçlerde belirleyici olacak.

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