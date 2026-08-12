Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin bulunduğu pankartı sökerek zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ufuk Ören, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Ören, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken olayla ilgili adli süreçte verilen yeni karar öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 12.08.2026 23:02
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2026 23:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Olay, 8 Ağustos'ta Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ankara kara yolu üzerindeki bir üst geçitte meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ufuk Ören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin yer aldığı pankartı sökerek zarar verdi.
Çevrede bulunan kişiler yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde çevredekilerin olaya tepki gösterdiği belirtilirken Ören, daha sonra motosikletine binerek bölgeden uzaklaştı.
İlk işlemde adli kontrolle serbest bırakıldı
İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekipleri Ufuk Ören'i gözaltına aldı. Ören, 9 Ağustos'ta hakkında uygulanan adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Savcılık, Ören hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etti. İtirazın ardından yeniden gözaltına alınan Ören, işlemlerinin tamamlanması sonrası mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme tutuklama kararı verdi
Ufuk Ören, savcılığın itirazını izleyen süreçte çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece 8 Ağustos'ta başlayan soruşturmada, ilk aşamada verilen adli kontrol tedbirinin ardından şüpheli hakkında tutuklama kararı uygulanmış oldu.
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Erdoğan pankartına zarar veren kişi tutuklandı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin bulunduğu pankartı sökerek zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ufuk Ören, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Ören, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken olayla ilgili adli süreçte verilen yeni karar öne çıktı.
Olay, 8 Ağustos'ta Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ankara kara yolu üzerindeki bir üst geçitte meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ufuk Ören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin yer aldığı pankartı sökerek zarar verdi.
Çevrede bulunan kişiler yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde çevredekilerin olaya tepki gösterdiği belirtilirken Ören, daha sonra motosikletine binerek bölgeden uzaklaştı.
İlk işlemde adli kontrolle serbest bırakıldı
İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekipleri Ufuk Ören'i gözaltına aldı. Ören, 9 Ağustos'ta hakkında uygulanan adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Savcılık, Ören hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etti. İtirazın ardından yeniden gözaltına alınan Ören, işlemlerinin tamamlanması sonrası mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme tutuklama kararı verdi
Ufuk Ören, savcılığın itirazını izleyen süreçte çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece 8 Ağustos'ta başlayan soruşturmada, ilk aşamada verilen adli kontrol tedbirinin ardından şüpheli hakkında tutuklama kararı uygulanmış oldu.
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