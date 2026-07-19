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Fenerbahçe camiası İsmail Yüksek'in nikahında buluştu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Esen Matraş ile düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Çiftin nikahına Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eski başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, teknik ve idari heyet, futbolcular, eski yöneticiler, aile bireyleri ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, spor camiasından birçok ismi bir araya getirdi.

Haber Giriş Tarihi: 19.07.2026 10:00
Haber Güncellenme Tarihi: 19.07.2026 10:02
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe camiası İsmail Yüksek'in nikahında buluştu

smail Yüksek ve Esen Matraş'ın nikah töreni, Fenerbahçe camiasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, futbolcular ve eski yöneticilerin yanı sıra çiftin aileleri ile yakınları da törende yer aldı.

Nikah şahitleri belli oldu

Çiftin nikah şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, önceki başkanlardan Ali Koç, eski bakan ve AK Parti Milletvekili Faruk Çelik ile iş insanı Ziya Eren üstlendi.

Spor camiasından yoğun ilgi

Nikah töreni, Fenerbahçe camiasının farklı dönemlerde görev yapan isimlerini aynı organizasyonda buluşturdu. Törene katılan davetliler, nikahın ardından çifti tebrik ederek mutluluk dileklerini iletti. İsmail Yüksek'in yeni sezon hazırlıkları öncesinde gerçekleştirilen tören, spor kamuoyunda da ilgi gördü.

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